„Poate ieși rău” Unul dintre cei mai mari portari ai României dezvăluie de ce  l-ar fi vrut în poartă pe Târnovanu  la meciul cu Turcia
Ștefan Târnovanu, dreapta, și Vasile Iordache, în medalion. Foto: Sport Pictures.
Nationala

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 16:33
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 18:55
  • Vasile Iordache, 75 de ani, nu e de acord cu selecția făcută de Mircea Lucescu în privința portarilor pentru partida cu Turcia.
  • Marian Aioani (Rapid), Cătălin Căbuz (FC Argeş) și Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova), alegerile selecționerului, nu au nicio selecție la echipa națională.
  • Iordache spune că ar fi fost mai potrivită aducerea în lotul României a unui portar care nu a apărat din ianuarie, dar care a fost „distrus”. Mai multe detalii în rândurile care urmează.

Microbiștii din România se roagă pentru ca Ionuț Radu să poată apăra poarta naționalei în partida cu Turcia, barajul pentru Cupa Mondială ce se va disputa joi, de la ora 19.00, în direct la Prima TV și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

În cazul în care goalkeeper-ul celor de la Celta Vigo nu va fi apt pentru acest meci, atunci unul dintre Marian Aioani, Cătălin Căbuz, Laurenţiu Popescu va intra din primul minut la partidei de la Istanbul. Niciunul dintre aceștia nu are vreo selecție la prima reprezentativă a României.

Citește și
Vasile Iordache: „Dacă va fi copleșit... poate ieși rău”

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu unul dintre cei mai mari portari ai României, Vasile Iordache, pentru a afla care ar fi cea mai bună soluție pentru partida contra turcilor.

Fostul triplu campion al României cu Steaua București ne-a dezvăluit că favoritul său nu e în lotul creionat de Lucescu, dar că ar fi fost o soluție mai bună decât cei trei debutanți.

Bună ziua, domnule Iordache. Aș dori să vorbim despre situația portarilor de la națională. Toți trei debutanți. Asta, sigur, în cazul în care nu va putea juca Ionuț Radu.

Bună ziua. E foarte dificilă situația. Sigur, trebuie să avem încredere în Mircea Lucescu și în staff-ul său. Cred că Aioani are prima șansă de a apăra, în proporție de 70%. Dacă nu intră Radu, așa cum spuneai.

Putem vorbi despre fiecare în parte, despre punctele forte și cele mai slabe ale fiecăruia?

Calitatea e medie, să fiu sincer. Nu cred că pot să-i analizez pe fiecare în parte. Noi nu prea avem situații complicate în campionatul nostru. M-am uitat la Real Madrid cu Atletico Madrid (n.r. - scor 3-2) și m-am crucit. Ce portari acolo, ce fotbal… În ce se joacă la noi în campionat, poate Aioani s-a descurcat un pic peste medie. Iar ceilalți doi (n.r. - Cătălin Căbuz și Laurențiu Popescu), au jucat destul de puțin la acest nivel.

3
Cupe ale României a mai câștigat Vasile Iordache cu Steaua, pe lângă cele trei titluri de campion al României

Bun, dacă nu-i putem analiza pe fiecare, să vorbim despre situația aceasta delicată. Trei portari, toți la prima selecție la națională…

Eu cred că merita să fie în lot și Târnovanu, dar așa a decis Lucescu. Chiar dacă e o conjunctură acum și nu apără la echipa de club, la FCSB, tot merita să fie în lot.

Dar, ca să răspund, indiferent cine va intra cu Turcia, dintre portarii din lot, poate face un meci extrem de mare. Și trebuie neapărat să se bucure de încrederea colegilor, pentru că portarii simt și au nevoie de asta.

Deci dacă are un pic de tărie de caracter și personalitate, poate face față. Trebuie să trateze meciul ca pe unul normal, dintre sutele pe care le-a jucat. Dacă se va gândi la atmosferă, la importanța acestuia, și va fi copleșit... poate ieși rău.

25
de selecții la echipa națională a adunat Vasile Iordache

Vasile Iordache: „S-a distrus un talent”

Ați spus de Târnovanu. Nu a mai jucat, în Superligă, de la sfârșitul lui ianuarie. Nu e o perioadă mare de pauză pentru un goalkeeper?

Păcat ce s-a întâmplat acolo. S-a întâmplat o nenorocire. S-a distrus un talent. Nu va mai lua niciodată banii pe care-i putea lua dacă Târnovanu continua să apere. Jucătorii au ajuns să fie o marfă. Avea stofă de portar foarte bun. Și are în continuare, dar trebuie să joace.

Plus că el a jucat multe partide în cupele europene, contra unor echipe mari, deci nu ar fi presiunea o problemă la fel de mare precum pentru cei trei, Aioani, Căbuz, Popescu.

Sigur că da. Are inima bătând bine la locul ei. Nu face pe el. Dar și ceilalți s-au putea să fie extra motivați și concentrați și să apere bine. Sigur, se poate întâmpla și să fie doborâți de presiune. E o situația, cum ziceam, dificilă pentru toată lumea. Și pentru ei, și pentru Mircea Lucescu. Dar poate își revine Ionuț Radu și intră el.

271
de partide a apărat Vasile Iordache în primul eșalon al fotbalului românesc

Domnule Iordache, ce sfat i-ați da goalkeeper-ului care intră în partida cu Turcia? Mă refer la debutanți.

Să nu te hazardezi. Nici la pase savante, nici la ieșiri din poartă, nici la centrări. Să joci cât mai simplu. Să fii mereu concentrat, să nu te deconectezi nicio secundă de la meci. Să oferi siguranță de la primele intervenții. Așa prinzi și tu încredere, dar și colegii tăi. Dacă nu ai încredere în tine, nu intra pe teren. Nu pune tricoul. Eu am avut cinci comoții în carieră, dar tot portar m-aș face.

Dvs. ați debutat cu Bulgaria, scor 1-0, în 1976. Vă mai amintiți debutul?

Sigur că da. Mai apărasem la selecționata olimpică, dar atunci a fost debutul pentru Naționala mare. Era altceva la mine. Aveam 25 de ani, apăram la Steaua. Deci nu a fost o presiune deosebită. Era meci din Cupa Balcanică, parcă. Repet, eu deja eram consacrat la nivel de echipă de club.

