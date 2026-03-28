Intrare criminală a lui Araujo! FOTO: Fundașul Barcelonei putea să-i rupă piciorul lui Foden! » A scăpat nepedepsit, iar englezii au luat foc

Anglia - Uruguay 1-1. Ronald Araujo (27 de ani), fundașul oaspeților, a avut o intrare foarte dură asupra lui Phil Foden (25 de ani) în meciul amical disputat vineri.

Jucătorul Barcelonei a fost aproape să-i rupă piciorul englezului și nu a fost sancționat de arbitrul partidei, decizie care a înfuriat gazdele.

Anglia și Uruguay au jucat un amical, vineri, care s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Ben White (81) și Federico Valverde (90+4, penalty) au înscris golurile partidei de pe Wembley.

În ciuda faptului că nu exista nicio miză pentru acest meci, partida nu a fost lipsită de controverse și de nervi. Totul a pornit de la o fază din minutul 50, cu Ronald Araujo în prim-plan.

La scorul de 0-0, fundașul Barcelonei a avut o intrare extrem de dură asupra lui Phil Foden, jucătorul lui Manchester City, în timp ce încerca să recupereze mingea.

Araujo a intrat prin alunecare pentru a-l deposeda pe Foden, dar a ajuns prea târziu și l-a lovit pe englez cu crampoanele în gleznă. Acesta s-a prăbușit imediat pe gazon, țipând de durere.

Arbitrul Sven Jablonski nu i-a acordat nici măcar cartonaș galben lui Araujo, decizie care a stârnit nervi în tabăra Angliei.

Selecționerul Thomas Tuchel nu a înțeles de ce arbitrul nu l-a avertizat deloc pe Araujo și a avut o criză de nervi pe margine.

Acesta s-a întors pe banca celor de la Uruguay și ar fi făcut un semn spre tâmplă, care indică că intrarea a fost una inconștientă, conform marca.com.

„Araujo este complet scăpat de sub control”

Englezii l-au criticat dur pe Ronald Araujo pentru intrarea criminală: „Asta e de ajuns să-i rupă piciorul”, s-a auzit din rândul comentatorilor de la ITV.

Ian Wright, fostul atacant al naționalei Angliei (33 de selecții, 9 goluri) a spus: „Aproape că s-a terminat foarte prost pentru Phil. Araujo este complet scăpat de sub control”, conform sursei citate.

Harry Maguire, fundașul englezilor și al lui Manchester United, a comentat:

„Nu poți vedea o asemenea intrare și să nu dai cartonaș roșu. Cu doar câteva luni înainte de Cupa Mondială, avem arbitri care permit astfel de intervenții… Este dezamăgitor.

Trebuie să mergem mai departe, să gestionăm jocul mai bine și să plecăm cu victorii. A fost o prestație bună, sunt multe lucruri pozitive, dar și aspecte la care trebuie să mai lucrăm”, a spus Maguire, conform goal.com.

Thomas Tuchel a decis să-l înlocuiască pe Foden după câteva minute. În locul său a intrat Cole Palmer.

41 de meciuri a jucat Phil Foden în acest pentru Manchester City. A marcat 10 goluri și a oferit 5 pase decisive

Nervii au crescut și mai mult în tabăra englezilor în prelungirile partidei. Uruguay a primit un penalty după intervenția VAR, iar selecționata pregătită de Tuchel nu a înțeles de ce arbitrii nu au verificat și faza cu intervenția dură a lui Araujo.

Penalty-ul a fost transformat ulterior de Federico Valverde, jucătorul lui Real Madrid, și a stabilit scorul final al partidei, 1-1.

Care este rostul VAR? Araujo ar fi putut să-i rupă piciorul lui Foden Emma Hayes, antrenoare engleză de fotbal

La finalul meciului, Ronald Araujo a fost întrebat despre acea intervenție dură asupra lui Foden, dar a evitat să vorbească despre subiect:

„Am fost competitivi și am reușit să egalăm pe final. Am fost chiar aproape să câștigăm meciul”, a spus fundașul Barcelonei.

20 de milioane de euro este cota de piață a lui Ronald Araujo, conform Transfermarkt

