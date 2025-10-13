„Soarta îi ajută pe cei îndrăzneți!” Cristian Tudor Popescu, reacție rapidă după victoria la ultima fază a naționalei în meciul cu Austria

Cristian Tudor Popescu a oferit o reacție „la cald”, după ce România a învins Austria la ultima fază a meciului, grație unei faze la care au colaborat Dennis Man, Ianis Hagi și marcatorul golului, Virgil Ghiță.

Reputatul jurnalist l-a lăudat pe selecționerul Mircea Lucescu.

Cristian Tudor Popescu, după victoria la ultima fază a naționalei: „Soarta îi ajută pe cei îndrăzneți!”

„Formidabilă tăria sufletească a străbunului Mircea Lucescu: a ținut pe teren practic aceeași echipă tot meciul și nu a schimbat tactica dinainte stabilită cu băieții lui, riscând să fie mâncat de viu pentru asta.

Ce s-a întâmplat cu naționala României astă-seară e o perfectă întruchipare a zicalei «Soarta îi ajută pe cei îndrăzneți!»”.

CALCULE. Cum mergem la Mondiale după victoria cu Austria

Cu cele 3 puncte mari câștigate pe Arena Națională, „tricolorii” mențin vii șansele chiar și la o calificare directă.

„Tricolorii” depind doar de ei. Două victorii, din care una la scor cu San Marino, ne garantează în proporție de 99% locul 2.

Ultimele meciuri rămase de jucat:

ROMÂNIA BOSNIA Bosnia (D) 15 noiembrie România (A) San Marino (A) 18 noiembrie Austria (D)

Cum arată calculele pentru locul 2

Pornim de la ideea că România va învinge categoric San Marino în ultima etapă, deci putem considera că în acest moment are 13 puncte. Deci locul final în grupă va depinde de meciul cu Bosnia.

victorie cu Bosnia: România va fi peste bosniaci dacă aceștia obțin maxim un punct cu Austria. În cazul în care bat, atunci vom fi la egalitate de puncte (16), iar diferența se va face la golaveraj. În acest caz, „tricolorii” ar trebui să obțină o victorie categorică acasă cu San Marino. Diferența este în acest moment de 3 goluri, deci ar trebui să câștigăm la cel puțin 4 goluri diferență în ultima etapă. Diferența poate crește sau scădea, în funcție de rezultatele din Bosnia - România și Austria - Bosnia.

România va fi peste bosniaci dacă aceștia obțin maxim un punct cu Austria. În cazul în care bat, atunci vom fi la egalitate de puncte (16), iar diferența se va face la golaveraj. În acest caz, „tricolorii” ar trebui să obțină o victorie categorică acasă cu San Marino. Diferența este în acest moment de 3 goluri, deci ar trebui să câștigăm la cel puțin 4 goluri diferență în ultima etapă. Diferența poate crește sau scădea, în funcție de rezultatele din Bosnia - România și Austria - Bosnia. Egal cu Bosnia: Putem să terminăm cel mult la egalitate de puncte cu formația ex-iugoslavă. Am avea însă nevoie ca Austria să îi învingă în ultima etapă. Chiar și așa, tot am depinde de golaveraj.

Putem să terminăm cel mult la egalitate de puncte cu formația ex-iugoslavă. Am avea însă nevoie ca Austria să îi învingă în ultima etapă. Chiar și așa, tot am depinde de golaveraj. Înfrângere cu Bosnia: GAME OVER!

Scenarii SF: egalitate în 3 + locul 1 în grupă

Există și o variantă în care Austria, România și Bosnia ar termina la egalitate de puncte, iar departajarea s-ar face la golaveraj!

Noi ar trebui să câștigăm ultimele două meciuri rămase, Austria să obțină doar un egal cu Cipru și apoi să piardă în ultima rundă cu Bosnia. Toate ar avea 16 puncte!

Austria ar fi favorită mare la locul 1, având un golaveraj foarte bun, +16 în acest moment.

Teoretic, „tricolorii” încă pot câștiga grupa. Ar trebui îndeplinite însă următoarele condiții:

România să bată Bosnia și San Marino la scor fluviu;

Bosnia să bată Austria;

Austria să piardă cu Cipru.

De ce e important locul 2? Citește aici toate detaliile!

