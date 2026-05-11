O româncă, în loja lui Laporta Roxana Mînzatu, invitată la El Clasico, în seara titlului câștigat de Barcelona

Roxana Mînzatu (46 de ani), vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, a asistat la El Clasico. Reprezentanta României în Comisia Europeană s-a aflat în aceeași lojă cu Joan Laporta (63 de ani), președintele Barcelonei.

Barcelona a câștigat derby-ul cu Real Madrid, scor 2-0, după golurile lui Rashford (minutul 9) și Ferran Torres (minutul 18), și și-a asigurat matematic titlul în La Liga.

Roxana Mînzatu, invitată la El Clasico, în seara titlului câștigat de Barcelona

Roxana Mînzatu a fost aleasă în 2024 în Parlamentul European. Ulterior, a devenit vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, iar într-o postare pe rețelele de socializare a vorbit despre prezența sa la El Clasico.

„În această seară, Ziua Europei a fost marcată și la unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale continentului nostru: El Clásico. Un eveniment urmărit de 650 de milioane de oameni de pe tot globul.

Alături de Joan Laporta, președintele FC Barcelona, de reprezentanți ai autorităților spaniole și catalane, de oficiali ai La Liga și ai Real Madrid, am marcat atât Ziua Europei, cât și cei 40 de ani de la aderarea Spaniei la Uniunea Europeană.

O sursă importantă de inspirație rămâne și activitatea Barca Foundation. Împreună cu Marta Fetu, coordonatoarea fundației, am discutat despre rolul sportului ca motor de incluziune socială.

Ceea ce Uniunea Europeană își propune prin Prima Strategie Europeană pentru Combaterea Sărăciei se regăsește, din multe perspective, în activitatea lor.

Personal, sunt mai convinsă ca oricând de puterea sportului de a aduce oamenii împreună și de a crea oportunități reale pentru cei care au cea mai mare nevoie de ele”, a notat politiciana română pe rețelele de socializare.

Invitația la El Clasico a venit pe fondul unei vizite oficiale la FC Barcelona. Cu câteva zile înaintea derby-ului, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a fost primită la sediul clubului de Elena Fort, vicepreședinta Barcelonei pentru zona instituțională.

În timpul vizitei, reprezentanții clubului i-au prezentat Roxanei Mînzatu mai multe proiecte ale clubului.

Elena Fort, vicepreședinta clubului pentru zona instituțională, a explicat ce subiecte au fost discutate, conform fcbarcelona.com. :

Am putut să explicăm proiectul fotbalului feminin, toate proiectele Fundației, solidaritatea clubului atât la nivel local, cât și mondial, și toată munca realizată de Departamentul de Diversitate, Egalitate și Incluziune, cu toate proiectele interne și externe aflate în desfășurare pentru a pune în valoare aceste valori ale Barcelonei Elena Fort, vicepreședinta clubului pentru zona instituțională

Parcursul profesional al Roxanei Mînzatu, conform comission.europa.eu.

2024 - prezent: vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire. 2024: deputată în Parlamentul European.

deputată în Parlamentul European. 2022 - 2024: secretară de stat la Secretariatul General al Guvernului, unde a coordonat Departamentul pentru evaluare integrată și monitorizarea programelor finanțate din fonduri publice și europene.

secretară de stat la Secretariatul General al Guvernului, unde a coordonat Departamentul pentru evaluare integrată și monitorizarea programelor finanțate din fonduri publice și europene. 2021 - 2022: secretară de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

secretară de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. 2021: expertă în cadrul Fundației Didactica și parteneră cu atribuții executive la Ro Agora.

expertă în cadrul Fundației Didactica și parteneră cu atribuții executive la Ro Agora. 2019: ministru al Fondurilor Europene.

ministru al Fondurilor Europene. 2016 - 2020: deputată în Parlamentul României.

deputată în Parlamentul României. 2015 - 2016: președintă a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

președintă a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. 2015: secretară de stat în Ministerul Fondurilor Europene.

secretară de stat în Ministerul Fondurilor Europene. 2011 - 2014: directoare executivă a Fundației „Școala Română de Afaceri” din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Brașov.

directoare executivă a Fundației „Școala Română de Afaceri” din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Brașov. 2011 - 2012: consilieră județeană în Brașov.

consilieră județeană în Brașov. 2009: prefectă adjunctă a județului Brașov.

prefectă adjunctă a județului Brașov. 2004 - 2008: consilieră județeană în Brașov.

