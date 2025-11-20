„Nu se poate șterge cu buretele” FRG, măsură extremă după scandalurile de la lotul național: „Șocul e imens”
„Nu se poate șterge cu buretele” FRG, măsură extremă după scandalurile de la lotul național: „Șocul e imens”

Publicat: 20.11.2025, ora 23:25
Actualizat: 20.11.2025, ora 23:25

La aproape o lună distanță, FRG a luat o măsură extremă pentru a preveni alte incidente la lotul național. Decizia vine și după ce GOLAZO.ro a publicat imagini cu comportamentul agresiv al antrenoarei Camelia Voinea.

FRG, măsură extremă după scandalurile de la lotul național: „Nu se poate șterge cu buretele”

Federația a hotărât în cadrul Comitetului Executiv să dizolve loturile naționale de gimnastică cel puțin până la finalul anului, scrie as.ro! Sportivii se vor pregăti la echipe de club de care aparțin pe perioadă nedeterminată.

„A fost un Comitet Executiv foarte greu, cu multă încărcătură pe toate fronturile, inclusiv cu evenimentele din ultima perioadă care s-au derulat în spaţiul public. Realmente trebuia să tranşăm lucrurile la nivel de Comitet Executiv.

După clipurile video cu Sabrina și Camelia din ultimele zile, Comitetul a decis în unanimitate de voturi ca toate acțiunile problematice semnalate în spaţiul public şi nu numai, plus cele întâmplate după venirea de la Campionatele Mondiale, să fie trimise către Comisia de Disciplină. În cel mai scurt timp sperăm să vină cu un raport final şi o să respectăm în totalitate deciziile care vor fi luate. Nu cred că se poate şterge cu buretele”, a spus Ioan Suciu, conform sursei citate.

Președintele FRG a vorbit și despre clipurile publicate de GOLAZO.ro, în care Camelia Voinea își abuzează, fizic și verbal, propria fiică, pe Sabrina Voinea.

„Șocul e imens când vezi ca părinte aşa ceva într-un proces de pregătire. Ştim prea bine că este vorba de o relație mamă-fiică acolo. Ştim prea bine că în orice familie există şi bune şi rele. Peste toate astea vorbim şi despre un proces de pregătire. Lucrurile poate o iau într-o anumită direcţie... Nu pot spune că o acuz sau că sunt de acord sau nu. Nu mi-a plăcut ce am văzut. Noi vom respecta decizia Comisiei de Disciplină în acest caz”, a adăugat Suciu.

3 cutremure într-o lună în gimnastica din România

1. Plângerea Denisei Golgotă

Demersul făcut de Denisa Golgotă la finalul lui octombrie, când a depus o plângere pentru hărțuire fizică și psihică la FRG, a avut un efect domino în gimnastica din România.

„Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying cât şi hărţuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de Federaţie.

Cam toată lumea ştie la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic. Toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate”, a declara gimnasta la sosirea în țară, conform as.ro.

În aceeași zi, GOLAZO.ro afla că Denisa era amenințată de o colegă, Sabrina Voinea!

Sabrina a spus, în repetate rânduri, de față cu mai multă lume, că «o să-i tragă 100 de pumni în cap», că o «să-i dea pumni în gură până o desfigurează». Nu e un secret pentru cei din Federație. Denisa are personalitate, iar asta o deranjează pe Sabrina, așa cum o deranja și la Ana Maria Barbosu.

Nu cred că se mai pot antrena împreună, pentru că atmosfera e toxică. Una are voie să mănânce ceva, alta nu, mănâncă altceva.

Alta are voie la un anumit tip de medicamentație, cealaltă nu. Sabrina e un bully! Asta și pentru că mama ei (n.r. Camelia Voinea) o încurajează”, susțin sursele GOLAZO.ro.

2. Mărturii tulburătoare ale unor foste gimnaste

Apoi, la începutul lui noiembrie, după exemplul de curaj al Denisei Golgotă, două foste gimnaste au ales să vorbească în GOLAZO.ro despre abuzurile suferite la lot. De teamă, cele două au dorit să își păstreze anonimatul.

Dezvăluirile sunt cutremurătoare! Prima fată a vorbit despre „biciul de cauciuc, bătăi cu pumnii, frică de te scapai pe tine, suicid”!

Două zile mai târziu, o altă fostă gimnastă vorbea despre: bătăi cu genunchii în nas, colege care făceau pe ele din cauza fricii, smocuri de păr smulse din cap și casete TV cu mărturii care nu s-au difuzat niciodată”.

3. Apar filmări cu abuzurile Cameliei Voinea

Marți, GOLAZO.ro a publicat clipuri înregistrate în urmă cu câțiva ani, în care se vede cum Camelia Voinea își abuzează, fizic și verbal, propria-i fiică, pe Sabrina Voinea.

După ce Sabrinei nu-i iese un element la bară, Camelia Voinea își bagă unghiile în carnea fiicei sale și o pune, chiar dacă sportiva plânge în hohote, să facă din nou exercițiul.

Când o vede pe mama sa apropiindu-se, Sabrina Voinea se ferește din instinct, ca și când s-ar fi temut că va fi pocnită.

Asta nu e tot. Ajunsă la paralele, Sabrina are parte de același tratament abuziv din partea mamei sale.

„Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!”, spune Sabrina, printre sughițuri de plâns.

