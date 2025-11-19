Andrei Rațu, gest superb VIDEO: Ce a făcut fundașul naționalei la finalul meciului cu San Marino: „Nu-mi vine să cred!”

Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul echipei naționale, a făcut un gest superb după victoria cu San Marino, scor 7-1.

La finalul partidei, fundașul de la Rayo Vallecano i-a oferit un cadou unui suporter care a venit special de la mii de kilometri pentru a vedea naționala.

Andrei Rațiu, gest superb după România - San Marino 7-1

La finalul meciului de la Ploiești, un suporter venit din Spania pentru a-l vedea pe Rațiu în acțiune a primit un cadou special din partea „tricolorului”.

Deși acesta i-a cerut tricoul, Rațiu i-a oferit tânărului suporter chiar ghetele cu care a fost încălțat la partida cu San Marino. Foarte fericit, fanul și-a stăpânit cu greu emoțiile.

Ulterior, Rațiu a mers desculț până la vestiare pe gazonul inundat de pe stadionul „Ilie Oană”. Tot momentul a fost postat ulterior de staff-ul echipei naționale pe rețelele de socializare.

„Nu-mi vine să cred! E jucătorul meu preferat...e un vis, nu pot să cred... Noi stăm în Spania, suntem din Almeria și am venit aici să vedem echipa națională, dar în special pe Rațiu”, a declarat tânărul, fiind vizibil emoționat.

România își află joi adversara din baraj

Tragerea la sorți a barajelor pentru Mondial va avea loc joi, de la ora 14:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.

România se află în urna a doua valorică, după ce a încheiat pe locul al treilea în preliminarii, după Austria și Bosnia. „Tricolorii” au șansa de a juca la baraj după ce au câștigat grupa din Nations League.

Cum arată urnele de la baraj

Urna 1: ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA;

ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA; Urna 2: POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA;

POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA; Urna 3: IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO;

IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO; Urna 4: ROMÂNIA, SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, IRLANDA DE NORD.

Cum poate arăta traseul spre CM 2026:

Ruta infernală: Italia (semifinale), Polonia (finală);

Italia (semifinale), Polonia (finală); Ruta mai accesibilă: Ucraina (semifinale), Kosovo (finală).

Cum se desfășoară barajul

În play-off merg 16 echipe, cele 12 echipe de pe locul 2 din preliminarii, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League, care au ratat primele două locuri în calificări.

Vor împărțite în 4 urne valorice, primele 3 după clasamentul FIFA, ultima cu echipele din Liga Națiunilor și se vor forma 4 mini-turnee cu semifinale și o finală. Toate meciurile vor fi într-o singură manșă.

Semifinalele vor fi găzduite de echipele din urnele 1 și 2, care se vor încrucișa cu cele din 4, respectiv 3. Gazdele finalelor vor fi alese prin tragere la sorți. Cele 4 câștigătoare ale mini-turneelor merg la Mondial.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

