România, amicale în iunie „Tricolorii” și-au aflat adversarii. Momentul în care s-a născut Generația de Aur: „Hagi și Răducioiu ne-au frânt inimile”

România, amical cu Țara Galilor

alt-text Publicat: 14.04.2026, ora 12:16
alt-text Actualizat: 14.04.2026, ora 13:08
  • Federația Română de Fotbal a anunțat care este cel de-al doilea adversar al naționalei României din meciurile de pregătire din luna iunie a acestui an.
  • În primul amical, „tricolorii” se vor duela cu Georgia pe 2 iunie, în deplasare, pe Mikheil Meskhi Stadium.
  • Vor fi primele meciuri pentru noul selecționer: Gheorghe Hagi.

România a ratat calificarea la Campionatul Mondial. „Tricolorii” au fost învinși de Turcia în semifinala barajului, scor 0-1, și apoi au disputat un amical cu Slovacia, pierdut cu scorul de 0-2.

România, amical cu Țara Galilor

În luna iunie, în afară de amicalul cu Georgia, România va mai disputa o partidă de pregătire cu reprezentativa din Țara Galilor. Meciul va avea loc pe 6 iunie, pe stadionul Steaua din București, anunță frf.ro.

Nici Țara Galilor nu a reușit să se califice la Campionatul Mondial. În semifinala barajului, britanicii au fost învinși de Bosnia la loviturile de departajare, scor 2-4. După 120 de minute, scorul era 1-1.

„După ce luna trecută a fost oficializată partida din deplasare, cu Georgia, FRF anunță și finalizarea discuțiilor pentru cel de-al doilea amical din luna iunie. Astfel, pe 6 iunie, la București, pe stadionul Steaua, Echipa Națională va evolua împotriva selecționatei din Țara Galilor.

Acesta va fi al șaselea meci între cele două selecționate, tricolorii având un palmares pozitiv: trei victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere. Ultima întâlnire între cele două reprezentative s-a disputat la Cardiff, în noiembrie 1993, partidă ce a consfințit calificarea tricolorilor la Campionatul Mondial din 1994.

Având în vedere intervalul scurt disponibil și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această perioadă FIFA, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului”, a transmis Federația pe site-ul oficial.

Detalii despre Georgia și Țara Galilor, viitoarele adversare ale României

La fel ca România, Georgia și Țara Galilor au ratat calificarea la Campionatul Mondial din această vară, găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Drumul Georgiei spre Mondial s-a oprit în faza preliminariilor, după ce a încheiat pe locul 3 în grupa E, cu doar 3 puncte acumulate după 6 meciuri.

Țara Galilor s-a calificat în play-off, după ce a încheiat grupa J pe locul secund, cu 16 puncte obținute în 8 meciuri. În semifinală, britanicii au fost eliminați de Bosnia la penalty-uri, scor 2-4, după ce meciul se încheiase la egalitate, scor 1-1.

Bosnia a obținut calificarea la Campionatul Mondial, după ce a trecut de Italia în finala barajului, tot la penalty-uri, scor 4-1.

Lotului naționalei Georgiei este cotat la 195 de milioane de euro, conform Transfermarkt. Printre vedetele Georgiei se numără portarul Giorgi Mamardashvili (25 de ani), jucătorul lui Liverpool, dar și căpitanul Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani), starul lui PSG.

De cealaltă parte, lotul naționalei Țării Galilor este cotat la 198 de milioane de euro. Cei mai valoroși jucători galezi sunt:

  • Brennan Johnson (Crystal Palace) - 35 de milioane de euro
  • Harry Wilson (Fulham), Ethan Ampadu (Leeds), Neco Williams (Nottingham) - câte 25 de milioane de euro

„Ultima dată când cele două echipe s-au întâlnit a fost într-un meci decisiv de calificare la Cupa Mondială FIFA din 1994, la Cardiff, unde golurile marcate de Gheorghe Hagi și Florin Răducioiu au frânt inimile galezilor și au asigurat locul României în turneu”, scrie Federația Galeză de Fotbal.

„Va fi prima întâlnire dintre cele două naționale de la celebrul meci de la Cardiff din 1993, când Paul Bodin a ratat un penalty, iar Țara Galilor a pierdut în fața României în încercarea de a se califica la Cupa Mondială din 1994”, a notat și bbc.com.

La CM 1994 din SUA, naționala României a ajuns până în sferturile de finală. A învins și Argentina!

În afară de amicalul cu România, Țara Galilor va mai disputa o partidă de pregătire cu Ghana, pe 2 iunie, la Cardiff.

