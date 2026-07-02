- Heriberto Tavares (29 de ani) este noul jucător al celor de la Universitatea Craiova.
Campioana României se pregătește pentru debutul în noul sezon, care are loc în doar 6 zile, și încearcă să aducă ultimele întăriri înainte să atace preliminariile Ligii Campionilor.
Heriberto Tavares este noul jucător al celor de la Universitatea Craiova
După ce a întărit zona defensivă, prin portarul Răzvan Sava și fundașul Ronaldo Webster, clubul oltean a venit acum cu o mutare în zona ofensivă.
Originar din Capul Verde, Tavares a fost prezentat oficial printr-un videoclip inedit, cu o scenă a lui Matthew McConaughey din filmul Interstellar.
„Bun venit, Heriberto Tavares! Internaționalul capverdian a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.
Format la Benfica Lisabona, Heriberto ajunge la campioana României după un parcurs care l-a purtat prin campionatele din Portugalia, Franța, Spania și Israel.
De-a lungul carierei a evoluat pentru cluburi precum Boavista, Stade Brestois, Famalicao, Ponferradina, Estoril și Maccabi Netanya”, a transmis clubul, pe pagina de Facebook.
Transferurile realizate de U Craiova în această vară:
- Răzvan Sava, de la Udinese, pentru 2,5 milioane de euro
- Ronaldo Webster, de la Shkendija, pentru 400.000 de euro
- Alexandru Maxim, de la FCSB, liber de contract
- Simon Elisor, de la Famalicao
- Heriberto Tavares, de la Maccabi Netanya, liber de contract
Pentru campioana României urmează „dubla” cu ML Vitebsk din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.
Meciul tur este programat pe 8 iulie, de la ora 20:00, în timp ce returul de la Craiova se va juca o săptămână mai târziu, de la 20:30.
Dacă va trece de ML Vitebsk, Universitatea Craiova va da piept cu câștigătoarea duelului FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) – PFC Levski Sofia (Bulgaria).
Între cele două meciuri cu ML Vitebsk, Universitatea Craiova o va întâlni pe vicecampioana U Cluj, în Supercupa României, de la ora 21:00, într-o partidă programată pe 12 iulie.