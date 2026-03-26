Luce, cot la cot cu Montella Selecționerul are 80 de ani, vine după suferință, dar e 100% în picioare în meci, dă sfaturi, îl ceartă pe Rațiu

TURCIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu e permanent conectat la meci, la fel ca Vincenzo Montella, deși între ei e o diferență de 29 de ani.

Ne gândeam toți cum va rezista Mircea Lucescu la 80 de ani, după luni de suferință, în fața unui asemenea vacarm cum e la Istanbul.

Cum va rezista acestei presiuni extraordinare create de pătimașii fani turci. Și a fost o presiune incredibilă joi seară, pe arena lui Beșikaș, încă din primele minute.

Lucescu a rezistat la fel de bine ca Montella

Dar Il Luce nu pare afectat nici de vârstă, nici de suferință, nici de marea masă roșie a Turciei.

În prima repriză, selecționerul a fost umăr la umăr, cot la cot cu Vincenzo Montella, deși italianul antrenor al Semilunii are 51 de ani, e aproape cu trei decenii mai tânăr.

Lucescu a urmărit jocul permanent în picioare, nu s-a așezat o clipă pe bancă.

Lucescu, mereu conectat la joc. Sfaturi, dar și nervi cu Rațiu

Așa, în picioare, a fost permanent conectat la meci. Cu indicații, cu sfaturi, cu gesturi de enervare, de supărare.

I-a ajutat constant pe „tricolori” de pe margine, le-a arătat cum să se apere, cât mai strâns, și direcția contraatacurilor.

S-a supărat pe Rațiu de mai multe ori. S-a înfuriat mai ales când fundașul dreapta a pierdut mingea în tușă și, după eroarea lui, turcii au avut cea mai mare ocazie. Șutul lui Arda Guler, peste poartă.

I-a reproșat lui Rațiu insistența cu driblingurile, cerându-i să joace simplu, în lung de linie, spre Dennis Man.

Nici Drăgușin n-a scăpat de observațiile lui Lucescu

I-a făcut observații și lui Radu Drăgușin, i-a făcut semn să nu mai întârzie continuarea fazelor, să acționeze mai rapid, fără să mai riște să fie blocat, cum s-a întâmplat de mai multe ori în prima repriză.

