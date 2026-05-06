România, eliminată de China Naționala masculină părăsește Mondialul de tenis de masă » Eduard Ionescu a dat speranțe

alt-text Publicat: 06.05.2026, ora 14:53
alt-text Actualizat: 06.05.2026, ora 15:36
  • Naționala masculină de tenis de masă a României s-a oprit în optimile Campionatului Mondial 2026 de la Londra, după înfrângerea cu 1-3 în fața Chinei.

Deși China nu mai este echipa de speriat din anii trecuți, rămâne o forță majoră în tenisul de masă mondial.

România, eliminată de China în optimile Campionatului Mondial de tenis de masă

România a arătat momente excelente, în special prin Eduard Ionescu, dar nu a avut suficientă consistență pentru a produce surpriza.

„Tricolorii”, vicecampioni europeni, au început excelent duelul și au aprins speranțele prin evoluția lui Eduard Ionescu, însă forța colectivă a asiaticilor s-a dovedit decisivă.

Start de vis: Eduard Ionescu a produs surpriza

La doar 21 de ani, Eduard Ionescu (locul 41 mondial) a oferit unul dintre cele mai solide meciuri ale carierei. L-a dominat clar pe Liang Jingkun (21 mondial), controlând ritmul și impunându-se fără emoții în trei seturi.

Românul a început autoritar (7-2 în primul set), iar în setul secund a impresionat cu lovituri de rever și schimburi spectaculoase de topspin.

În decisiv, după un mic moment de ezitare, Ionescu a accelerat decisiv și a închis partida cu o siguranță remarcabilă.

Era 1-0 pentru România și optimismul creștea.

VIDEO. Rezumatul meciului Eduard Ionescu - Liang Jingkun

Wang Chuqin, liderul mondial, a restabilit echilibrul

Iulian Chiriță (20 de ani, locul 92 mondial) a avut o misiune extrem de dificilă în fața liderului mondial Wang Chuqin. Chinezul a fost agresiv încă din start și nu i-a lăsat prea multe șanse românului.

Totuși, setul doi a fost unul de luptă. Chiriță a condus și a avut momente excelente, dar experiența și luciditatea lui Wang în punctele decisive au făcut diferența. În setul trei, asiaticul a controlat total jocul.

Ovidiu Ionescu, învins clar de puștiul Lin Shidong

Meciul trei a fost unul cheie, iar Ovidiu Ionescu (36 de ani/153 mondial) nu a reușit să răstoarne calculele hârtiei în fața puștiului de 19 ani Lin Shidong, numărul 6 mondial.

Veteranul român a ținut aproape în primul set și chiar a condus, însă time-out-ul inspirat al băncii chineze a schimbat dinamica. De acolo, jucătorul chinez a preluat controlul și a închis partida în minimum de seturi.

China conducea 2-1 și era la un singur punct de calificare în sferturile de finală.

Eduard Ionescu i-a luat un set liderului mondial Wang Chuqin

Eduard Ionescu a revenit la masă cu speranța unui nou rezultat de prestigiu, care să împingă duelul în decisiv. Pe alocuri, românul a arătat că se poate ridica la nivelul liderului mondial, însă per ansamblu Wang Chuqin a controlat jocul și a înclinat balanța în favoarea sa.

Ionescu junior a început destul de timorat jocul. În primul set, Wang Chuqin s-a desprins la 8-2, însă tricolorul a produs o revenire spectaculoasă până la 8-7, reușind să intre în ritmul liderului mondial și să-l pună sub presiune.

Chiar dacă nu a întors setul, acel forcing l-a ajutat să capete încredere și să intre mult mai agresiv în actul secund, unde a și reușit să egaleze situația la seturi (11-8).

A fost însă momentul în care Wang Chuqin a schimbat ritmul, dominând clar ultimele două seturi.

China s-a impus cu 3-1 și a eliminat România din competiție

România - China 1-3

  • Eduard Ionescu - Liang Jingkun 3-0 (11-5, 11-7, 11-6)
  • Iulian Chiriță - Wang Chuqin 0-3 (5-11, 10-12, 5-11)
  • Ovidiu Ionescu - Lin Shidong 0-3 (9-11, 6-11, 4-11)
  • Eduard Ionescu - Wang Chuqin 1-3 (8-11, 11-8, 3-11, 4-11)

În această seară, de la ora 19:00, naționala feminină a României, vicecampioană europeană și locul 7 mondial, intră în scenă în optimile de finală, într-un duel echilibrat cu Egiptul, ocupanta locului 8 mondial.

