România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026

România U17 s-a calificat la Campionatul Mondial din Qatar, care va avea loc în noiembrie!

„Tricolorii” au pierdut ultimul meci din preliminarii, 1-2 cu Italia, și au ratat prezența la Euro 2026.

După un parcurs excelent în preliminarii, România n-a reușit încă o mare surpriză în fața Italiei, gazda mini-turneului. Squadra Azzurra s-a impus și a obținut calificarea la Euro 2026.

Italienii au condus cu 2-0 la pauză, după golurile marcate de Fugazzola și Perillo, în timp ce Matei a reușit să reducă din diferență în minutul 85.

Meciul a avut însă o miză dublă pentru „tricolori”. Chiar dacă au ratat prezența după 15 ani la un Campionat European, elevii lui Mircea Diaconescu s-au calificat la CM 2026! Este pentru prima dată în istorie când reprezentativa României merge la Campionatul Mondial.

„Tricolorii” trebuiau să evite o înfrângere la scor pentru a-și asigura biletele la turneul final găzduit de Qatar. S-au calificat cele 7 câștigătoare ale grupelor preliminare, plus cele mai bune 4 echipe de pe locul 2.

România a lăsat acasă Portugalia, câștigătoarea Mondialului de anul trecut!

Campionatul Mondial va avea loc în noiembrie și vor participa 48 de echipe. Perioada exactă a turneului urmează să fie anunțată de FIFA.

Din Europa s-au calificat la CM 2026: Franța, Italia, Muntenegru, Danemarca, Belgia, Spania, Croația, Irlanda, ROMÂNIA, Serbia, Grecia.

Traseul României U17 spre CM 2026:

Faza 1

România - Israel 1-1

Franța - România 1-1

Azerbaidjan - România 1-5

Franța - 7p ROMÂNIA - 5p Israel - 4p Azerbaidjan - 0p

Faza 2

Islanda - România 2-5

Portugalia - România 0-1

România - Italia 0-2

Italia - 9p ROMÂNIA - 6p Islanda - 3p Portugalia 0p

Clasamentul celor mai bune echipe de pe locul 2:

Irlanda - 6p (+8) Serbia - 6p (+4) ROMÂNIA - 6p (+3) Grecia - 6p (+1) Scoția - 6p (0) Cehia - 5p (+2) Slovenia - 4p (+2)

România U17 - Italia U17 1-2

Au marcat: C. Matei 85 / Fugazzola 27, Perillo 40

Min. 85 - GOOOOL ROMÂNIA! Claudiu Stancu aruncă un balon la marginea careului mic, de unde Cosmin Matei, venit în viteză, reia cu capul în plasă.

Min. 40 - Gol Italia! Defensiva tricoloră cedează din nou, de data aceasta după un contraatac rapid. Perillo a preluat în apropiere de marginea careului și a încercat să-i trimită lui Gasparello. Dăncuș a blocat pasa, însă mingea a sărit tot la Perillo. Italianul a reușit să-l preia și să treacă de același Dăncuș, care intrase prin alunecare, și a înscris cu un șut pe jos în dreapta lui Coșa.

Min. 27 - Gol Italia! „Tricolorii” n-au reușit să îndepărteze balonul din careu după o lovitură de colț a gazdelor. Bota a încercat să respingă pe spate din fața propriei porți, însă balonul a ajuns la Fugazzola, scăpat din marcaj de Matei, în apropiere de colțul careului mic. Italianul a avut timp să preia și a deschis scorul cu un șut pe jos.

Echipele de start:

România U17: Coșa - C. Matei, Dăncuș, D. Paul, Bencze - Tripon, Corlat, Precup - Mărincean, Bota, Goncear

Rezerve: Kroes, D. Muntean, Bodnar, Cl. Stancu, Pădure, Mănăilă, C. Mihai, Anghel

Antrenor: Mircea Diaconescu

Italia U17 : Lupo - Bonifazi, Diallo, Varali, Albini - Okon, Blondini, Gasparello - Corigliano - Fugazzola, Perillo

Rezerve: Giaretta, Donato, Landi, Dattilo, Puricelli, Ballarin, Casagrande, Bernamonte, Fustini

Antrenor: Daniele Franceschini

Știrea inițială

Selecționata condusă de Mircea Diaconescu trebuie să câștige grupa pentru a merge la turneul final. Astfel, ar trebui treacă în ultima etapă de Italia, gazda mini-turneului. Egalul nu este suficient, pentru că „tricolorii” ar fi dezavantajați la departajare.

Ambele echipe vin după două victorii cu Portugalia și Islanda, astfel că diferența s-ar face la golaveraj, unde italienii stau mai bine (+5 față de +4).

Clasamentul grupei A2:

Italia - 6p (7-2) ROMÂNIA - 6p (6-2) Portugalia - 0p (2-4) Islanda - 0p (2-9)

„Tricolorii”, ca și calificați la CM 2026

Doar câștigătoarea grupei merge la Euro 2026, însă și locul 2 poate oferi un bonus consistent: calificarea la CM 2026!

Europa are 11 locuri rezervate la Mondialul din Qatar, astfel că, pe lângă cele 7 câștigătoare ale grupelor, se vor califică și cele mai bune 4 formații clasate pe locul 2.

Iar România e ca și calificată la turneul final. Celelalte grupe s-au încheiat deja, iar două echipe, Cehia și Slovenia, n-au reușit să adune 6 puncte.

Astfel, „tricolorii” trebuie să mai depășească o singură echipă. Scoția, cu 6 puncte și golaveraj 0, este momentan pe locul 5.

Practic, România se poate califica la Mondial și dacă pierde la 4 goluri diferență cu Italia. În acest caz, departajarea s-ar face la numărul de goluri marcate, unde România are deja 6, în timp ce Scoția a marcat doar 4.

Lotul României U17

Portari: Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Rareș ANDREI (FCSB);

Fundași: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid 1923), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda), Claudiu STANCU (CSM Slatina);

Mijlocași: Matei PĂDURE (FCSB), Ioan PRECUP (CD Roda | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);

Atacanți: Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Darius BOTA (AFK Csikszereda), Cosmin MIHAI (Farul Constanța).

VIDEO: cele mai noi imagini din sport