Pierdere uriașă Câți bani îi scapă Federației, după ce România a ratat calificarea la CM 2026

TURCIA - ROMÂNIA. „Tricolorii” au ratat calificarea la CM 2026, iar FRF pierde un pot financiar uriaș din partea FIFA.

România va vedea de la televizor al șaptelea turneu final consecutiv. Vom depăși 3 decenii fără o calificare până la următoarea șansă, CM 2030.

Câți bani îi scapă Federației, după ce România a ratat calificarea la CM 2026

Pierderea e una importantă și din punct de vedere financiar. Dacă România ar fi reușit să treacă de Turcia și apoi să câștige finala barajului, atunci ar fi încasat 1,5 milioane de dolari de la FIFA.

Aceasta este suma pe care o încasează toate cele 48 de echipe calificate la turneul final. Premiile nu se opresc însă aici.

În funcție de rezultate, fiecare echipă va încasa un nou bonus din partea FIFA.

Campioana - 50 de milioane $ (42,6 milioane €).

Finalista - 33 de milioane $ (28,1 milioane €).

Locul 3 - 29 de milioane $ (24,7 milioane €).

Locul 4 - 27 de milioane $ (23 de milioane €).

Locurile 5-8 - 19 milioane $ (16,2 milioane €).

Locurile 9-16 - 15 milioane $ (12,8 milioane €).

Locurile 17-32 - 11 milioane $ (9,4 milioane €).

Locurile 33-48 - 9 milioane $ (7,7 milioane €).

Practic, și dacă s-ar fi oprit în grupe, „tricolorii” tot ar fi pus mâna pe cel puțin 10,5 milioane de dolari.

Citește și

