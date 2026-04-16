Naționala României de handbal feminin și-a aflat adversarele de la Campionatul European din acest an, care va avea loc în perioada 3-20 decembrie.

România este una dintre gazdele turneului, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Tragerea la sorți a grupelor a avut loc joi, unde „tricolorele” s-au aflat în urna a doua.

România și-a aflat adversarele de la EHF EURO 2026

România a fost repartizată în grupa B, alături de Norvegia, campioana olimpică, mondială și europeană en titre, Elveția și Macedonia de Nord.

La ultima întâlnire directă, în grupele EHF Euro Cup, România a fost zdrobită pe teren propriu de Norvegia, 25-45!

Cum arată grupele EHF EURO 2026:

Grupa A (Oradea): Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda

(Cluj-Napoca): Norvegia, România , Elveția, Macedonia de Nord

(Antalya, Turcia): Danemarca, Spania, Turcia, Grecia

(Brno, Cehia): Olanda, Cehia, Austria, Croația

(Katowice, Polonia): Franța, Polonia, Insulele Feroe, Ucraina

(Bratislava, Slovacia): Suedia, Germania, Slovacia, Serbia

Primele două echipe din fiecare grupă preliminară se califică în grupele principale, care se va juca la Cluj-Napoca (echipele din grupele A, B și C) și la Katowice (echipele din grupele D, E și F).

Practic, în grupa principală România ar putea da peste Ungaria, Muntenegru, Danemarca și Spania! Numai primele două formații vor face pasul spre semifinale.

Final Four-ul competiției va avea loc Spodek Arena din Katowice, pe 18 decembrie (semifinale) și 20 decembrie.

La EURO 2024, naționala României s-a clasat pe locul 11. În cadrul ediției de anul acesta, Grecia va fi debutantă.

