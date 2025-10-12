Burcă, suspendat Fundașul României a luat „galben” cu Austria și va lipsi la partida cu Bosnia + Mihai Popescu, prim diagnostic crunt!

ROMÂNIA - AUSTRIA. Andrei Burcă (32 de ani), fundașul echipei naționale, a fost sancționat cu cartonaș galben la partida cu formația austriacă și va rata meciul cu Bosnia.

Mihai Popescu s-a accidentat și a ieșit de pe teren în minutul 70. Primul diagnostic, teribil!

„Centralul” Davide Massa i-a arătat cartonașul galben lui Andrei Burcă în minutul 53 al partidei de pe Arena Națională.

Andrei Burcă, suspendat! Nu va juca în Bosnia

Fundașul României l-a tras de tricou pe Michael Gregoritsch iar arbitrul nu a ezitat să scoată cartonașul galben.

Astfel, ajuns la cel de-al doilea „galben”, Burcă va lipsi la partida extrem de importantă cu Bosnia, meci care se va disputa la Zenica, pe 15 noiembrie.

Apărătorul selecționatei lui Mircea Lucescu a mai fost sancționat la meciul cu Cipru, partidă încheiată 2-2 în luna septembrie.

Burcă a debutat la echipa națională în anul 2019, iar din acel moment a jucat 44 de meciuri sub tricolor. El a reușit să înscrie și un gol pentru România și, de asemenea, a fost om de bază al naționalei atât în preliminariile Europeanului din 2024, cât și la turneul final din Germania.

Mihai Popescu a părăsit terenul accidentat

Colegul lui Burcă din centrul apărării României, Mihai Popescu, a părăsit terenul după ce a acuzat o accidentare.

Apărătorul de la FCSB a acuzat probleme medicale în minutul 70 și a cerut intervenția echipei medicale. Ulterior, el nu a mai putut continua, astfel că Lucescu l-a introdus în locul său pe Virgil Ghiță.

Pentru a părăsi terenul, Mihai Popescu a avut nevoie de ajutorul echipei medicale pentru a se putea deplasa.

