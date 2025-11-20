Infern după infern? GOLAZO.ro analizează Kosovo și Slovacia. După Turcia, am putea juca finala barajului la Priștina

Naționala are două posibile variante pentru finala play-off-ului CM 2026, dacă supraviețuim semifinalei extrem de dure din Turcia.

Ce înseamnă acum Slovacia și Kosovo, care se vor întâlni în cealaltă semifinală a traseului nostru. Am jucat cu ambele în ultimii ani.

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Martin Dahlin, fostul mare atacant suedez, titular la Suedia - România 2-2, 5-4 în „sferturile” CM 1994, a tras la sorți traseul „tricolorilor” pentru barajul Campionatului Mondial.

În semifinale, știm sigur că vom înfrunta Turcia în deplasare, cel mai probabil la Istanbul.

Dacă vom trece de „iadul” turc, vom juca finala play-off-ului CM 2026 cu învingătoarea duelului Slovacia - Kosovo. În deplasare.

După „infernul” de la Istanbul, am putea intra în „infernul” de la Priștina, contra Kosovo, echipă în fața căreia am avut două mari scandaluri în ultimii ani.

Dar Kosovo va avea o misiune dificilă în semfiinale, pe terenul Slovaciei.

Ce reprezintă aceste echipe? Ambele sunt mai slabe decât Turcia, însă nu ne va fi ușor cu niciuna.

SLOVACIA. 1-1 în meci direct. A învins Belgia și Germania în 2024 și 2025

Am mai jucat cu Slovacia. Anul trecut, am întâlnit-o în cel mai important moment, la Campionatul European.

Avea același selecționer, italianul Francesco Calzona. Pe 26 iunie, am remizat în confruntarea directă, la Frankfurt, în ultima etapă a grupelor CE.

A fost 1-1 la final, după ce Duda a deschis scorul (24), iar Răzvan Marin a egalat din penalty (37).

Rațiu a încercat să scape de „închizătorul” slovac Lobotka la Euro Foto: Imago

Slovacia învinsese Belgia cu 1-0 și pierduse cu Ucraina, 1-2. Noi veneam după 3-0 cu Ucraina și 0-2 cu Belgia. Ambele s-au calificat în „optimi”, ambele eliminate. Noi, 0-3 cu Olanda. Ei, 1-2 cu Anglia după prelungiri.

În actualele preliminarii, Slovacia a început cu o surpriză uriașă, 2-0 la Bratislava cu Germania, dar a fost zdrobită de „Mannschaft” la revanșa de la Leipzig: 0-6.

SELECȚIONER: Francesco Calzona (57 de ani). Slovacia a fost prima echipă pentru el ca antrenor principal. În trei ani și jumătate, are 38 de meciuri: 18 victorii, 8 egaluri, 12 înfrângeri.

Francesco Calzona (57 de ani). Slovacia a fost prima echipă pentru el ca antrenor principal. În trei ani și jumătate, are 38 de meciuri: 18 victorii, 8 egaluri, 12 înfrângeri. VEDETE: Milan Skriniar (30 de ani, Fenerbahce), David Hancko (27, Atletico Madrid), Stanislav Lobotka (30, Napoli).

Milan Skriniar (30 de ani, Fenerbahce), David Hancko (27, Atletico Madrid), Stanislav Lobotka (30, Napoli). FORMULĂ DE START: Dubravka - Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko - Duda, Lobotka, Bero - Duris, Strelec, L. Sauer.

COTĂ LOT: 138,78 milioane de euro.

KOSOVO. I-am învins de trei ori în patru jocuri. O dată, la „masa verde”. Două scandaluri

În ultimii doi ani, am jucat de patru ori împotriva Kosovo. Și, ca rezultate, avem avantaj clar. Nu am pierdut deloc.

2023, preliminariile Euro 2024: 0-0 (d) și 2-0 (a). În primul meci, selecționerul kosovarilor era francezul Alain Giresse. În al doilea, slovenul Primoz Gliha.

La returul de pe Arena Națională, meciul a fost întrerupt o jumătate de oră după ce ultrașii români au scandat „Serbia, Serbia” și „Kosovo e Serbia”. Dar adversarii s-au întors pe gazon și partida s-a încheiat.

2024, Liga Națiunilor: 3-0 (d) și 0-0 pe teren, 3-0 la „masa verde” (selecționer era germanul Franco Foda), după ce jucătorii kosovarii s-au retras de pe teren și au refuzat să mai continue meciul. Aceeași cauză: „Kosovo e Serbia”.

Kosovarii au luat foc când au auzit tribunele scandând „Serbia, Serbia” Foto: Imago

După ambele meciuri de la București, FRF a fost amendată.

Printre posibilii adversari, jucători care sunt sau au fost în Liga 1: Lindon Emerllahu, acum la CFR, Albion Rrahmani (ex-Rapid) și Ermal Krasniqi (ex-CFR și Rapid).

1 a fost numărul eșecurilor Kosovo preliminariile CM. Doar Elveția (locul 1) a învins-o, 0-4, în deplasare. Returul de la Priștina s-a încheiat 0-0. Dublă victorie cu Suedia (2-0, 1-0). Locul 2 în grupă

SELECȚIONER: Franco Foda (59 de ani). Din februarie 2024 la naționala kosovară, germanul are rezultate bune: 19 meciuri, 12 victorii, două egaluri, 5 înfrângeri.

Franco Foda (59 de ani). Din februarie 2024 la naționala kosovară, germanul are rezultate bune: 19 meciuri, 12 victorii, două egaluri, 5 înfrângeri. VEDETE: Amir Rrahmani (căpitan, 31 de ani, Napoli), Edon Zhegrova (26, Juventus), Vedat Muriqi (31, Mallorca).

Amir Rrahmani (căpitan, 31 de ani, Napoli), Edon Zhegrova (26, Juventus), Vedat Muriqi (31, Mallorca). FORMULĂ DE START: Muric - Vojvoda, Am. Rrahmani, Aliti, Dellova, Gallapeni - Hodja, Muslija, Rexhbecaj - Muriqi, Asllani.

COTĂ LOT: 131,38 milioane de euro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport