„Mizez pe Ronnie O’Sullivan!” Unul dintre cei mai mari jucători de snooker din lume analizează, pentru GOLAZO.ro , Campionatul Mondial din 2026

Jimmy White (63 de ani) multiplu vicecampion mondial, crede că legendarul Ronnie O’Sullivan e favorit la câștigarea CM 2026 (18 aprilie - 4 mai).

White explică motivele pentru care din ce în ce mai mulți jucători chinezi sunt în topul snooker-ului profesionist.

Englezul își anunță planurile sale de viitor, dar și pe cele ale lui Ronnie O’Sullivan, pentru cititorii GOLAZO.ro.

Toate sesiunile Campionatului Mondial de snooker sunt disponibile în direct pe Eurosport 1 și pe platforma de streaming HBO Max. Finala se va desfășura pe 4 mai.

Jimmy White este, probabil, cel mai bun jucător de snooker care nu a fost vreodată campion mondial. Încă. La 63 de ani, englezul nu a abandonat gândul. Anul acesta a pierdut în calificări, în fața lui Gao Yang, scor 9-10, după ce a condus cu 5-1. Din 2006 nu mai apăruse în Teatrul Crucible din Sheffield, acolo unde se dispută competiția.

După cele șase finale de Mondial pierdute, cinci consecutive (!), patru în fața lui Stephen Hendry, White nu și-a pierdut speranța. Așa că, în loc să „joace prost golf și să stea la soare pe plajă”, se antrenează. Snooker-ul e o uriașă pânză cosmică în care zeii cu tacurile aranjează planetele după bunul lor plac. Cei uriași, desigur.

Jimmy White: „Cred că Ronnie O'Sullivan va câștiga”

În categoria aceasta intră și Jimmy White. Dar și Ronnie O’Sullivan, despre care Jimmy vorbește cu un respect deosebit. Și pe care-l mai vede în postura de campion mondial. Într-o finală cu Zhao Xintong, deținătorul titlului.

GOLAZO.ro a realizat un interviu cu Jimmy White, în care acesta a analizat câteva dintre subiectele fierbinți ale Campionatului Mondial din 2026.

Bună ziua, domnule White. Credeți că...

Spune-mi Jimmy, te rog.

Așa am să fac. Jimmy, nimeni nu și-a apărat titlul de campion mondial în Teatrul Crucible. Crezi că Zhao Xintong, câștigător anul trecut, va fi primul care va reuși această performanță?

Nu cred că e o surpriză dacă spunem că e favorit. A câștigat titlul anul trecut, anul acesta a triumfat și în Player’s Championship (n.r. - l-a învins în finală pe John Higgins, 10-7), pare că joacă foarte relaxat. E, fără îndoială, unul dintre jucătorii care lovesc bila cu cel mai mult simț. Iar când ai și încredere, pe lângă talent... E foarte greu să fii învins.



Însă îți spun ceva. Nu mi-a zis asta Ronnie (n.r. - O’Sullivan), dar asta știu. Anul trecut a pierdut în semifinalele Mondialului, dar apoi a lucrat la jocul său întreg anul. E într-o formă bună, așa că eu cred că vom avea unul dintre cele mai bune turnee din ultimii ani. Și mă hazardez să spun că Ronnie va câștiga anul acesta.

A doua mea întrebare era legată de acest lucru. Pot veteranii Ronnie O’Sullivan, John Higgins sau Mark Williams să se impună în fața mai tinerilor competitori?

Niciodată nu poți scoate din ecuație generația ‘92. Toți jucători excelenți, dar, în acest moment, cred că jocul lui Ronnie e mai bun decât cel al lui John Higgins sau Mark Williams. Iar dacă nu va câștiga el, atunci cel mai probabil Zhao Xintong va mai ține coroana de campion încă un an. Cred că între ei va fi finala.

Ronnie O'Sullivan și Jimmy White. Foto: IMAGO

Jimmy White: „Te gândești dacă ai udat florile”

Pentru că ai adus vorba despre generația ‘92. Ce pierzi ca jucător de snooker pe măsură ce înaintezi în vârstă? Și, mai important, ce câștigi, ce acumulezi?

Cred că se petrec două lucruri. Cel puțin cu mine, la 63 de ani. Încă pot face break de 147 (n.r. - cel mai mare punctaj din snooker). Câteodată, îți pierzi constanța. Câteodată, concentrarea. Pentru mine e o provocare, pentru că, uneori, când joc, o voce îmi spune în minte: „Ai udat florile? Ai încuiat ușa?”. Când ești tânăr, intri in the zone la masa de joc și te poți concentra doar pe ce ai de făcut.



Din punct de vedere fizic nu am nicio problemă. Nu e ca la fotbal sau box, acolo unde e nevoie de partea fizică foarte mult. Sau ca la golf, unde pierzi din putere. Oricum, tot ca idee, Ronnie stă cel mai bine din punct de vedere fizic dintre toți jucătorii prezenți la acest Mondial.

Și ca plus?

Experiența, fără îndoială. Vezi mai clar ce se întâmplă cu adversarul tău, cu tine. Cum curge jocul, când să riști, când să pui presiune pe adversar. De exemplu, dacă el începe prost, închizi repede meciul, fără să mai aibă șansa de a reveni în el. Știi când ești în formă bună și atunci te bazezi pe loviturile tale. Dar, per total, cred că mai mult pierzi decât câștigi pe măsură ce înaintezi în vârstă. Pentru mine ăsta e minusul cel mai important, pierderea concentrării.

Vei face 64 de ani luna viitoare și...

Arăt bine încă, nu? (n.r. - râde)

Desigur. 64 și ai spus că jocul tău nu a arătat niciodată mai bine.

Da, și îți spun de ce. Am un club de snooker. Nu e primul, de acord. Dar e bine documentat ce făceam în ele. Să zicem că... mă simțeam bine. Dar acum, că nu am mai pus alcool în gură, mă bucur mai mult de antrenament. Mă bucur de snooker. După ce se termină acest Campionat Mondial, merg la cel pentru Seniori, apoi o scurtă vacanță. Și voi reîncepe pregătirile pentru noul sezon.

Jimmy White: „Unele lucruri nu pot fi cumpărate”

Voiam să te întreb ce vei face după înfrângerea neașteptată din calificări. Dacă mai arde focul pentru snooker?

Am condus cu 5-1 în acel meci. Iar Gao Yang e un adversar bun. I-a bătut apoi pe Mark Davis, Tom Ford. Era 5-4 la pauză, dar simțeam că nu era scorul în favoarea mea. Asta pentru că lăsasem să-mi scape o diferență atât de mare. Apoi s-a făcut 7-5 pentru el, iar eu nu mi-am folosit experiența. M-am simțit... dezumflat, fără nerv. Dar jocul meu e bun, fără îndoială. Sezonul următor o să fie mult mai bine.

Spui că vei merge la Campionatul Mondial pentru seniori. Acolo și-a anunțat prezența și Ronnie O’Sullivan. Unii din fanii săi cred că e un prim semn că ia în calcul o eventuală retragere din turul profesionist.

Nu, nicidecum. Ronnie va juca snooker până nu va mai putea. Nu am nicio îndoială. Va fi ultimul lucru pe care-l va face în viață.

2.395.000 de lire sterline e fondul total de câștiguri. Câștigătorul va pleca acasă cu un cec în valoare de 500.000 de lire.

Sunt 50 de ani de când Crucible s-a mutat în Sheffield. Recent, a fost semnat un nou contract pe 45 de ani. E bine că această competiție a rămas în Marea Britanie și nu s-a mutat în țările arabe, de exemplu?

Știi, sunt unele lucruri pe lumea asta care nu pot fi cumpărate. Cum ar fi să muți Wimbledon-ul sau Madison Square Gardens? Snooker-ul a fost foarte cu Sheffield, iar Sheffield a fost foarte bun cu snooker-ul. Când intri în arena de la Crucible... e locul extraordinar în care vrei să fii. Sunt foarte bucuros că a rămas aici.

A făcut vâlvă vestea că Stan Moody a venit direct de pe patul de spital și s-a calificat pentru Campionatul Mondial. E unul dintre tinerii care pot deveni, în viitor, campioni mondiali?

E foarte bun și crește în valoare. E foarte dedicat, muncitor, și a avut rezultate bune în acest an. Va juca cu Kyren Wilson, nu? Un meci foarte greu pentru el. Un jucător foarte bun, dintre cei tineri, e și Liam Pullen. Cred că ei sunt cei mai promițători jucători din UK, dar foarte mulți jucători de top vin acum din China. Însă și Stan și Liam au potențial de a fi campioni mondiali.

Jimmy White la microfonul televiziunii TNT Sports. Foto: Getty

Jimmy White: „Joc pentru că iubesc snooker-ul ”

De ce crezi că sunt atât de mulți jucători de valoare în China? Dincolo de investiții, crezi că acest sport se pliază foarte bine pe psihologia asiatică?

Cred că sunt trei motive. Primul. Sunt aproape 250.000 de cluburi de snooker în China. Așa că ai de unde alege. În al doilea rând, l-au văzut pe Ding Junhui devenind un superstar în Asia. Toți tinerii de acolo au acum o mare motivație de a fi și ei faimoși. Iar în ultimul rând, dacă devii jucător peste un anumit standard, guvernul de acolo te sponsorizează. Te ajută să te dezvolți în continuare.



Deci nu mai au presiunea materială pentru primele sezoane când joacă snooker profesionist. Și mai cred ceva. E un sport de strategie, de tactică, de unghiuri, precizie, iar asta cred că se potrivește foarte bine cu modul de gândire din China.

Revenind la meciul tău cu Gao Yang. A fost un moment în care ai fost vizibil frustrat de comportamentul unul spectator.

A fost vina mea. Jocul meu nu mai mergea la fel de bine ca la început și, când mă pregăteam să lovesc bila, un spectator a mers prin fața mea (n.r. - în gradene). Trebuie să nu lovesc atunci, pentru că-mi distrăsese atenția. Oamenii de ordine ar trebui să se asigure că spectatorii stau pe scaun, dar, repet, e vina mea.

4 titluri de campion mondial al seniorilor (jucători peste 40 de ani) are Jimmy White în palmares.

Te întreb asta pentru că, sunt sigur, chiar și la 63 de ani e o presiune mare să joci în calificările unui campionat mondial.

Voiam atât de mult să câștig. Să-mi duc jocul bun de la antrenamente la masa de concurs. Era un pic de presiune și de frustrare pentru că începusem bine, dar jocul meu nu mai mergea perfect. Pasiunea e intactă. Știi, nu am nevoie să joc snooker. Joc pentru că-l iubesc. Ar fi foarte simplu pentru mine să merg undeva unde să joc prost golf și apoi să stau pe o plaja, la soare. Dar asta ar fi foarte plictisitor.

Jimmy, îl urăști pe Stephen Hendry? Glumesc, desigur.

(n.r. - râde). Nu, deloc. Mai mult, sunt chiar fan Stephen. Eram prieteni când eram tineri. Sigur, am fost mari rivali, dar ne respectăm 100%. M-a bătut în patru finale de campionat mondial, dar și eu l-am învins de câteva ori. Așa merg lucrurile în sport, nu mă plâng. Important e că am fost acolo.

