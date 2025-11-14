Musi are probleme  Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat +15 foto
  • Alexandru Musi (21 de ani), fotbalistul celor de la Dinamo, a ratat meciul României U21 contra Finlandei U21.

România U21 a întâlnit Finlanda U21, pe stadionul Veritas, în etapa #2 din preliminariile Campionatului European U21.

Finlanda U21 - România U21 2-0  Un nou pas greșit! „Tricolorii” pierd la Turku și își complică drumul spre  Euro 2027!
Alexandru Musi, OUT la meciul cu Finlanda U21

Înaintea partidei de la Turku, FRF a anunțat absența lui Alexandru Musi de pe foaia de joc a meciului cu Finlanda U21.

Fotbalistul lui Dinamo a acuzat probleme medicale cu o zi înaintea duelului și a fost menajat.

„Alexandru Musi a resimțit dureri la ultimul antrenament al «tricolorilor» și, pentru a nu risca o accidentare mai gravă, acesta va fi menajat în partida de astăzi și nu se află în lot”, a transmis Federația Română de Fotbal înainte de meci, pe pagina oficială de Facebook.

Finlanda U21 - România U21, echipele de start

  • Finlanda U21: Jantunen - Ylitolva, Lotjonen, Miettinen, Naamo - Siltanen, Hyrylainen - Ruoppi, Talvitie, Soderback - Liimatta
  • Rezerve: Piispa, Puukko, Mentu, Helen, Pippola, Vaisto, Kujasalo, Moller, Laine
  • Selecționer: Mika Lehkosuo
  • România U21: Lefter - Strata, M. Duțu, M. Tudose, Sălceanu - R. Pop, C. Mihaim Vulturar, Boțogan, Ciubotaru - Trică
  • Rezerve: Răfăilă, Țuțu, Burnete, D. Pop, D. Matei, Jalade, El Sawy, Szimionaș, Biliboc
  • Selecționer: Costin Curelea

Alexandru Musi a aruncat banderola naționalei U21

În minutul 59 al meciului România U21 - San Marino U21 3-0, selecționerul „tricolorilor” mici a decis să facă două modificări. Printre fotbaliștii schimbați s-a numărat și Alexandru Musi, care a digerat cu greu momentul.

Jucătorul „câinilor” a aruncat banderola, în dreptul unui coechipier, a părăsit terenul gesticulând și bombănind și i-a lăsat locul lui Rareș Pop.

Alex Musi schimbat in San Marino - Romania U21. Capturi sport (14).jpg
Alex Musi schimbat in San Marino - Romania U21. Capturi sport (14).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Alex Musi schimbat in San Marino - Romania U21. Capturi sport (2).jpg Alex Musi schimbat in San Marino - Romania U21. Capturi sport (3).jpg Alex Musi schimbat in San Marino - Romania U21. Capturi sport (4).jpg Alex Musi schimbat in San Marino - Romania U21. Capturi sport (5).jpg Alex Musi schimbat in San Marino - Romania U21. Capturi sport (6).jpg
+15 Foto
labels.photo-gallery

După incident, mijlocașul de la Dinamo nu a mai fost titularizat la echipa naționala de tineret:

  • 30 de minute în România U21 - Serbia U21 0-1
  • 31 de minute în România U21 - Cipru U21 2-0

„Vreau să-mi cer scuze față de tot staff-ul, n-a fost o reacție bună din partea mea.

Eu n-am înjurat antrenorul (n.r. pe Costin Curelea), a fost un mic conflict cu Rareș Burnete.

Eram cu poarta goală și el a vrut să șuteze la poartă. Chiar dacă ne-am înjurat în timpul meciului, suntem ca frații.

Arbitrul era în spatele meu, mi-a zis să mă grăbesc. Era Trică în spatele meu, nu am vrut să las banderola jos, am pasat-o.

(n.r. Ce ți-a spus Zeljko Kopic după acest incident?) Prefer să rămână între mine și Kopic. Mi-a transmis să fiu același băiat și să-mi fac treaba”, a mai explicat Musi acum 2 luni.

Programul României U21 în preliminariile CE:

  • România - Cipru 2-0
  • 14 noiembrie: Finlanda - România
  • 18 noiembrie: România - Spania
  • 27 martie 2026: Kosovo - România
  • 31 martie 2026: România - San Marino
  • 25 septembrie 2026: Cipru - România
  • 30 septembrie 2026: România - Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania - România

echipa nationala a romaniei finlanda euro u21 romania u21 Alexandru Musi
