Surclasați de Cehia! România U20, eșec drastic în al doilea meci din Elite League: „E foarte greu să-mi găsesc cuvintele"
România U20 - Cehia U20 foto: Sport Pictures
Nationala

Surclasați de Cehia! România U20, eșec drastic în al doilea meci din Elite League: „E foarte greu să-mi găsesc cuvintele"

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 13.10.2025, ora 18:40
Actualizat: 13.10.2025, ora 19:43
  • România U20 - Cehia U20 1-5. Înfrângere pentru elevii lui Adrian Iencsi (50 de ani) în al doilea meci din Elite League.
  • „Tricolorii” rămân cu un singur punct după „dubla” din luna octombrie.

După ce în partida de vineri a obținut o remiză tot contra Cehiei, România U20 a fost surclasată luni, scor 1-5 în a doua partidă din noua ediție Elite League U20.

România U20 - Cehia U20 1-5. Eșec drastic pentru jucătorii lui Adrian Iencsi

România U20 a avut o prestație foarte slabă în partida de la Buftea, unde a încasat 5 goluri din partea Cehiei U20.

Samuel Pikolon, de trei ori, Jan Buryan și Daniel Barat au fost marcatorii golurilor pentru oaspeți, în timp ce Luca Băsceanu a înscris pentru „tricolori”.

La final, selecționerul Adrian Iencsi s-a declarat dezamăgit de evoluție, susținând că mulți dintre jucătorii utilizați nu primesc minute la echipele de club.

„E foarte greu în aceste momente să pot să-mi găsesc cuvintele, pentru că nu e ușor. Cumva, mă gândeam și știam că întâlnim această echipă și al doilea meci va fi mai dificil decât primul.

De ce spun asta? Pentru că lotul meu, sau, mă rog, a doua echipă pe care am vrut-o în această seară nu se ridică la nivelul primei echipe, pe care am folosit-o în prima partidă. Și nu mă refer aici neapărat din punct de vedere al valorii jucătorilor, ci din punct de vedere al minutelor jucate.

Din plăcate, mulți dintre jucători nu joacă la echipele lor de club. De-aia am și început mai precaut, am schimbat sistemul, am vrut să folosesc trei fundași centrali”, a declarat Iencsi după meci, la Digi Sport.

Echipele de start:

  • România U20: Mate Simon (Iustin Chirilă 46′) – Ștefan Senciuc (David Irimia 46′), Mario Bărăitaru, Darius Fălcușan (C) (Robert Bădescu 46′), Emanuel Marincău (David Matei 46′), Filip Oprea (Raul Marița 66′) – Robert Jălade (Fabiano Cibi 66′), Tudor Neamțiu (David Păcuraru 46′), Patrick Dulcea (Remus Guțea 66′) – Jason Kodor (David Barbu 46′), Raul Rotund (Luca Băsceanu 66′);
  • Rezerve neutilizate: Codruț Sandu, David Paraschiv;
  • Antrenor: Adrian Iencsi.
  • Cehia U20: Pedro Rodriguez - Tobias Boledovic, Matej Divis, Jan Harustak, Matej Zachoval (C) – Stanislav Petruta, Stepan Misek, Vojtech Hranos, Vaclav Zahradnicek, Jann Buryan – Samuel Pikolon;
  • Rezerve: Adam Dvorak, Vaclav Jindra, Pavel Kacor, Lukas Saal, Roman Horak, Elias Pita, Dominik Pech, Lukas Branecky, Daniel Barat.
  • Antrenor: Ales Krecek

Adrian Iencsi ESEC romania u20 elite league u20 cehia u20
