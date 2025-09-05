Lucescu, reacție neașteptată Selecționerul nu e îngrijorat după eșecul umilitor în fața Canadei: „Rezultatul e înșelător”

România - Canada 0-3. Mircea Lucescu (80 de ani) a tras primele concluzii după eșecul de vineri seara de pe Arena Națională.

Selecționerul naționalei crede că echipa noastră va arăta altfel în meciul oficial cu Cipru, de marți, programat la 21:45.

„Tricolorii” au pierdut categoric în fața Canadei, lucru care nu aduce foarte multă încredere în rândul suporterilor înaintea duelului cu Cipru din preliminariile CM 2026.

România - Canada 0-3 . Mircea Lucescu: „Rezultatul este înșelător”

Mircea Lucescu a vorbit și despre gafa comisă de Horațiu Moldovan la cel de-al doilea gol înscris de canadieni.

„Au reușit, totuși, să pună în pericol poarta adversă, dar… au fost greșelile de la goluri, la primul gol marcajul aiurea, cum s-a întâmplat și cu Austria. Asta ține de puterea de concentrare a jucătorilor și de respectul lor pentru indicațiile de joc.

Apoi greșeala de la gol, incredibilă… la al doilea gol, pentru că nu poți să faci asta ca portar. Poate îți poți permite chestia asta în zona laterală a porții, dar nu pe zonă centrală.

Un meci prea relaxat. Pesemne și gândul lor este la meciul de marți. Eu nu pot să spun acum, analizând modul în care noi ne-am comportat… Am întâlnit o echipă mai agresivă decât noi, o echipă mai puternică fizic, jucători cărora nu le-a fost în niciun fel să facă faulturi atunci când a trebuit să le facă”, a spus Mircea Lucescu după meci, la Antena 1.

Întrebat dacă va lua măsuri după acest eșec, Lucescu a răspuns:

„Sunt convins că marți nu va fi așa. Ce măsuri să iau? Nu avem mai mulți. Ăștia pe care îi aveam sunt cam toți. E un meci de pregătire, un meci în care am ținut să văd jucători care s-au întors după atâta timp în prima echipă, în prima formulă de echipă. Am vrut să dau și altora posibilități. Rezultatul a fost înșelător”.

Cât despre posibilitatea de a convoca un nou atacant după ce i-a pierdut pe Bîrligea și Munteanu, selecționerul a spus: „De unde să-l iau? Dacă îmi dai unul, îmi spui și de unde să-l iau”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport