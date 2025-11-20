„Turcia, adversar foarte periculos” A analizat naționala lui Montella și a găsit un punct slab: „Acolo am putea să speculăm și avem o șansă”

Basarab Panduru (55 de ani) a analizat naționala Turciei, adversarul României de la barajul din martie 2026, și avertizează: „adversar periculos!”.

România va întâlni Turcia pe 26 martie, iar dacă va câștiga ar urma sa dea peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo. Ambele meciuri vor fi în deplasare.

ar urma sa dea peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo. Ambele meciuri vor fi în deplasare. Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Fostul internațional Basarab Panduru e de părere că România va avea o misiune dificilă la baraj, însă a identificat și un punct slab al selecționatei antrenate de Vincenzo Montella (51 de ani).

„Turcia, adversar periculos. Mai periculos e că jucăm și în deplasare”

Panduru a vorbit despre doi dintre cei mai buni tineri jucători ai turcilor:

„Lucrurile s-au complicat, am picat cu al doilea cel mai puternic adversar ca valoare a lotului, Italia pe primul loc, Turcia pe locul 2.

Valoarea lotului turcilor e de de 477 de milioane de euro, cu 2 jucători buni, de 20 de ani, atenție!

Arda Guler e cotat la 60 de milioane la Real Madrid și Yildiz la 75 de milioane, la Juventus. Oameni care, în momentul ăsta sunt în mare formă și sunt foarte periculoși.

Adversar periculos, mai periculos este că jucăm și în deplasare.

Vincenzo Montella face lucruri bune acolo. Repet: mi se pare un adversar periculos!

De la mijloc în sus au jucători de mare calitate. Nu cred că-l uităm pe Calhanoglu, pe Baris Yilmaz, de la Galatasaray, Akturkoglu care joacă în atac. Sunt jucători de mare clasă în naționala Turciei”, a spus Panduru la Fotbal Show, de la Prima Sport.

Panduru a numit punctul slab al Turciei

Deși Turcia va fi un adversar incomod pentru naționala noastră, Basarab Panduru e de părere că există și un punct mai slab al selecționatei lui Montella:

„Dacă vezi ceva unde am putea să speculăm și avem o șansă... probabil că la linia de fund. Mi se pare sub ceilalți, sub mijloc și atac. În apărare sunt jucătorii care valorează cel mai puțin”.

Turcia, adversara României la barajul pentru CM 2026

SELECȚIONER: Vincenzo Montella (51 de ani). Italianul conduce naționala de peste doi ani, din septembrie 2023. Cu el, Turcia a jucat în „sferturi” la ultimul Euro.

Vincenzo Montella (51 de ani). Italianul conduce naționala de peste doi ani, din septembrie 2023. Cu el, Turcia a jucat în „sferturi” la ultimul Euro. VEDETE: Calhanoglu (31 de ani, Inter Milano), Arda Guler (20, Real Madrid), Kenan Yildiz (20, Juventus).

Calhanoglu (31 de ani, Inter Milano), Arda Guler (20, Real Madrid), Kenan Yildiz (20, Juventus). FORMULA DE START: Cakir - Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Kokcu, Calhanoglu - Aydin, Guler, Yildiz - Akturkoglu.

Cakir - Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Kokcu, Calhanoglu - Aydin, Guler, Yildiz - Akturkoglu. COTĂ LOT: 337 milioane de euro.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

Naționalele calificate deja la CM 2026

America de Nord: SUA (gazdă), Mexic (gazdă), Canada (gazdă), Panama, Curacao (debut), Haiti;

SUA (gazdă), Mexic (gazdă), Canada (gazdă), Panama, Curacao (debut), Haiti; America de Sud: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Columbia, Paraguay;

Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Columbia, Paraguay; Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde (debut), Africa de Sud, Coasta de Fildeș, Senegal;

Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde (debut), Africa de Sud, Coasta de Fildeș, Senegal; Asia: Japonia, Iran, Uzbekistan (debut), Coreea de Sud, Iordania (debut), Australia, Qatar, Arabia Saudită;

Japonia, Iran, Uzbekistan (debut), Coreea de Sud, Iordania (debut), Australia, Qatar, Arabia Saudită; Europa: Anglia, Franța, Croația, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Austria, Elveția, Spania, Scoția;

Anglia, Franța, Croația, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Austria, Elveția, Spania, Scoția; Oceania: Noua Zeelandă

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport