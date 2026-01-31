Ronnie O'Sullivan, gata să investească în România Planul pregătit de legenda snookerului

Legenda snookerului, Ronnie O'Sullivan (50 de ani), este pregătit să investească în România, alături de omul de afaceri Adrian Thiess.

Considerat cel mai mare jucător de snooker din istorie, englezul a ajuns pentru prima dată în România în 2015, când a jucat câteva meciuri demonstrative.

Un an mai târziu, „Racheta” a participat la turneul European Masters organizat la București și a fost plăcut surprins de publicul și ospitalitatea cu care a fost primit, motiv pentru care a rămas strâns legat de țara noastră.

Ronnie O'Sullivan, gata să investească în România

Englezul este gata să investească într-un strip mall (magazine dispuse liniar, cu intrare directă dinspre o parcare frontală mare) şi un club de snooker în cadrul complexului, alături de omul de afaceri și bunul său prieten Adrian Thiess, scrie fanatik.ro.

Adrian Thiess (stânga), omul care s-a ocupat să-l aducă în România pe Ronnie O'Sullivan/ Foto: sportpictures.eu

Adrian Thiess: „Vrea să investească în România”

Thiess a dezvăluit că a avut o întâlnire cu O'Sullivan la Berlin chiar în cursul acestei săptămâni, în care a discutat cu englezul și despre posibila investiție în România.

„M-am întâlnit cu Ronnie O’Sullivan la Berlin. Este fratele meu, am venit special să mă văd cu el. Într-adevăr, vrea să investească în România, dar nu pot să vă dau prea multe detalii.

Este mereu o plăcere să ne întâlnim, ne ştim de atâţia ani. Dar am şi o supărare la aceste întâlniri, nu mă lasă să plătesc niciodată masa (râde)”, a declarat Adrian Thiess pentru sursa citată.

7 titluri mondiale are în palmares Ronnie O’Sullivan

