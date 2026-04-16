„Abia atunci va fi criză" Victor Angelescu, despre perioada slabă a Rapidului: „Nu cred că mai e posibil"

alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 20:14
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 20:14
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre perioada slabă prin care trece echipa antrenată de Costel Gâlcă (54 de ani).

Deși a început perfect play-off-ul, cu o victorie în fața lui Dinamo (3-2), Rapid pare că nu se mai regăsește. A obținut un singur punct în următoarele trei meciuri și se află la o distanță de 7 puncte față de liderul U Cluj.

Victor Angelescu: „Criză va fi dacă nu ne îndeplinim obiectivul”

Întrebat despre perioada slabă a giuleștenilor, Victor Angelescu a precizat că echipa nu se află într-o criză, în ciuda rezultatelor dezamăgitoare obținute în ultima perioadă.

„Criză nu e, sunt rezultate proaste. Ultimele meciuri nu am jucat așa cum ne-am fi dorit. Cel puțin față de locul unu, față de titlu, e o diferență foarte mare. Normal că suntem supărați. Dar criză nu e.

Criză va fi dacă nu ne îndeplinim obiectivul, care este prezența într-o cupă europeană. Eu personal mi-am dorit, și-mi doresc inclusiv în momentul ăsta, să ne batem la titlu și să-l câștigăm.

Obiectivul antrenorului și al clubului trasat la începutul sezonului a fost calificarea în cupele europene.

Dar eu personal recunosc că mi l-am dorit, mi-l doresc, și aș vrea să-l câștigăm”, a declarat Victor Angelescu la Digi Sport.

Victor Angelescu, despre titlu: „Nu cred că mai e posibil”

Întrebat despre lupta la titlu, Victor Angelescu consideră că ultima șansă a Rapidului să se mențină în lupta pentru trofeu e să câștige duelul cu U Craiova din etapa 5 din play-off.

„Nu știu, doar dacă câștigăm la Craiova. Dacă nu câștigăm la Craiova, nu cred că mai e posibil.

Pentru titlu nu cred că e bun egalul, pentru că nu e Craiova pe primul loc. Dacă era Craiova pe primul loc, era altceva. Dacă facem egal și U Cluj câștigă cu Dinamo, nu cred că mai avem vreo șansă.

Cred că am început bine acest play-off, am început cu o victorie (n.r. - 3-2 cu Dinamo). Din păcate, următoarele meciuri nu au mai fost la fel”, a mai declarat președintele Rapidului.

U Craiova - Rapid se joacă duminică, de la ora 21:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Victor Angelescu a mai fost întrebat dacă i-a plăcut jocul echipei din meciul cu FC Argeș, 0-0.

Nu, n-are cum să-mi placă cum a jucat echipa cu FC Argeș. Am jucat slab. Noi ar fi trebuit să câștigăm acel meci cu cel mai slab aversar din play-off. Am jucat acasă, chiar dacă fără spectatori, cu un lot clar mai bun și ar fi trebuit să arătăm altfel. N-are cum să-mi placă. Am avut două ocazii în 90 de minute. Victor Angelescu, președinte Rapid

Meciurile jucate de Rapid, până acum, în play-off:

  • Rapid - Dinamo 3-2
  • CFR Cluj - Rapid 1-0
  • Rapid - U Cluj 1-2
  • Rapid - FC Argeș 0-0

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj439
2U Craiova436
3Rapid432
4CFR Cluj431*
5FC Argeș430
6Dinamo428
*️ - beneficiază de rotunjire

