Lucescu a fost demis de Montella!  Selecționerul Turciei e coșmarul lui Il Luce: italianul  i-a încheiat cariera în Serie A

România va înfrunta Turcia în semifinalele barajului CM 2026, iar Mircea Lucescu (80 de ani) se va afla din nou față în față cu omul care i-a încheiat cariera în Serie A, Vincenzo Montella (51 de ani).

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

„Tricolorii” vor avea parte de un traseu infernal în drumul spre CM 2026. Trebuie să treacă de Turcia și de învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, ambele partide urmând să se dispute în deplasare.

Turcia - România. Montella e coșmarul lui Lucescu! I-a încheiat cariera în Serie A

Lucescu va înfrunta în semifinale naționala țării cu care are legături puternice. A câștigat titlul cu Galatasaray și Beșiktaș și s-a aflat pe banca Turciei între 2017 și 2019.

Și va trebui să-l înfrunte și pe un italian care i-a provocat coșmaruri: Vincenzo Montella, selecționerul Turciei.

Montella e un nume pe care Luce nu l-a uitat. În 1999, pe când primise șansa s-o antreneze pe Inter Milano, Lucescu a fost demis după o prestație de senzație a viitorului său adversar.

Încă jucător, Montella evolua ca atacant la Sampdoria și a fost cel care a contribuit decisiv la decizia nerazzurrilor de a-l demite pe tehnicianul român.

Pe 21 martie 1999, Inter Milano a mers la Genova pentru duelul cu Sampdoria. Iar Montella n-a avut milă de Lucescu. A marcat de trei ori și a oferit și o pasă decisivă pentru Ortega. 4-0 pentru Sampdoria!

Înfrângerea categorică, venită la doar 4 zile distanță după ce Inter fusese eliminată din sferturile Ligii Campionilor de Manchester United (0-2 și 1-1), a fost cea care a încheiat mandatul lui Lucescu la Inter.

Era al zecelea meci consecutiv fără victorie pentru Lucescu la Inter! După acest eșec, elecționerul României a mai antrenat doar în Estul Europei.

La finalul acelui sezon, Montella s-a transferat la AS Roma, unde avea să evolueze timp de 10 ani. După retragere, le-a antrenat pe Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla, Fiorentina, Adana și din 2023 e selecționerul Turciei.

4 victorii a obținut Lucescu pe banca lui Inter în 17 meciuri. În celelalte partide a remizat de 4 ori și a pierdut de 9 ori

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

