„Zici că e antimadridista” Postarea lui Mbappe în timpul El Clasico i-a enervat pe fani

Kylian Mbappe (27 de ani), atacantul madrilenilor, nu a fost pe teren în El Clasico, dar a publicat un story pe Instagram în minutul 35 al partidei, când catalanii conduceau deja cu 2-0.

Atacantul francez a ratat derby-ul din cauza unor probleme medicale, într-un moment în care în jurul său apăruseră deja mai multe controverse.

Mbappe, mesaj pentru Real Madrid când Barcelona conducea deja cu 2-0

Starul lui Real Madrid a postat o imagine în care urmărea meciul la televizor și a scris mesajul „Hala Madrid”, alături de o inimă albă.

În fotografia publicată de Mbappe, scorul era deja 2-0 pentru Barcelona, după golurile marcate de Rashford, în minutul 9, și Ferran Torres, în minutul 18.

Fanii blanco l-au criticat pe rețelele de socializare: „Când am câștigat săptămâna trecută, n-a postat nimic”, „Nu mai are chef să joace la Real Madrid”, „Vrea să evidențieze ce se întâmplă când nu e el”, „Zici că e antimadridista”, „Ăsta e un hatewatch de la propriul nostru jucător sau ce?”.

Francezul nu a fost inclus în lot de tehnicianul Alvaro Arbeloa, deși în zilele precedente existau speranțe că va putea fi recuperat pentru duelul cu Barcelona.

Atacantul s-a oprit brusc la ultimul antrenament al Realului, cu aproximativ cinci minute înainte de finalul ședinței de pregătire.

Mbappe ar fi acuzat dureri la ischiogambieri și a transmis că nu mai poate continua.

Absența sa a fost o lovitură importantă pentru Real Madrid, care a trebuit să se bazeze în atac doar pe Vinicius Junior, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz și Franco Mastantuono.

FOTO. Barcelona - Real Madrid 2-0

Mbappe este unul dintre cei mai importanți oameni ai madrilenilor, iar duelul cu Barcelona era și o ocazie prin care francezul putea să răspundă criticilor apărute în ultima perioadă.

Înainte de El Clasico, Mbappe fusese în centrul unor controverse, după ce a fost criticat de o parte a suporterilor pentru o deplasare în Sardinia în perioada în care se afla în recuperare.

În plus, în mediul online a apărut și o petiție numită „Mbappe Out”, prin care unii fani au cerut plecarea sa de la Real Madrid.

41 de goluri a marcat Mbappe în cele 41 de meciuri jucate în acest sezon

