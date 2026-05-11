Pierdere mare pentru Dinamo FOTO.  Un jucător vital va fi suspendat la meciul cu CFR Cluj » Ce variante are Kopic +7 foto
Raul Opruț/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

Pierdere mare pentru Dinamo FOTO. Un jucător vital va fi suspendat la meciul cu CFR Cluj » Ce variante are Kopic

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 09:42
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 09:42
  • DINAMO - FC ARGEȘ 2-1. Raul Opruț (28 de ani), fundașul stânga al „câinilor”, a văzut al patrulea cartonaș galben în acest play-off și va fi suspendat la meciul cu CFR Cluj.

Titular în formația antrenată de Zeljko Kopic, Opruț era la un „galben” de suspendare înaintea meciului de pe „Arcul de Triumf”.

„Mi-era dor să trag cu pușca” George Pușcaș, după primul gol marcat în Liga 1: „Ce probleme am avut eu...”
Citește și
„Mi-era dor să trag cu pușca” George Pușcaș, după primul gol marcat în Liga 1: „Ce probleme am avut eu...”
Citește mai mult
„Mi-era dor să trag cu pușca” George Pușcaș, după primul gol marcat în Liga 1: „Ce probleme am avut eu...”

DINAMO - FC ARGEȘ 2-1. Raul Opruț va fi suspendat la meciul cu CFR Cluj

În minutul 73, fundașul stânga al „câinilor” a alunecat și, în cădere, l-a împiedicat pe Ricardo Matos, atacantul piteștenilor, care încerca să pornească pe contraatac.

„Centralul” partidei, Florin Andrei, a oprit jocul și a scos imediat cartonașul galben din buzunar. Jucătorul a protestat, realizând că va fi suspendat meciul următor, dar nu a mai putut face nimic.

Cartonașul galben încasat de Opruț în meciul Dinamo - FC Argeș Foto captura ecran Prima Sport .jpeg
Cartonașul galben încasat de Opruț în meciul Dinamo - FC Argeș Foto captura ecran Prima Sport .jpeg

Galerie foto (7 imagini)

Cartonașul galben încasat de Opruț în meciul Dinamo - FC Argeș Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Cartonașul galben încasat de Opruț în meciul Dinamo - FC Argeș Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Cartonașul galben încasat de Opruț în meciul Dinamo - FC Argeș Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Cartonașul galben încasat de Opruț în meciul Dinamo - FC Argeș Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Cartonașul galben încasat de Opruț în meciul Dinamo - FC Argeș Foto captura ecran Prima Sport .jpeg
+7 Foto
labels.photo-gallery

A fost al patrulea galben primit de fotbalistul de 28 de ani în play-off, astfel Kopic nu se va putea baza pe el la meciul cu CFR Cluj.

Opruț e o pierdere foarte mare pentru meciul cu CFR. Va trebui să vedem care e cea mai bună opțiune pentru acel meci, să căutăm cea mai bună formulă. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo, după meciul cu FC Argeș

Duelul din Gruia se anunță unul crucial în lupta pentru locul 3, poziție ce duce direct în preliminariile Conference League.

Ce variante are Dinamo pentru meciul cu CFR Cluj

În acest moment, singurul fundaș stânga de meserie disponibil din lotul „câinilor” este Valentin Țicu (25 de ani).

O altă variantă pentru Zeljko Kopic ar fi utilizarea lui Danny Armstrong (28 de ani), cel care a mai jucat pe acea poziție în acest sezon.

FOTO. Dinamo - FC Argeș 2-1

Dinamo - FC Argeș FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg
Dinamo - FC Argeș FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg

Galerie foto (29 imagini)

Dinamo - FC Argeș FOTO Iosif Popescu (GOLAZO (1).jpeg Dinamo - FC Argeș FOTO Iosif Popescu (GOLAZO (2).jpeg Dinamo - FC Argeș FOTO Iosif Popescu (GOLAZO (3).jpeg Dinamo - FC Argeș FOTO Iosif Popescu (GOLAZO (4).jpeg Dinamo - FC Argeș FOTO Iosif Popescu (GOLAZO (5).jpeg
+29 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Golurile marcate de Dinamo în meciul cu FC Argeș

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj845
3CFR Cluj841*
4Dinamo837
5Rapid832
6FC Argeș830

*beneficiază de rotunjire

Citește și

Fază controversată în Premier League FOTO. VAR a intervenit în prelungirile meciului West Ham - Arsenal. Decizia ar putea stabili câștigătoarea titlului!
Campionate
00:15
Fază controversată în Premier League FOTO. VAR a intervenit în prelungirile meciului West Ham - Arsenal. Decizia ar putea stabili câștigătoarea titlului!
Citește mai mult
Fază controversată în Premier League FOTO. VAR a intervenit în prelungirile meciului West Ham - Arsenal. Decizia ar putea stabili câștigătoarea titlului!
„Mi-era dor să trag cu pușca” George Pușcaș, după primul gol marcat în Liga 1: „Ce probleme am avut eu...”
Superliga
22:41
„Mi-era dor să trag cu pușca” George Pușcaș, după primul gol marcat în Liga 1: „Ce probleme am avut eu...”
Citește mai mult
„Mi-era dor să trag cu pușca” George Pușcaș, după primul gol marcat în Liga 1: „Ce probleme am avut eu...”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
CFR Cluj suspendare dinamo fc arges raul oprut
Știrile zilei din sport
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Superliga
11.05
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Citește mai mult
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO.  Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
Superliga
11.05
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO. Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
Citește mai mult
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO.  Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
Superliga
11.05
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
Citește mai mult
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Superliga
11.05
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Citește mai mult
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:09
„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”
„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”
00:06
Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”
Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”
23:44
„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu
„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu
23:06
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Top stiri
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
Tenis
11.05
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
Citește mai mult
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Campionate
11.05
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori” Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Citește mai mult
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Superliga
11.05
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Citește mai mult
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului
B365
10.05
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului
Citește mai mult
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share