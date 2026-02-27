„Puțini înteleg asta” Portarul „Generației de Aur” a analizat situația lui  Ștefan Târnovanu: „Se răsfrânge asupra lui”

Bogdan Stelea (58 de ani), fostul mare portar al naționalei României, a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), goalkeperul de la FCSB.

Ștefan Târnovanu traversează una dintre cele mai dificile perioade din cariera sa. După gafele comise în înfrângerea cu CFR Cluj, scor 1-4, portarul celor de la FCSB și-a pierdut locul de titular.

Gigi Becali, patronul echipei, a decis să mizeze între buturi pe tânărul Matei Popa (18 ani), eligibil pentru regula U21, ceea ce i-a permis campioanei să folosească printre jucătorii de câmp un fotbalist mai experimentat.

Bogdan Stelea: „Asta s-a întâmplat, dar puțini înțeleg”

Bogdan Stelea, fost portar la Dinamo, Rapid, Steaua, Salamanca sau echipa națională, a fost și el chestionat pe marginea situației lui Târnovanu.

„Arnold” susține că, în momentul în care echipa are de suferit și primește foarte multe goluri, „toate oalele se sparg” în capul portarului, motiv pentru care Târnovanu de 25 de ani a fost retras pe bancă.

„E o situație de oameni care înțeleg foarte puțin din ce se întâmplă. E adevărat, a fost o perioadă mai dificilă pentru FCSB. Au pierdut mult, au încasat multe goluri. Și-au pierdut anumite obiective, bine obiectivul lor principal acum e să intre în play-off.

Se întâmplă. În momentul în care echipa pierde și tu ești portarul echipei respective și încasezi goluri, chiar dacă în multe nu aveai ce să faci, tot e o chestie care trebuie schimbată. Și, de multe ori, se răsfrânge asupra portarului”, a spus Stelea, citat de sport.ro.

4.5 milioane de euro este cota lui Târnovanu, potrivit transfermark.ro

Stefan Târnovanu a ajuns la FCSB în iarna lui 2020, când era transferat de la Poli Iași, în schimbul sumei de 350.000 de euro.

În 201 apariții la gruparea roș-albastră, a încasat 222 de goluri și a bifat 71 de meciuri fără gol primit.

