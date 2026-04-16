Nu scăpăm de coșmar Pe cine va înfrunta România la Euro 2026: traseu infernal la turneul găzduit la Cluj și Oradea
Foto: Sport Pictures
Handbal

Nu scăpăm de coșmar Pe cine va înfrunta România la Euro 2026: traseu infernal la turneul găzduit la Cluj și Oradea

alt-text George Neagu
Publicat: 16.04.2026, ora 20:54
Actualizat: 16.04.2026, ora 21:00
  • Naționala României de handbal feminin și-a aflat adversarele de la Campionatul European din acest an, care va avea loc în perioada 3-20 decembrie.

România este una dintre gazdele turneului, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Tragerea la sorți a grupelor a avut loc joi, unde „tricolorele” s-au aflat în urna a doua.

România și-a aflat adversarele de la EHF EURO 2026

România a fost repartizată în grupa B, alături de Norvegia, campioana olimpică, mondială și europeană en titre, Elveția și Macedonia de Nord.

La ultima întâlnire directă, în grupele EHF Euro Cup, România a fost zdrobită pe teren propriu de Norvegia, 25-45!

Cum arată grupele EHF EURO 2026:

  • Grupa A (Oradea): Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda
  • Grupa B (Cluj-Napoca): Norvegia, România, Elveția, Macedonia de Nord
  • Grupa C (Antalya, Turcia): Danemarca, Spania, Turcia, Grecia
  • Grupa D (Brno, Cehia): Olanda, Cehia, Austria, Croația
  • Grupa E (Katowice, Polonia): Franța, Polonia, Insulele Feroe, Ucraina
  • Grupa F (Bratislava, Slovacia): Suedia, Germania, Slovacia, Serbia

Primele două echipe din fiecare grupă preliminară se califică în grupele principale, care se va juca la Cluj-Napoca (echipele din grupele A, B și C) și la Katowice (echipele din grupele D, E și F).

Practic, în grupa principală România ar putea da peste Ungaria, Muntenegru, Danemarca și Spania! Numai primele două formații vor face pasul spre semifinale.

Final Four-ul competiției va avea loc Spodek Arena din Katowice, pe 18 decembrie (semifinale) și 20 decembrie.

La EURO 2024, naționala României s-a clasat pe locul 11. În cadrul ediției de anul acesta, Grecia va fi debutantă.

VIDEO. Tragerea la sorți pentru EHF EURO 2026

tragere la sorti handbal feminin romania ehf european league
Top stiri
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Superliga
10:46
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Citește mai mult
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Superliga
00:18
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Citește mai mult
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Nationala
16.04
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Citește mai mult
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
B365
16.04
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
Citește mai mult
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă

Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 14 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share