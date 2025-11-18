„Nu țin minte un meci atât de bun” MM Stoica, impresionat de „tricolorii mici”: „Au meritat frigul și ploaia. Excepțional!”
Mihai Toma foto: Sport Pictures
Nationala

„Nu țin minte un meci atât de bun” MM Stoica, impresionat de „tricolorii mici”: „Au meritat frigul și ploaia. Excepțional!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.11.2025, ora 22:46
alt-text Actualizat: 18.11.2025, ora 22:46
  • Islanda U19 - România U19 0-3. „Tricolorii” au câștigat grupa preliminară pentru Campionatul European U19 din 2026.
  • După partida de la Chiajna, Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a remarcat jocul foarte bun făcut de elevii lui Adrian Dulcea.

România U19 a obținut calificarea în Turul de Elită pentru Euro 2026, fază în urma căreia vor fi stabilite echipele care vor merge la turneul final de anul viitor.

Prețuri uriașe pe Camp Nou S-au pus în vânzare biletele pentru FC Barcelona - Athletic Bilbao
Citește și
Prețuri uriașe pe Camp Nou S-au pus în vânzare biletele pentru FC Barcelona - Athletic Bilbao
Citește mai mult
Prețuri uriașe pe Camp Nou S-au pus în vânzare biletele pentru FC Barcelona - Athletic Bilbao

Islanda U19 - România U19 0-3. Mihai Stoica: „Nu țin minte să fi văzut un meci atât de bun”

Mihai Stoica a remarcat evoluția foarte bună a mai multor „tricolori”, dar mai ales a lui Mihai Toma și Alexandru Stoian, jucătorii celor de la FCSB, care și-au trecut numele pe lista marcatorilor.

„Nu țin minte să fi văzut vreodată un meci atât de bun făcut de o echipă națională de juniori a României.

ROMÂNIA U19, 3:0, azi, cu Islanda (foarte bun adversar), într-un meci decisiv pentru calificare.

Toma MVP cu 2 assist-uri (primul genial) și un gol marcat, Stoian golul 2 cu stângul, execuție de atacant de rasă, Necșulescu evoluție foarte bună. Toți 3 ai noștri.

Ungureanu, portar în zi de grație, Ianis Pârvu atitudine exemplară, Gașpăr - cel care marcase la 1-1 cu Finlanda - acțiune debordantă la primul gol, selecționerul Dulcea cu schimbări inspirate (Gașpăr luase galben și era expus în fața unui Kristjansson de care poate vom mai auzi).

Au meritat frigul și ploaia. Excepționali!”, a scris Mihai Stoica pe pagina sa de Facebook.

Pe lângă succesul de marți, România U19 a mai învins Andorra U19 (4-1) și a remizat cu Finlanda U19 (1-1).

Citește și

Olăroiu ratează Mondialul! Naționala Emiratelor Arabe Unite a pierdut orice șansă de calificare la CM 2026 după eșecul cu Irak! Gol primit din penalty în minutul 90+17!
Campionatul Mondial
20:57
Olăroiu ratează Mondialul! Naționala Emiratelor Arabe Unite a pierdut orice șansă de calificare la CM 2026 după eșecul cu Irak! Gol primit din penalty în minutul 90+17!
Citește mai mult
Olăroiu ratează Mondialul! Naționala Emiratelor Arabe Unite a pierdut orice șansă de calificare la CM 2026 după eșecul cu Irak! Gol primit din penalty în minutul 90+17!
„Chivu ar semna imediat” Scenariul surpriză înaintat de Contra: „Mi se pare fascinant” + nu va ține cu Chivu în Derby de la Madonnina
Stranieri
20:51
„Chivu ar semna imediat” Scenariul surpriză înaintat de Contra: „Mi se pare fascinant” + nu va ține cu Chivu în Derby de la Madonnina
Citește mai mult
„Chivu ar semna imediat” Scenariul surpriză înaintat de Contra: „Mi se pare fascinant” + nu va ține cu Chivu în Derby de la Madonnina

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
Mihai Stoica Mihai Toma romania u19 alexandru stoian islanda u19
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share