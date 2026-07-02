Heriberto Tavares (29 de ani) este noul jucător al celor de la Universitatea Craiova.

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Campioana României se pregătește pentru debutul în noul sezon, care are loc în doar 6 zile, și încearcă să aducă ultimele întăriri înainte să atace preliminariile Ligii Campionilor.

Heriberto Tavares este noul jucător al celor de la Universitatea Craiova

După ce a întărit zona defensivă, prin portarul Răzvan Sava și fundașul Ronaldo Webster, clubul oltean a venit acum cu o mutare în zona ofensivă.

Originar din Capul Verde, Tavares a fost prezentat oficial printr-un videoclip inedit, cu o scenă a lui Matthew McConaughey din filmul Interstellar.

„Bun venit, Heriberto Tavares! Internaționalul capverdian a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Format la Benfica Lisabona, Heriberto ajunge la campioana României după un parcurs care l-a purtat prin campionatele din Portugalia, Franța, Spania și Israel.

De-a lungul carierei a evoluat pentru cluburi precum Boavista, Stade Brestois, Famalicao, Ponferradina, Estoril și Maccabi Netanya”, a transmis clubul, pe pagina de Facebook.

Transferurile realizate de U Craiova în această vară:

Răzvan Sava, de la Udinese, pentru 2,5 milioane de euro

Ronaldo Webster, de la Shkendija, pentru 400.000 de euro

Alexandru Maxim, de la FCSB, liber de contract

Simon Elisor, de la Famalicao

Heriberto Tavares, de la Maccabi Netanya, liber de contract

Pentru campioana României urmează „dubla” cu ML Vitebsk din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Meciul tur este programat pe 8 iulie, de la ora 20:00, în timp ce returul de la Craiova se va juca o săptămână mai târziu, de la 20:30.

Dacă va trece de ML Vitebsk, Universitatea Craiova va da piept cu câștigătoarea duelului FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) – PFC Levski Sofia (Bulgaria).

Între cele două meciuri cu ML Vitebsk, Universitatea Craiova o va întâlni pe vicecampioana U Cluj, în Supercupa României, de la ora 21:00, într-o partidă programată pe 12 iulie.

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