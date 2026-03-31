România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026

- România U17 s-a calificat la Campionatul Mondial din Qatar, care va avea loc în noiembrie!
- „Tricolorii” au pierdut ultimul meci din preliminarii, 1-2 cu Italia, și au ratat prezența la Euro 2026.
După un parcurs excelent în preliminarii, România n-a reușit încă o mare surpriză în fața Italiei, gazda mini-turneului. Squadra Azzurra s-a impus și a obținut calificarea la Euro 2026.
Italienii au condus cu 2-0 la pauză, după golurile marcate de Fugazzola și Perillo, în timp ce Matei a reușit să reducă din diferență în minutul 85.
Meciul a avut însă o miză dublă pentru „tricolori”. Chiar dacă au ratat prezența după 15 ani la un Campionat European, elevii lui Mircea Diaconescu s-au calificat la CM 2026! Este pentru prima dată în istorie când reprezentativa României merge la Campionatul Mondial.
„Tricolorii” trebuiau să evite o înfrângere la scor pentru a-și asigura biletele la turneul final găzduit de Qatar. S-au calificat cele 7 câștigătoare ale grupelor preliminare, plus cele mai bune 4 echipe de pe locul 2.
România a lăsat acasă Portugalia, câștigătoarea Mondialului de anul trecut!
Campionatul Mondial va avea loc în noiembrie și vor participa 48 de echipe. Perioada exactă a turneului urmează să fie anunțată de FIFA.
- Din Europa s-au calificat la CM 2026: Franța, Italia, Muntenegru, Danemarca, Belgia, Spania, Croația, Irlanda, ROMÂNIA, Serbia, Grecia.
Traseul României U17 spre CM 2026:
Faza 1
- România - Israel 1-1
- Franța - România 1-1
- Azerbaidjan - România 1-5
- Franța - 7p
- ROMÂNIA - 5p
- Israel - 4p
- Azerbaidjan - 0p
Faza 2
- Islanda - România 2-5
- Portugalia - România 0-1
- România - Italia 0-2
- Italia - 9p
- ROMÂNIA - 6p
- Islanda - 3p
- Portugalia 0p
Clasamentul celor mai bune echipe de pe locul 2:
- Irlanda - 6p (+8)
- Serbia - 6p (+4)
- ROMÂNIA - 6p (+3)
- Grecia - 6p (+1)
- Scoția - 6p (0)
- Cehia - 5p (+2)
- Slovenia - 4p (+2)
România U17 - Italia U17 1-2
- Au marcat: C. Matei 85 / Fugazzola 27, Perillo 40
Min. 85 - GOOOOL ROMÂNIA! Claudiu Stancu aruncă un balon la marginea careului mic, de unde Cosmin Matei, venit în viteză, reia cu capul în plasă.
Min. 40 - Gol Italia! Defensiva tricoloră cedează din nou, de data aceasta după un contraatac rapid. Perillo a preluat în apropiere de marginea careului și a încercat să-i trimită lui Gasparello. Dăncuș a blocat pasa, însă mingea a sărit tot la Perillo. Italianul a reușit să-l preia și să treacă de același Dăncuș, care intrase prin alunecare, și a înscris cu un șut pe jos în dreapta lui Coșa.
Min. 27 - Gol Italia! „Tricolorii” n-au reușit să îndepărteze balonul din careu după o lovitură de colț a gazdelor. Bota a încercat să respingă pe spate din fața propriei porți, însă balonul a ajuns la Fugazzola, scăpat din marcaj de Matei, în apropiere de colțul careului mic. Italianul a avut timp să preia și a deschis scorul cu un șut pe jos.
Echipele de start:
- România U17: Coșa - C. Matei, Dăncuș, D. Paul, Bencze - Tripon, Corlat, Precup - Mărincean, Bota, Goncear
- Rezerve: Kroes, D. Muntean, Bodnar, Cl. Stancu, Pădure, Mănăilă, C. Mihai, Anghel
- Antrenor: Mircea Diaconescu
- Italia U17: Lupo - Bonifazi, Diallo, Varali, Albini - Okon, Blondini, Gasparello - Corigliano - Fugazzola, Perillo
- Rezerve: Giaretta, Donato, Landi, Dattilo, Puricelli, Ballarin, Casagrande, Bernamonte, Fustini
- Antrenor: Daniele Franceschini
Știrea inițială
Selecționata condusă de Mircea Diaconescu trebuie să câștige grupa pentru a merge la turneul final. Astfel, ar trebui treacă în ultima etapă de Italia, gazda mini-turneului. Egalul nu este suficient, pentru că „tricolorii” ar fi dezavantajați la departajare.
Ambele echipe vin după două victorii cu Portugalia și Islanda, astfel că diferența s-ar face la golaveraj, unde italienii stau mai bine (+5 față de +4).
Clasamentul grupei A2:
- Italia - 6p (7-2)
- ROMÂNIA - 6p (6-2)
- Portugalia - 0p (2-4)
- Islanda - 0p (2-9)
„Tricolorii”, ca și calificați la CM 2026
Doar câștigătoarea grupei merge la Euro 2026, însă și locul 2 poate oferi un bonus consistent: calificarea la CM 2026!
Europa are 11 locuri rezervate la Mondialul din Qatar, astfel că, pe lângă cele 7 câștigătoare ale grupelor, se vor califică și cele mai bune 4 formații clasate pe locul 2.
Iar România e ca și calificată la turneul final. Celelalte grupe s-au încheiat deja, iar două echipe, Cehia și Slovenia, n-au reușit să adune 6 puncte.
Astfel, „tricolorii” trebuie să mai depășească o singură echipă. Scoția, cu 6 puncte și golaveraj 0, este momentan pe locul 5.
Practic, România se poate califica la Mondial și dacă pierde la 4 goluri diferență cu Italia. În acest caz, departajarea s-ar face la numărul de goluri marcate, unde România are deja 6, în timp ce Scoția a marcat doar 4.
Lotul României U17
- Portari: Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Rareș ANDREI (FCSB);
- Fundași: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid 1923), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda), Claudiu STANCU (CSM Slatina);
- Mijlocași: Matei PĂDURE (FCSB), Ioan PRECUP (CD Roda | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);
- Atacanți: Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Darius BOTA (AFK Csikszereda), Cosmin MIHAI (Farul Constanța).