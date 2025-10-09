Mult zgomot pentru nimic FRF a căutat să „vopsească” puternic amicalul cu Moldova, dar în tribune a fost un eșec total

ROMÂNIA - MOLDOVA. În jur de 10.000 de suporteri au venit pe Arena Națională să vadă amicalul cu Moldova, numit meci „al prieteniei”.

Asta în ciuda eforturilor FRF de a colora puternic un amical ce s-a dovedit fără sare și piper.

Ce a fost pe Arena Naționala, ce eforturi a făcut FRF și care a fost singura pată de culoare a acestui amical anost în rândurile de mai jos.

Oricât de mult a încercat Federația să îmbrace amicalul cu Republica Moldova într-o haină festivă, realitatea s-a văzut limpede în tribune: în jur de 10.000 de spectatori s-au strâns pe Arena Națională, iar în acest număr intră și miile de invitații distribuite cu generozitate.

România - Moldova. Mult zgomot pentru nimic

A fost, poate, una dintre cele mai ambițioase încercări recente de a transforma un meci amical într-un eveniment-spectacol.

„Meciul prieteniei”, cum a fost prezentat oficial, a venit la pachet cu o întreagă infrastructură de divertisment: Arena Fanilor, un mini-festival în jurul stadionului, unde sponsorii au oferit premii, jocuri și concursuri pentru toate vârstele.

Printre activările speciale s-au numărat un puzzle gigant cu jucătorii echipei naționale, fusball și football darts, un colț de poze 180 de grade, photobooth și face painting, dar și un joc de reflexe Batak, toate gândite să aducă publicul mai aproape de echipă.

Concerte și atracții în zadar

Cu două ore înainte de fluierul de start, scena amplasată în fața stadionului s-a transformat într-un mini-concert, un moment comun româno-moldovenesc, cu Guess Who și Zdob și Zdub.

Energia artiștilor n-a umplut drumul de culoare, ci doar de muzică și ceva dans. O încercare sinceră de a da viață unui stadion care, din păcate, a rămas pe trei sferturi gol.

Atmosferă de „Arcul de Triumf”

S-a plusat și pentru momentul imnului, unul solemn când Lidia Buble a interpretat „Deșteaptă-te, române!”, iar Tania Turtureanu a cântat „Limba noastră”, imnul Republicii Moldova. O clipă de emoție, într-un cadru care a vrut să transmită prietenie și respect reciproc între cele două țări. Dar care n-a fost atât de populat.

Totul, de la concerte, concursuri și campanii de imagine, până la vocea crainicului care a vorbit despre „primul meci oficial UEFA dintre România și Moldova jucat la București” a fost gândit pentru un stadion mult mai plin.

Doar că, în ciuda eforturilor, atmosfera a rămas una diluată, iar asta s-a simțit tare la momentul prezentării echipei, când nu avea cine să pronunțe numele jucătorilor noștri, dar și la imnuri.

Vocea suporterilor României a răsunat totuși în peluză. Un banner uriaș, întins pe tot inelul, purta mesajul „Frați în veci vor fi frați”, iar scandările „Chișinău și București, două inimi românești” și „România Mare în vechile hotare” au reușit să acopere, măcar pentru câteva momente, golurile din tribune. Dar puțin! Ca de meci amical jucat pentru că trebuie, și încurcă, așa cum o spunea și selecționerul.

