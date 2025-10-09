Mult zgomot pentru nimic FRF a căutat să „vopsească” puternic amicalul cu Moldova, dar în tribune a fost un eșec total +32 foto
Mult zgomot pentru nimic FRF a căutat să „vopsească” puternic amicalul cu Moldova, dar în tribune a fost un eșec total

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 09.10.2025, ora 21:12
alt-text Actualizat: 09.10.2025, ora 22:36
  • ROMÂNIA - MOLDOVA. În jur de 10.000 de suporteri au venit pe Arena Națională să vadă amicalul cu Moldova, numit meci „al prieteniei”.
  • Asta în ciuda eforturilor FRF de a colora puternic un amical ce s-a dovedit fără sare și piper.
  • Ce a fost pe Arena Naționala, ce eforturi a făcut FRF și care a fost singura pată de culoare a acestui amical anost în rândurile de mai jos.

Oricât de mult a încercat Federația să îmbrace amicalul cu Republica Moldova într-o haină festivă, realitatea s-a văzut limpede în tribune: în jur de 10.000 de spectatori s-au strâns pe Arena Națională, iar în acest număr intră și miile de invitații distribuite cu generozitate.

România - Moldova 2-1 Naționala lui Mircea Lucescu, victorie la limită înainte de meciul crucial cu Austria
România - Moldova 2-1 Naționala lui Mircea Lucescu, victorie la limită înainte de meciul crucial cu Austria
România - Moldova 2-1 Naționala lui Mircea Lucescu, victorie la limită înainte de meciul crucial cu Austria

România - Moldova. Mult zgomot pentru nimic

A fost, poate, una dintre cele mai ambițioase încercări recente de a transforma un meci amical într-un eveniment-spectacol. 

„Meciul prieteniei”, cum a fost prezentat oficial, a venit la pachet cu o întreagă infrastructură de divertisment: Arena Fanilor,  un mini-festival în jurul stadionului, unde sponsorii au oferit premii, jocuri și concursuri pentru toate vârstele.

Printre activările speciale s-au numărat un puzzle gigant cu jucătorii echipei naționale, fusball și football darts, un colț de poze 180 de grade, photobooth și face painting, dar și un joc de reflexe Batak,  toate gândite să aducă publicul mai aproape de echipă.

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
+32 Foto
Concerte și atracții în zadar

Cu două ore înainte de fluierul de start, scena amplasată în fața stadionului s-a transformat într-un mini-concert, un moment comun româno-moldovenesc, cu Guess Who și Zdob și Zdub.

Energia artiștilor n-a umplut drumul de culoare, ci doar de muzică și ceva dans. O încercare sinceră de a da viață unui stadion care, din păcate, a rămas pe trei sferturi gol.

Atmosferă de „Arcul de Triumf”

S-a plusat și pentru momentul imnului, unul solemn când Lidia Buble a interpretat „Deșteaptă-te, române!”, iar Tania Turtureanu a cântat „Limba noastră”, imnul Republicii Moldova. O clipă de emoție, într-un cadru care a vrut să transmită prietenie și respect reciproc între cele două țări. Dar care n-a fost atât de populat.

Totul, de la concerte, concursuri și campanii de imagine, până la vocea crainicului care a vorbit despre „primul meci oficial UEFA dintre România și Moldova jucat la București” a fost gândit pentru un stadion mult mai plin.

Doar că, în ciuda eforturilor, atmosfera a rămas una diluată, iar asta s-a simțit tare la momentul prezentării echipei, când nu avea cine să pronunțe numele jucătorilor noștri, dar și la imnuri.

Vocea suporterilor României a răsunat totuși în peluză. Un banner uriaș, întins pe tot inelul, purta mesajul „Frați în veci vor fi frați”, iar scandările „Chișinău și București, două inimi românești” și „România Mare în vechile hotare” au reușit să acopere, măcar pentru câteva momente, golurile din tribune. Dar puțin! Ca de meci amical jucat pentru că trebuie, și încurcă, așa cum o spunea și selecționerul.

„E nevoie de un suflu nou" Jean Vlădoiu vrea schimbarea lui Lucescu: „Această generație merge mai bine cu un antrenor tânăr"
20:20
„E nevoie de un suflu nou" Jean Vlădoiu vrea schimbarea lui Lucescu: „Această generație merge mai bine cu un antrenor tânăr"
„E nevoie de un suflu nou" Jean Vlădoiu vrea schimbarea lui Lucescu: „Această generație merge mai bine cu un antrenor tânăr"
Moment istoric: Ianis, decar și căpitanul României Hagi jr., prima dată în postura celebrului său tată, Gheorghe Hagi, la amicalul cu Moldova
15:54
Moment istoric: Ianis, decar și căpitanul României Hagi jr., prima dată în postura celebrului său tată, Gheorghe Hagi, la amicalul cu Moldova
Moment istoric: Ianis, decar și căpitanul României Hagi jr., prima dată în postura celebrului său tată, Gheorghe Hagi, la amicalul cu Moldova

amical Echipa Nationala ATMOSFERA romania arena nationala moldova
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică"
00:36
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică"
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică"
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori"! Cum arată calculele calificării
00:25
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori"! Cum arată calculele calificării
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori"! Cum arată calculele calificării
„Profesore, tu ce mașină conduci?" Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui" 
09.10
„Profesore, tu ce mașină conduci?" Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui"
„Profesore, tu ce mașină conduci?" Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui" 
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
09.10
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
09:34
„Batem și România, și Austria" Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru"
„Batem și România, și Austria" Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru"
09:02
„Vreți să ne ferim de voi?" Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?"
„Vreți să ne ferim de voi?" Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?"
09:20
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are „calități deosebite"
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are „calități deosebite"
01:13
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
L-a jignit pe George Simion Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?"
09.10
L-a jignit pe George Simion Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?"
L-a jignit pe George Simion Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?"
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
09.10
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
09.10
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Pirlo vorbește rusă „Maestro" a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total"
09.10
Pirlo vorbește rusă „Maestro" a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total"
Pirlo vorbește rusă „Maestro" a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total"

