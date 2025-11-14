Tibor Selymes (55 de ani) este noul antrenor al celor de la Politehnica Iași.

După demiterea lui Tony da Silva, conducătorii din Copou s-au orientat către fostul membru al „Generației de Aur”, cel care a ocupat în ultimele luni postul de director tehnic al academiei Poli Iași.

Tibor Selymes, noul antrenor de la Poli Iași

După ce a înregistrat rezultate sub așteptări până în acest moment, Politehnica Iași a anunțat despărțirea de Tony da Silva, tehnician care fusese instalat la echipă în această vară, după retrogradarea în liga secundă.

La mai puțin de 24 de ore de la despărțirea de Tony, Poli Iași l-a instalat pe Tibor Selymes, fostul director sportiv al echipei din perioada 2018-2019.

Fostul component al „Generației de Aur” fusese adus în club în această vară pe postul de director tehnic al academiei, iar ultima echipă la care a fost principal a fost Știința Miroslava, formație din Liga 3.

De-a lungul carierei sale, Selymes le-a mai antrenat pe Sopron și Kaposvari în Ungaria, iar în România le-a pregătit pe Liberty Oradea, Sportul Studențesc, Astra, FCM Târgu Mureș, Dinamo 2, Săgeata Năvodari, Oțelul Galați, Petrolul Ploiești, Delta Tulcea și Olimpia Satu Mare.

46 de selecții are Selymes la echipa națională, în perioada 1992-1999

Tibor Selymes: „Vrem să readucem echipa acolo unde îi este locul, în prima ligă”

După ce a fost numit antrenor la Poli Iași, Tibor Selymes le-a transmis fanilor ieșeni un mesaj plin de încredere.

„Iașiul este un oraș cu energie, cultură și ambiție. Un oraș frumos, în plină dezvoltare, cu oameni care își doresc performanță și stabilitate. De cinci ani, eu și familia mea trăim aici, iar Iașiul a devenit pentru noi acasă.

La solicitarea conducerii clubului, am acceptat să sprijin și echipa mare într-un moment dificil. Da, traversăm o perioadă complicată — și tocmai de aceea avem nevoie de echilibru, solidaritate și muncă reală.

Nu promit miracole, dar promit profesionalism, disciplină și toată experiența mea pentru a contribui la stabilizarea și resetarea echipei.

Ținta noastră este comună: să reașezăm echipa pe un drum coerent, să reconstruim încrederea și să păstrăm vie aspirația Politehnicii Iași de a evolua acolo unde îi este locul — în prima ligă” , a declarat Selymes.

Întrebat de problemele legate de situația financiară a clubului, Tibor Selymes a declarat:

„Am înțeles că se va rezolva și atunci nu mai avem nicio problemă. Dacă s-a rezolvat, nu vor mai fi alte probleme. Financiar se rezolvă sută la sută, dar punctele pierdute nu le mai putem aduce înapoi” , a spus tehnicianul, conform liga2.ro.prosport.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport