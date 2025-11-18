Ce șansă ni se oferă pentru Mondial!  România ar putea beneficia de o situație extrem de avantajoasă în perspectiva turneului final +22 foto
Dan Udrea
Publicat: 18.11.2025, ora 13:09
Actualizat: 18.11.2025, ora 13:15
  • Joi are loc tragerea la sorți pentru meciurile din barajul din luna martie. România e în urna a 4-a și va juca sigur semifinala în deplasare
  • Pe 5 decembrie se vor trage grupele Mondialului, unde România va evita sigur ultima urnă, dar ar putea să fie chiar în cea de-a doua. Detalii, mai jos
  • Cum arată în toate scenariile grupa grea și ușoară, dacă România s-ar califica la CM

Urmează să jucăm în această seară cu San Marino, partida care închide preliminariile, însă pentru noi altele sunt mizele imense în acest final de an.

Și anume: cele două trageri la sorți pe care FIFA le va efectua. Prima va fi joi, la Zurich, de la ora 14:00, când ne vom afla adversarele de la barajul din finalul lui martie 2026.

În această seară se va definitiva lista celor 4 nume din care se va alege primul nostru adversar. Cel din semifinală, pe care o vom juca în deplasare. Înaintea jocurilor de azi, ultimele din preliminarii, urna 1 arată așa: Italia, Turcia, Ucraina, Polonia.

Indiferent însă de componența primei urne, România va beneficia ulterior, pe 5 decembrie, când se va efectua tragerea la sorți pentru grupele Campionatului Mondial, de o șansă mare.

Va prelua automat coeficientul adversarei din primul meci al play-off-ului și se va afla fie în urna a doua valorică, fie în cea de-a treia atunci când se vor completa cele 12 grupe ale turneului final.

În urna a doua la tragerea din 5 decembrie vom fi în cazul unui duel cu Italia. Dacă am întâlni în semifinală Turcia, Ucraina sau Polonia, atunci ne vom regăsi în urna a 3-a pentru Mondial.

În cele două variante am evita câteva nume importante, în cazul în care am reuși calificarea în SUA, Mexic și Canada 2026. Exemple: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Danemarca, în cazul în care am fi în a doua urnă, dar și Norvegia, Ecuador, Coasta de Fildeș, Paraguay, dacă am fi în urna 3.

Practic, pe 5 decembrie, după ce se va termina tragerea la sorți de la Washington, România ar ști ce adversare ar urma să aibă între 11 și 27 iunie 2026.

Cum ar arăta o simulare pe cele două scenarii din acest moment

1. România joacă împotriva Italiei în semifinala barajului, atunci va fi în urna 2 la tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor CM

  • GRUPA UȘOARĂ: Canada, România, Australia, Noua Zeelandă
  • GRUPA GREA: Argentina, România, Norvegia, Ghana

2. România pică în semifinala barajului cu Turcia, Polonia sau Ucraina, caz în care va fi în urna 3 la tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor CM

  • GRUPA UȘOARĂ: Canada, Iran, România, Noua Zeelandă
  • GRUPA GREA: Argentina, Croația, România, Ghana

În cazul grupelor ușoare, din această simulare, calificarea în faza următoare ar fi extrem de accesibilă.

Chiar și în situația unor grupe infernale, sistemul de desfășurare a Mondialului ne-ar permite să sperăm că am avansa în faza eliminatorie.

Din cele 12 grupe se vor califica în 16-imi primele două clasate, cărora li se vor adăuga cele mai bune 8 locuri 3 din cele 12 serii.

Care a fost ultima grupă de Mondial în care am jucat, în Franța 1998

  • Anglia
  • România
  • Columbia
  • Tunisia

Atunci a, avut un parcurs foarte bun: am bătut Anglia și Columbia, am remizat cu Tunisia, am câștigat grupa și ne-am calificat în faza următoare. În optimi ne-a învins Croația, scor 1-0.

tragere la sorti ADVERSARI romania NATIONALA cm 2026 grupe mondial
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?" Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci"
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?" Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci"
15:35
„Sunt toxic" Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică"
„Sunt toxic" Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică"
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun"
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun"
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!"
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!"
