Turcia - România 1-0. Imediat după duelul din semifinala barajului pentru CM 2026 au apărut informații despre eventuale mutări pe piața transferurilor ale jucătorilor implicați

Galatasaray a pus ochii pe unul dintre titulari și a stabilit și suma pe care e dispusă să o plătească.

Turcii îl vor de mai mult timp pe căpitanul naționalei, Hakan Calhanoglu, 32 de ani, iar acum sunt încrezători că mutarea se va realiza la vară, notează sporx.com.

Mijlocașul mai are contract cu Inter până vara viitoare și discuțiile de prelungire nu sunt la nivelul financiar la care își dorește jucătorul.

Astfel, Inter ar fi dispusă să-l lase să plece pe o sumă de bani vara aceasta, în loc să-l piardă gratis. Italienii ar vrea o sumă între 15 și 20 de milioane de euro pe fotbalistul pe care l-au adus liber de contract de la AC Milan, acum 5 ani.

Suma decisă de campioana Turciei este mai scăzută, dar ar putea fi acceptată.

„Conducerea lui Galatasaray a stabilit o limită pentru oferta pe care urmează să o facă: 10 milioane de euro pentru vedeta naționalei”, notează publicația citată.

Calhanoglu a jucat 26 de meciuri pentru Inter în acest sezon, a marcat 9 goluri și a oferit 4 pase decisive. El nu a evoluat niciodată în Turcia și este fan declarat al grupării Cim-Bom.

VIDEO Calhanoglu și Montella l-au îmbrățișat după meci pe Mircea Lucescu

