Moldova, încurcată de ploi  Unde se va antrena adversara României, înaintea duelului de joi

Meciul dintre România și Moldova, de joi, se va juca pe Arena Națională.

Cu toate acestea, adversarii „tricolorilor” se vor antrena pe alt stadion pentru a proteja suprafața de joc de pe cel mai mare stadion al țării. Detalii, mai jos.

Naționala antrenată de Mircea Lucescu va disputa două meciuri în luna octombrie. Primul va fi amicalul cu Moldova de joi, 9 octombrie, de la ora 21:00.

Al doilea meci va fi Austria, duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45.

Moldova se va antrena pe alt stadion înaintea duelului cu România

Potrivit Federației Române de Fotbal, echipa antrenată de Lilian Popescu se va antrena miercuri pe stadionul Ghencea din cauza condițiilor meteo nefavorizabile.

S-a luat această decizie pentru a proteja suprafața de joc de pe Arena Națională , având în vedere că acolo se vor disputa și alte partide în perioada următoare.

Începând cu marți, ora 21:00, și până miercuri, ora 15:00, e anunțat cod roșu de ploi și vânt în București.

Arena Națională va găzdui și meciul cu Austria de luni, dar și derby-ul dintre Dinamo și Rapid din etapa 13 din Liga 1, care va avea loc duminica viitoare.

România și Moldova se întâlnesc în cadrul unui amical. Meciul va avea loc joi, de la ora 21:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV

Lotul final al naționalei pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

