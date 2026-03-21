Griji cu Bîrligea Vârful titular al naționalei contra Turciei suferă în ultimele săptămâni. Ce diferență față de sezonul trecut!

Daniel Bîrligea este unica variantă a lui Mircea Lucescu pentru numărul 9 al naționalei în barajul de la Istanbul. Dar nu e în cel mai bun moment.

Mircea Lucescu a primit multe vești rele în ultimul timp în centrul atacului naționalei.

Dacă extremele sunt asigurate de Man și Mihăilă, ambii în formă, având și variante de rezervă, vârful e un post complicat al „tricolorilor”.

Problemele lui Lucescu în centrul atacului

Drăguș e și suspendat, după eliminarea de la 1-3 cu Bosnia, și accidentat, cerând să nu fie convocat pentru o posibilă finală a barajului.

Louis Munteanu a suferit o leziune musculară gravă, a dispărut și el din lot. Alibec e tot accidentat.

Selecționerul a fost obligat să improvizeze: în afara lui Bîrligea, i-a convocat pe Miculescu și Marius Coman, ca soluții în cazuri extreme.

Bîrligea nu a mai înscris de trei săptămâni

Griji sunt însă și pentru vârful titular. Bîrligea nu e în cel mai bun moment.

Atacantul FCSB, 25 de ani, are trei meciuri la rând fără gol, toate acasă:

1-3 cu U Cluj, în ultima etapă a sezonului regulat.

0-0 cu Metaloglobus, în prima rundă a play-out-ului.

1-0 cu UTA Arad, vineri seară.

21 de zile au trecut de la ultimul gol marcat de Daniel Bîrligea, pe 1 martie, în Liga 1, la 4-2 cu UTA în deplasare

Bîrligea, minus mare față de 2024-2025 !

În același timp, Bîrligea nu a înscris decât un singur gol într-un meci important în actualul campionat.

Și au trecut peste șapte luni de atunci: pe 17 august, a punctat la 2-2 cu Rapid, în Giulești.

După acea partidă, a jucat la 2-2 cu CFR (d), 1-0 cu U Craiova (a), 2-1 cu Rapid (a), 1-4 cu CFR (a) și 0-1 cu Craiova (d). Fără succes.

Pe 15 februarie, la 0-1 în fața Craiovei, a ratat două ocazii mari. Șansele egalării.

În sezonul trecut, s-a remarcat constant în confruntările cu adversari puternici.

A înscris în șapte asemenea partide:

3 cu Dinamo, la 3-2 (a), 2-0 (d) și 3-1 (a), ultimul în play-off.

3 cu Rapid, la 2-2 (d), 3-3 (a) și 2-1 (d), ultimele două în play-off.

1 cu U Craiova, la 1-0 (a) în play-off.

A avut și mai multe goluri în Liga 1 și în toate competițiile.

21 de goluri a marcat Bîrligea la FCSB în 2024-2025 în total, 16 în campionat. Doar 13 în total în 2025-2026 (7 în Liga 1)

Bîrligea, frustrat cu UTA. Miculescu, mai inspirat. Coman, ratare unu contra unu

Vineri, cu UTA în play-out, nu a găsit rezolvare în careu. Sau marcat bine, sau blocat, sau venit prea târziu în fața porții, vârful FCSB a suferit, frustrat de nereușite.

Mai inspirat a fost David Miculescu. Folosit vârf de Mirel Rădoi, parcă pentru a-l ajuta pe Lucescu, s-a mișcat mai mult decât Bîrligea, a cerut mingea, a participat la faze și s-a infiltrat excelent după lansarea inteligentă a lui Olaru, finalizând sigur la golul victoriei.

La UTA, alt vârf convocat de selecționer pentru barajul cu Turcia. Marius Coman a avut o ocazie mare chiar la startul partidei. Singur cu Matei Popa, a tras direct în tânărul portar roș-albastru.

A fost înlocuit la pauză pentru că a simțit o încărcare musculară apăsătoare și nu a vrut să riște o accidentare, caz în care ar fi pierdut lotul naționalei.

