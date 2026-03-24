„Dau totul pe teren, dar au probleme cu tactica” Mircea Lucescu știe care sunt calitățile și defectele fotbaliștilor turci + povestea transferului ratat la Fenerbahce

Turcia - România. Gazdele pornesc ca favorite, însă experiența și cunoștințele lui Mircea Lucescu despre fotbaliștii turci pot răsturna calculele hârtiei.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Naționala României întâlnește Turcia, la Istanbul, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026. Gazdele, cu un lot de aproape cinci ori mai bine cotat, pornesc cu prima șansă.

Mircea Lucescu a cochetat cu fotbalul din Turcia încă din anii ’70

Speranțele tricolore se leagă însă de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani), un fin cunoscător al fotbalului turc. Legătura lui „Il Luce” cu această țară datează cu mult timp înainte să antreneze giganții Galatasaray (2000-2002) și Beșiktaș (2002-2004), apoi naționala Turciei (2017-2019).

Primele sale contacte cu fotbalul turc datează din perioada în care era jucător la Dinamo București. După prestația de la Campionatul Mondial din Mexic 1970, unde a fost căpitanul României, „Il Luce” a devenit foarte apreciat în Turcia.

Fenerbahce și-a arătat interesul pentru el, în contextul în care clubul transferase deja alți trei români: Ilie Datcu, Ion Nunweiller și Mircea Sasu.

Pe 7 iulie 1971, Mircea Lucescu a fost invitat de Fenerbahce la meciul de retragere al legendarului atacant Oguz Altiparmak. A evoluat atunci într-o echipă All-Stars, alături de alți mari jucători români, precum Cornel Dinu, Florea Dumitrache și Radu Nunweiller.

Mircea Lucescu, rândul de jos, al doilea din dreapta, alături de Florea Dumitrache. Pe rândul de sus: Cornel Dinu, în spatele lui Lucescu și Radu Nunweiller, în spatele lui Dumitrache (foto: https://dinyakos.com)

Mircea Lucescu a jucat un meci pentru Fenerbahce

La cinci ani după acel episod, Mircea Lucescu a fost ca și transferat la Fenerbahce. Antrenorul român a jucat un meci pentru Fener acum 50 de ani.

Pe 7 august 1976, Lucescu, alături de Radu Nunweiller, „Il Luce” a îmbrăcat tricoul galben-albastru într-un amical disputat pe „Inonu”, împotriva echipei Dniepr Dnipropetrovsk (0-1). Antrenor secund la Fener era Gheorghe Constantin.

Turcii s-au înțeles cu Dinamo, dar regimul comunist condus de Nicolae Ceaușescu nu a permis transferul lui Lucescu în străinătate. Astfel, tranzacția a căzut, iar cariera fotbalistică a lui Lucescu în Turcia s-a încheiat după un singur meci.

„Exista un guvern socialist, iar pe atunci nimeni nu putea pleca nicăieri”

După ani, Mircea Lucescu a explicat de ce a picat transferul său la Fenerbahce.

„Pentru că exista un guvern socialist, iar pe atunci nimeni nu putea pleca nicăieri. Eram foarte tânăr. Da, am venit în Turcia. Radu Nunweiller era cu mine.

Când clubul nu mi-a dat permisiunea, m-am întors. Jucători precum Ion Nunweiller, Datcu și Sasu au fost lăsați să plece pentru că aveau peste 30 de ani. A fost ca o recompensă pentru jucătorii care reușiseră să se califice la Campionatul Mondial din Mexic 1970.

Pe atunci, fotbalul românesc era într-o stare mai bună decât fotbalul turcesc. Echipele turcești urmăreau și ele jucători și antrenori români”, a povestit Lucescu presei din Turcia. „Il Luce” a fost dorit și ca antrenor la Fener.

Da, aș fi putut deveni un jucător mare la Fenerbahce. Aveam 19-20 de ani. Fusesem promovat în prima ligă la Dinamo. În acea perioadă am jucat primul meu meci internațional împotriva lui Fenerbahce și am marcat. Datcu era portar. Mai târziu, când eram antrenor la Pisa, președintele lui Fenerbahce m-a sunat și am venit la Istanbul. Am luat masa cu el și am vizitat clubul. Mai rămăsese doar semnarea contractului, dar eu am decis să rămân în Italia. Mircea Lucescu (declarație din 2014)

A marcat contra Turciei la meciul 50 pentru naționala României

Turcia reprezintă și o bornă jubiliară în cariera de fotbalist a lui Mircea Lucescu. El a jucat meciul 50 pentru naționala a României împotriva reprezentativei „Semilunei”.

A fost un amical disputat pe 19 martie 1975, la Istanbul, pe fostul stadion Inonu. S-a terminat 1-1, iar Lucescu a marcat golul „tricolorilor”.

„Fotbaliștii turci dau totul pe teren, joacă cu inima. Există unele dificultăți la tactică și organizare”

Mircea Lucescu a vorbit în repetate rânduri despre relația specială pe care o are cu fotbalul și jucătorii turci, subliniind atât calitățile acestora, cât și experiențele personale care l-au apropiat de această țară.

Astfel, tehnicianul român consideră că este „foarte ușor să lucrezi cu jucători turci”, în primul rând datorită implicării lor totale. „Dau totul pe teren, joacă cu inima”, explică el, adăugând însă că „există unele dificultăți în ceea ce privește tactica și organizarea”.

„Foarte rapizi, agresivi și talentați”

Cu toate acestea, Lucescu apreciază faptul că sunt „foarte rapizi, agresivi și talentați”, dar mai ales deschiși la învățare, o calitate care, în opinia sa, face diferența.

„Am experimentat asta atât la Galatasaray, cât și la Beșiktaș. Hasan Șaş, Ergün Penbe, Bülent Korkmaz, Emre Belözoglu, Arif Erdem, Suat Kaya, Tayfur Havutcu, Sergen Yalcın... Sergen a fost unul dintre cei mai buni jucători cu care am lucrat vreodată.

Îmi place foarte mult și Tümer pentru că era un jucător foarte inteligent. Poate că nu era la fel de puternic fizic ca ceilalți, dar era foarte deștept. A făcut o treabă excelentă în perioada în care am fost acolo”, a explicat Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu: „Îi iubesc pe turci”

Pe de altă parte, relația sa cu Turcia nu se limitează doar la experiența de antrenor. Turcii și-au amintit o declarație mai veche, din 1985, când Lucescu afirma: „Îi iubesc pe turci”, deși, la acel moment, nu lucrase încă în această țară.

Afecțiunea lui Lucescu pentru poporul turc vine din perioada în care evolua la Dinamo București.

„Am jucat multe meciuri împotriva echipelor turcești. Îmi amintesc că am fost foarte impresionat de atmosfera de pe stadioane. Încă gândesc la fel și astăzi.

Nu am mai văzut astfel de fani nicăieri altundeva. Doar fanii lui Dortmund pot concura. Nici măcar în Italia nu există o astfel de atmosferă.

Poate de aceea am spus: „Îi iubesc pe turci”. Mai târziu, când am ieșit pe străzile din Turcia, am observat că aproape toată lumea îi recunoștea pe fotbaliști, îi striga și îi saluta.

Am fost foarte impresionat de acest lucru. Turcii sunt oameni foarte emotivi și îmi place asta. Mă simt foarte bine când sunt în Turcia”, a precizat Mircea Lucescu.

Bilanț pozitiv pentru Mircea Lucescu împotriva Turciei

În primul mandat de selecționer al lui Mircea Lucescu, România a întâlnit de patru ori Turcia. A câștigat de trei ori, iar un meci s-a terminat la egalitate.

Turcia - România 1-1 (amical, 29.01.1983)

România - Turcia 3-1 (amical, 09.03.1983)

România - Turcia 3-0 (prelim. CM 86, 03.04.1985)

Turcia - România 1-3 (prelim. CM 86, 13.11.1985)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport