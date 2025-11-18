„Nu țin minte un meci atât de bun” MM Stoica, impresionat de „tricolorii mici”: „Au meritat frigul și ploaia. Excepțional!”

Islanda U19 - România U19 0-3. „Tricolorii” au câștigat grupa preliminară pentru Campionatul European U19 din 2026.

După partida de la Chiajna, Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a remarcat jocul foarte bun făcut de elevii lui Adrian Dulcea.

România U19 a obținut calificarea în Turul de Elită pentru Euro 2026, fază în urma căreia vor fi stabilite echipele care vor merge la turneul final de anul viitor.

Islanda U19 - România U19 0-3 . Mihai Stoica: „Nu țin minte să fi văzut un meci atât de bun”

Mihai Stoica a remarcat evoluția foarte bună a mai multor „tricolori”, dar mai ales a lui Mihai Toma și Alexandru Stoian, jucătorii celor de la FCSB, care și-au trecut numele pe lista marcatorilor.

„Nu țin minte să fi văzut vreodată un meci atât de bun făcut de o echipă națională de juniori a României.

ROMÂNIA U19, 3:0, azi, cu Islanda (foarte bun adversar), într-un meci decisiv pentru calificare.

Toma MVP cu 2 assist-uri (primul genial) și un gol marcat, Stoian golul 2 cu stângul, execuție de atacant de rasă, Necșulescu evoluție foarte bună. Toți 3 ai noștri.

Ungureanu, portar în zi de grație, Ianis Pârvu atitudine exemplară, Gașpăr - cel care marcase la 1-1 cu Finlanda - acțiune debordantă la primul gol, selecționerul Dulcea cu schimbări inspirate (Gașpăr luase galben și era expus în fața unui Kristjansson de care poate vom mai auzi).

Au meritat frigul și ploaia. Excepționali!”, a scris Mihai Stoica pe pagina sa de Facebook.

Pe lângă succesul de marți, România U19 a mai învins Andorra U19 (4-1) și a remizat cu Finlanda U19 (1-1).

