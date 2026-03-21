Mihai Popa și Marian Aioani, cei doi goalkeeperi debutanți ai naționalei înaintea semifinalei play-off-ului cu Turcia, s-au înfruntat la CFR - Rapid 1-0.

Unul a reușit parada etapei. Celălalt a respins în față un șut în momentul decisiv al meciului de la Cluj.

Mircea Lucescu nu a avut ce face când a ales cei trei portari pentru semifinala barajului CM 2026.

De ce sunt Aioani și Popa la națională

Ionuț Radu era titular indiscutabil, dar Ștefan Târnovanu și Horațiu Moldovan nu mai puteau să apară nici ca rezerve.

Primul a fost retrogradat pe bancă la FCSB, în timp ce al doilea nu a primit nicio șansă la Oviedo, în LaLiga.

Marian Aioani, prima rezervă a lui Radu la națională

Selecționerul i-a preferat alături de Radu (28 de ani) pe Marian Aioani (26, Rapid) și Mihai Popa (25, CFR), ambii debutanți.

Popa, peste Aioani la CFR - Rapid: plonjon fantastic vs. eroare la gol

Antrenorul a anunțat lotul chiar în ziua duelului acestora, la CFR Cluj - Rapid 1-0.

Popa a fost mai bun, în final. Nu a greșit nicio minge, a avut noroc la șutul lui Moruțan (bară) și a reușit parada etapei.

În minutul 22, Onea a șutat spre vinclu, goalkeeperul lui CFR zburând și deviind fantastic mingea cu vârfurile degetelor, peste transversală.

Aioani a fost sigur (în special la trasorul lui Korenica; plus mai mult noroc decât Popa: trei bare, Muhar, Cordea și Aliev) până spre sfârșit.

În minutul 78, a respins greșit, în față, șutul lui Biliboc, ideal pentru Korenica, care a trimis balonul în poarta goală.

Popa e în formă mai bună decât Aioani în 2026

Transferat în ianuarie de CFR de la Torino cu numai 100.000 de euro, Popa a apărat foarte bine mai ales în partidele contra echipelor din București.

25 ianuarie: 4-1 cu FCSB (d).

9 martie: 2-0 cu Dinamo (a).

20 martie: 1-0 cu Rapid (a).

4 meciuri fără gol primit are Mihai Popa în cele 10 etape jucate cu CFR în Liga 1 în 2026

Aioani nu a mai păstrat poarta Rapidului neatinsă de mai mult de o lună și jumătate.

3 februarie: 3-0 cu Hermannstadt (d).

De atunci, a luat gol în șapte jocuri de campionat și altul în Cupa României.

Golul primit de Aioani cu CFR

