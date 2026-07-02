Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) s-a calificat, joi, în turul al treilea de la Wimbledon, după ce a învins-o pe Kimberly Birrell (28 de ani, #72 WTA).

Românca și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la All England Club.

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În turul secund, Cîrstea a trecut fără mari probleme de Kimberly Birrell, în două seturi, scor 6-3, 6-4, la capătul unei partide care a durat o oră și 12 minute.

Sorana Cîrstea, în turul 3 la Wimbledon

După victoria obținută cu Sara Bejlek, scor 6-1, 7-6(6), Sorana Cîrstea și-a continuat parcursul excelent din acest an și a ieșit învingătoare și în turul 2 de la Wimbledon.

Românca a avut un start perfect de partidă. Nu i-a acordat nicio șansă adversarei sale și a câștigat primele trei game-uri ale primului set. Birrell a revenit, dar nu a fost de ajuns pentru a-i face față Soranei.

Deși și-a adjudecat trei game-uri, sportiva din Australia a pierdut primul set, scor 3-6.

În setul secund, Kimberly Birrell a încercat să se impună, reușind să câștuge primul game. Cîrstea nu a renunțat și a egalat rapid și, în ciuda faptului că partida devenise una echilibrată, românca s-a impus și în setul secund, scor 6-4.

În turul al treilea de la Wimbledon, Sorana Cîrstea va da peste câștigătoarea partidei dintre Camila Osorio (24 de ani, #68 WTA) şi Linda Noskova (21 de ani, #12 WTA).

Românca și-a egalat și cea mai bună performanță la Wimbledon, accederea în turul al treilea. A mai ajuns în această fază a competiției de 5 ori: 2009, 2012, 2017, 2021 și 2023.

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