Nimeni, nimic Xenofobie pe străzile din Istanbul. Ce au strigat unii fani români
Suporteri români. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Nimeni, nimic Xenofobie pe străzile din Istanbul. Ce au strigat unii fani români

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 15:18
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 15:18
  • Reporterii GOLAZO.ro au surprins pe străzile din Istanbul numeroși suporteri români entuziasmați, care flutură steaguri și scandează pentru echipa națională.
  • Totuși, au existat și derapaje izolate, unele scandări având caracter xenofob. Ce au strigat fanii români, în rândurile de mai jos.

Elevii lui Mircea Lucescu se pregătesc de duelul cu Turcia din semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial 2026, meci care va avea loc peste doar câteva ore.

Turcia - România. Xenofobie pe străzile din Istanbul

Deși pe străzile din Istanbul sunt numeroși fani entuziasmați de meci, care scandează pentru echipa națională și pentru elevii lui Mircea Lucescu, nu lipsesc nici episoadele mai puțin plăcute.

De la o terasă s-a auzit în cor scandarea xenofobă și vulgară: „Să-ți dăm la m***, bozgore!”.

Totuși, atmosfera de pe străzile din Istanbul rămâne, în mare parte, pozitivă, cu fani care își încurajează echipa. Inclusiv pe terase s-a auzit muzică românească.

Federația Română de Fotbal estimează că peste 3.000 de suporteri români vor fi prezenți în stadion, numărul acestora putând chiar să fie dublu.

  • Partida Turcia - România, care va începe la ora 19:00, va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și va fi transmisă în direct la Prima TV.

Meciul se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Stadionul lui Beșiktaș văzut din dronă FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
