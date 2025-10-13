Victorie mare. În stilul Edi Concluzii de la masa presei. 3 puncte uriașe cu Austria, dar jocul nu e marca Lucescu. Am învins ca înainte

ROMÂNIA - AUSTRIA 1-0. Mircea Lucescu vrea posesie și dominare, însă „tricolorii” au jucat și au câștigat ca pe vremea lui Edward Iordănescu. Apărare agresivă și totul pe contraatac. Plus un pic de șansă la final.

A trecut mai mult de un an de când Mircea Lucescu s-a întors la națională. Un an și două luni.

Acum era momentul să aflăm cum jucăm un meci esențial, important, decisiv acasă.

În fața unui adversar puternic, cel puțin ca nume, Austria, care ne-a învins cu 2-1 la Viena.

Ce a vrut Lucescu. Nu a schimbat jocul României. Jucăm ca pe vremea lui Edi

Selecționerul ne-a vorbit de când a venit că vrea să schimbe stilul, jocul, posesia. Nu mai voia să vadă 100% contraatacuri, ca în perioada lui Edward Iordănescu, spune mereu că trebuie să construim, să dominăm prin pase.

Concluzia, după aceste 14 luni? Naționala arată exact ca pe vremea lui Edi.

Dar a și câștigat ca pe vremea lui Edi. 1-0 cu Austria, în finalul finalului. Trei puncte mari.

Periculoși pe tranziții. Contraatacul e stilul nostru. Așa am avut marile ocazii

Suntem foarte buni pe contraatac, avem supertranziții uneori și aceasta este principala noastră tactică.

Le-am lăsat rivalilor mai mult mingea. Noi ne-am apărat strâns, cu liniile apropiate, agresiv, închizând spațiile.

Am așteptat recuperarea și explozia, sprintul pe extreme și avansările rapide, cu puține pase.

Finalizarea ne-a lipsit duminică până spre sfârșit. Dar s-a terminat excelent, în cele din urmă. După bara lui Mihăilă și marea ocazie a lui Rațiu, pe contraatac, a venit golul lui Ghiță, în prelungiri.

Nu putem juca așa cum vrea Lucescu. Ne temem să dominăm prin pase

Pe faza de construcție, joc pozitional, nu e însă deloc așa cum vrea Lucescu.

Avansăm destul de încet, previzibil, cu teamă. Se vede că lipsește încrederea în acest stil.

De altfel, era și dificil să se simtă jucătorii între ei. Linia mediană de trei era prima oară în această formulă:

- Marius Marin închizător, în fața lui, Hagi și Dragomir, surpriza selecționerului.

Așezarea 4-3-3, oficială, se putea schimba în 4-1-4-1, cu extremele Man și Mihăilă în linie. Nici în 4-3-3, nici în 4-1-4-1 nu am creat primejdie.

Am rămas cu gândul tot la contraatac.

5-1 a fost raportul șuturilor la poartă la pauză în favoarea „tricolorilor”. Dar 0-0 pe poartă

Austria nu a fost la București ca pentru 3 puncte vitale

Șansa noastră, Austria. Deși selecționerul său, Ralf Rangnick, ne amenința că scopul călătoriei la București e doar victoria, nu a venit ca și cum cele trei puncte erau vitale.

Rivalilor nu le-a funcționat jocul ofensiv, au reușit rareori să pătrundă, să găsească spații. Nici presingul lor nu a avut efect.

Mai mult de 40 de minute, n-au tras la poartă deloc. Prima încercare, spre sfârșitul primei reprize, când noi aveam cinci (toate eșuate). Și prima minge cadrată a partidei, imediat după pauză, Sabitzer.

39.581 de spectatori au asistat la România - Austria, pe Arena Națională

Duminică am avut și norocul lui Edi. Gol în ultima clipă a prelungirilor

Primul nostru șut pe poartă (bara lui Mihăilă nu a fost inclusă la „spațiul porții”), tot după o recuperare avansată și contraatac rapid.

Rațiu a arătat în sfârșit calitățile sale în minutul 69. Sprintul său, devastator, trasorul foarte bun, tare și plasat. Doar parada lui Schlager a evitat golul.

Schlager nu a mai avut însă nicio șansă în prelungiri. Și atunci a fost ca pe vremea lui Iordănescu. Duminică, am avut și norocul lui Edi. Ghiță a înscris în al cincilea minut de prelungire. O victorie mare, în ultima clipă.

2-1 a fost raportul șuturilor pe poartă la România - Austria. La poartă, 10-3

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

