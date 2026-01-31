Ronnie O'Sullivan, gata să investească în România Planul pregătit de legenda snookerului
Ronnie O'Sullivan/ Foto: IMAGO
Snooker

Ronnie O'Sullivan, gata să investească în România Planul pregătit de legenda snookerului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 19:34
alt-text Actualizat: 31.01.2026, ora 21:24
  • Legenda snookerului, Ronnie O'Sullivan (50 de ani), este pregătit să investească în România, alături de omul de afaceri Adrian Thiess.

Considerat cel mai mare jucător de snooker din istorie, englezul a ajuns pentru prima dată în România în 2015, când a jucat câteva meciuri demonstrative.

Un an mai târziu, „Racheta” a participat la turneul European Masters organizat la București și a fost plăcut surprins de publicul și ospitalitatea cu care a fost primit, motiv pentru care a rămas strâns legat de țara noastră.

Ronnie O'Sullivan, gata să investească în România

Englezul este gata să investească într-un strip mall (magazine dispuse liniar, cu intrare directă dinspre o parcare frontală mare) şi un club de snooker în cadrul complexului, alături de omul de afaceri și bunul său prieten Adrian Thiess, scrie fanatik.ro.

Adrian Thiess (stânga), omul care s-a ocupat să-l aducă în România pe Ronnie O'Sullivan/ Foto: sportpictures.eu Adrian Thiess (stânga), omul care s-a ocupat să-l aducă în România pe Ronnie O'Sullivan/ Foto: sportpictures.eu
Adrian Thiess (stânga), omul care s-a ocupat să-l aducă în România pe Ronnie O'Sullivan/ Foto: sportpictures.eu

Adrian Thiess: „Vrea să investească în România”

Thiess a dezvăluit că a avut o întâlnire cu O'Sullivan la Berlin chiar în cursul acestei săptămâni, în care a discutat cu englezul și despre posibila investiție în România.

„M-am întâlnit cu Ronnie O’Sullivan la Berlin. Este fratele meu, am venit special să mă văd cu el. Într-adevăr, vrea să investească în România, dar nu pot să vă dau prea multe detalii.

Este mereu o plăcere să ne întâlnim, ne ştim de atâţia ani. Dar am şi o supărare la aceste întâlniri, nu mă lasă să plătesc niciodată masa (râde)”, a declarat Adrian Thiess pentru sursa citată.

7
titluri mondiale are în palmares Ronnie O’Sullivan

