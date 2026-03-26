Lucescu pleacă marți! Ce urmează pentru România după ratarea Mondialului: misiune infernală pentru noul selecționer! Pe cine vrea FRF + când poate debuta

TURCIA - ROMÂNIA 1-0. „Tricolorii” au fost eliminați din drumul spre CM 2026, care va deveni cel de-al 7-lea turneu final consecutiv fără naționala noastră.

Mircea Lucescu (80 de ani) își va încheia mandatul de selecționer marți, la amicalul cu formația învinsă din duelul Slovacia - Kosovo.

Turcia ne-a spulberat visele de a reveni la un Mondial, iar așteptarea de aproape 3 decenii continuă.

Lucescu pleacă marți! Ce urmează pentru România după ratarea Mondialului

Mircea Lucescu n-a reușit să readucă România la un turneu final și va pleca după amicalul de marți. FRF are deja numele înlocuitorului: Gică Hagi.

După ce și-a cedat acțiunile de la Farul și a scăpat de situația considerată incompatibilă cu postul de selecționer, Hagi pare gata să accepte revenirea pe banca naționalei după 25 de ani.

Misiune infernală în Nations League

„Regele” poate debuta pe 2 iunie, când România are programat un amical, la Tbilisi, cu Georgia. După încă o partidă de pregătire care n-a fost încă bătută în cuie de FRF, Hagi va intra în pâine în Liga Națiunilor.

Va urma o misiune infernală în Liga B, unde România le va înfrunta pe Suedia, Polonia și Bosnia. Obiectivul minim va fi evitarea ultimului loc, care retrogradează direct în Liga C. Ce oferă celelalte 3 poziții:

Locul 3 - baraj de menținere în Liga B cu o echipă de pe locul 2 din Liga C;

Locul 2 - baraj de promovare în Liga A cu o echipă de pe locul 3 din Liga A;

Locul 1 - promovare directă în Liga A.

Noul selecționer va fi primul care se va confrunta cu modificarea făcută de FIFA pentru calendarul din toamnă.

În loc de 3 ferestre cu câte două meciuri, naționalele se vor reuni doar de două ori după Mondial, la sfârșitul lui septembrie și la mijlocul lui noiembrie.

Iar în prima perioadă va avea de disputat 4 meciuri în decurs de 16 zile, urmând ca ultimele două partide să se dispute în noiembrie.

Nations League, influență majoră în drumul spre Euro 2028

Liga Națiunilor va stabili urnele pentru tragerea la sorți a preliminariilor pentru Euro 2028.

La fel ca în calificările pentru CM 2026, vor exista 12 grupe, șase cu 5 echipe și șase cu 4, dacă Rusia nu va fi reprimită.

La tragerea la sorți, România poate prinde urna 2, dacă se va clasa pe unul dintre primele două locuri, altfel va fi în urna 3.

Regulile de calificare la Euro 2028 sunt ceva mai complicate, pentru că turneul va avea 4 gazde, Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor.

Ce e sigur: câștigătoarele grupelor și cele mai bune 8 formații clasate pe locul 2 vor merge direct la turneul final.

Apoi, gazdele, care vor intra și ele în preliminarii, au două locuri rezervate. Care ar putea să nu fie folosite total sau parțial, în funcție de câte dintre cele 4 formații vor rata calificarea directă la turneul final.

Configurația barajului depinde de câte gazde vor avea nevoie de locurile rezervate:

2 gazde nu se califică direct la Euro: 2 locuri puse la bătaie la baraj. Vor fi două rute cu câte 4 formații cu semifinale și finale într-o singură manșă. Merg cele mai slabe 4 formații de pe locul 2 din preliminarii + cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League care nu sunt deja la turneu sau baraj);

2 locuri puse la bătaie la baraj. Vor fi două rute cu câte 4 formații cu semifinale și finale într-o singură manșă. Merg cele mai slabe 4 formații de pe locul 2 din preliminarii + cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League care nu sunt deja la turneu sau baraj); 1 gazdă nu se califică direct la Euro: 3 locuri puse la bătaie la baraj. Vor fi 3 rute cu câte 4 formații, cu semifinale și finale într-o singură manșă. Merg cele mai slabe 4 formații de pe locul 2 din preliminarii + cele mai bune 8 câștigătoare de grupă din Nations League care nu sunt deja la turneu sau baraj);

3 locuri puse la bătaie la baraj. Vor fi 3 rute cu câte 4 formații, cu semifinale și finale într-o singură manșă. Merg cele mai slabe 4 formații de pe locul 2 din preliminarii + cele mai bune 8 câștigătoare de grupă din Nations League care nu sunt deja la turneu sau baraj); toate gazdele se califică direct la Euro: 4 locuri puse la bătaie la baraj. Vor fi 4 dueluri tur-retur cu calificarea pe masă. Merg cele mai slabe 4 formații de pe locul 2 din preliminarii + cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League care nu sunt deja la turneu sau baraj).

Programul României în 2026

31 martie - Kosovo/Slovacia - România

2 iunie - Georgia - România (Tbilisi, amical)

iunie - amical nestabilit

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

