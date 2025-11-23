Mihai Stoica, analiză la rece Ce spune oficialul FCSB despre golul încasat de Târnovanu: „Nu a intuit efectul” + Ce ar însemna ratarea play-off-ului +13 foto
  • FCSB - Petrolul 1-1Mihai Stoica (60 de ani) a comentat partida de sâmbătă seara de pe Arena Națională.
  • La golul încasat de campioana României, oficialul FCSB e de părere că Ștefan Târnovanu ar fi trebuit să reușească să respingă balonul.

FCSB a ratat șansa de a se apropia de locurile de play-off, iar Farul și Oțelul, ocupantele locurilor 6 și 7, se pot îndepărta și mai mult, în funcție de rezultatul meciului direct de astăzi.

FCSB - Petrolul 1-1. Mihai Stoica: „A greșit Târnovanu”

Chiar dacă șutul lui Sălceanu nu a fost unul obișnuit, șeful CA de la FCSB consideră că portarul campioanei trebuia să salveze golul.

„Mă așteptam să pierdem în cele din urmă. Să ai atâtea ocazii… n-am încetat să avem ocazii. Și să iei un asemenea gol. Ei au avut o singură ocazie în prima repriză și să zici că a mai fost a lui Jyry acolo, de la 20 de metri.

În rest, nu știu când am mai luat un gol atât de ciudat. A greșit și Târnovanu, pentru că devierea există, dar el nu a intuit efectul.

Cred că ar fi avut timp să reacționeze. OK, a greșit Stoian, a fost ghinion că mingea l-a lovit pe Ngezana, dar trebuia să o scoată, a fost greșeală”, a spus Mihai Stoica, în emisiunea MM la Fanatik.

FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
FCSB - Petrolul (Meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

În continuare, Stoica a transmis că ratarea play-off-ului ar fi un dezastru pentru FCSB.

„Să nu intri în play-off ar fi ceva… Să zici că prinzi locul 7-8 și prinzi barajul ăla (n.r. - barajul de Conference League), dar ar fi o rușine mondială să nu prindem play-off-ul”, a mai adăugat acesta.

VIDEO. Golul marcat de Robert Sălceanu în FCSB - Petrolul 1-1

