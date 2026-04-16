Răspuns pentru Edi Iordănescu  Răzvan Burleanu a reacționat după acuzațiile fostului selecționer: „Chiar ne bucură să vedem asta”

Răzvan Burleanu a reacționat după acuzațiile fostului selecționer: „Chiar ne bucură să vedem asta"

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 20:36
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 20:59
  • Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, i-a răspuns fostului selecționer Edi Iordănescu (47 de ani).
  • Antrenorul s-a declarat nemulțumit de faptul că a fost inclus de FRF pe lista antrenorilor care ar putea prelua naționala României, deși venirea lui Gică Hagi e ca și bătută în cuie.

Selecționerul României între 2022 și 2024, Edi Iordănescu s-a aflat pe lista propunerilor pe care Comisia Tehnică de la FRF a trimis-o către Comitetul Executiv.

Tehnicianul consideră însă că Federația se folosește de numele său, ținând cont că președintele Răzvan Burleanu s-a înțeles deja cu Gică Hagi.

Răzvan Burleanu, răspuns pentru Edi Iordănescu: „Chiar ne bucurăm să vedem că oamenii au această supărare”

După ce Edi Iordănescu a declarat că este foarte deranjat de gestul FRF, Răzvan Burleanu a venit cu un răspuns pentru fostul selecționer.

„Fiecare antrenor care nu reușește să ajungă selecționer la nivelul primei reprezentative e normal să fie supărat. Și chiar ne bucurăm să vedem că oamenii au această supărare. De ce? Fiindcă înseamnă că și-au dorit foarte mult postul.

Edi Iordănescu va rămâne o persoană foarte apropiată nouă. A fost antrenorul cu care echipa națională a reușit cea mai bună performanță sportivă din ultimii 24 de ani, la Euro 2024.

În momentul de față, cunoașteți foarte bine care este lista priorităților. Edi Iordănescu a mai avut posibilitatea să continue alături de echipa națională. A împărtășit deja motivele pentru care nu a dorit s-o facă la momentul respectiv.

Procedura cu care v-am obișnuit de fiecare dată la numirea noului selecționer a fost ca permanent să lucrăm cu o anumită ordine în ceea ce înseamnă posibilii selecționeri.

Astfel că nu am mers niciodată mai departe până nu am finalizat discuțiile cu opțiunea numărul 1 de pe listă”, a declarat Răzvan Burleanu.

Joi, Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat startul negocierilor pentru ca Gică Hagi (61 de ani) să devină următorul selecționer al naționalei.

Edi Iordănescu, iritat de FRF: „Fraier n-o să fiu niciodată!”

„Sunt foarte deranjat de lucrul ăsta. Fraier n-o să fiu niciodată! Nu sunt fericit. Ba mai mult, sunt dezamăgit de faptul că numele meu este folosit.

Dacă te raportezi doar la nivel micro și vorbim de faptul că numele meu a fost pus pe listă de Comisia Tehnică, sunt fericit și mândru, pentru că știu că sunt niște oameni onorabili.

Dar, în contextul actual, când lucrurile sunt foarte clare, să-mi pui numele pe o listă formală... Să-mi folosești numele, să mi-l pui acolo ca să apară și Iordănescu pe listă, mi se pare o mare nedreptate. Nu cred că este corect, nu cred că este moral, nu cred că este fair-play față de mine să-mi fie folosit numele.

Sunt la un telefon distanță. Nici măcar nu m-a întrebat cineva, în perioada recentă, dacă aș fi disponibil, dacă îmi mai doresc asta, dacă aș lua în calcul. La un telefon distanță sunt. Pot să mă sune să mă întrebe: «Ești dispus să te întorci?». Pot să spun nu și atunci cade totul din start. Pot să spun da și poți să mă iei în calcul și să mă pui pe o eventuală listă. Sau poți să nu mă iei în calcul deloc.

Dar ca să fiu folosit și să fiu pus pe liste formale... Nu știu de ce, pentru imagine? În condițiile în care toți știm că Hagi e viitorul selecționer”, a spus Edi Iordănescu în urmă cu 3 zile, conform iamsport.ro.

echipa nationala a romaniei FRF Edi Iordanescu razvan burleanu
