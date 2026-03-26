„Real Madrid l-a pus să mintă!”  Kylian Mbappe, criticat după ce a negat dezvăluirile despre gafa doctorilor: „E incredibil! Ne iau de proști”

Jurnalistul francez Daniel Riolo, cel care a oferit în premieră detalii despre gafa staff-ului medical de la Real Madrid, susține că Kylian Mbappe (27 de ani) a mințit atunci când a spus că informațiile sunt false.

După ce a apărut informația conform căreia medicii de la Real Madrid i-au evaluat piciorul greșit și că acest lucru i-a întârziat recuperarea, ziaristul francez susține că gruparea din capitala Spaniei i-ar fi cerut lui Mbappe să mintă.

Daniel Riolo: „Real Madrid l-a pus pe Mbappe să mintă. Îi ia pe oameni drept proști”

Daniel Riolo a declarat că Mbappe nu a spus adevărul. Mai mult, i-a acuzat pe cei de la Real Madrid că l-au pus pe starul francez să mintă:

„Informația nu este falsă. Toată lumea știe adevărul și este o strategie a lui Real Madrid , care îi ia pe oameni de proști.

Cred că este o informație foarte dificilă pentru Real Madrid și pentru Mbappe. În acest moment, toată lumea știe adevărul. El a decis să mintă, spunând că informația este falsă. Toată lumea știe că este adevărată. Strategia de comunicare a lui Mbappe a fost catastrofală.

Cred că Real Madrid i-a cerut să facă asta, pentru că Real a ascuns aceste informații timp de o lună și jumătate. Mbappe nu a vrut să-și supere clubul. Cred că a fost o umilință suplimentară pentru ei.

Toți sunt în aceeași barcă. A fost o strategie prin care i-au luat pe oameni de proști. I-au cerut lui Mbappe să mintă, este incredibil”, a declarat ziaristul francez, conform mundodeportivo.com.

La doar câteva zile de la apariția informațiilor referitoare la ce i s-a întâmplat lui Mbappe, francezii au scris că doctorii ar fi făcut aceeași greșeală, anterior, și în cazul lui Eduardo Camavinga.

Ce declarase Kylian Mbappe

În cantonamentul echipei naționale a Franței, Mbappe a vorbit despre starea sa și a infirmat informațiile apărute în spațiul public.

„Nu am fost niciodată o persoană, nici ca om, nici ca jucător, care să trăiască din regrete. Eu mă concentrez pe prezent și pe viitorul apropiat. În acest moment mă simt bine, ceea ce este foarte important pentru mine.

În parte, acest lucru se datorează și clubului meu, care a avut foarte bine grijă de starea mea fizică. Sunt foarte fericit să fiu aici, disponibil și în formă.

Informația că mi-au examinat genunchiul greșit este falsă. Poate că am și eu o responsabilitate indirectă, pentru că atunci când nu comunici apar zvonuri, face parte din joc.

Cu clubul am avut întotdeauna o comunicare destul de clară. Suntem într-un moment crucial al sezonului și eu îmi doream ca echipa să continue să câștige meciuri în timp ce eu eram indisponibil, iar acest lucru s-a întâmplat, ceea ce este foarte bine”, a declarat francezul, conform as.com.

