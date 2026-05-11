DINAMO - FC ARGEȘ 2-1. Raul Opruț (28 de ani), fundașul stânga al „câinilor”, a văzut al patrulea cartonaș galben în acest play-off și va fi suspendat la meciul cu CFR Cluj.

Titular în formația antrenată de Zeljko Kopic, Opruț era la un „galben” de suspendare înaintea meciului de pe „Arcul de Triumf”.

În minutul 73, fundașul stânga al „câinilor” a alunecat și, în cădere, l-a împiedicat pe Ricardo Matos, atacantul piteștenilor, care încerca să pornească pe contraatac.

„Centralul” partidei, Florin Andrei, a oprit jocul și a scos imediat cartonașul galben din buzunar. Jucătorul a protestat, realizând că va fi suspendat meciul următor, dar nu a mai putut face nimic.

A fost al patrulea galben primit de fotbalistul de 28 de ani în play-off, astfel Kopic nu se va putea baza pe el la meciul cu CFR Cluj.

Opruț e o pierdere foarte mare pentru meciul cu CFR. Va trebui să vedem care e cea mai bună opțiune pentru acel meci, să căutăm cea mai bună formulă. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo, după meciul cu FC Argeș

Duelul din Gruia se anunță unul crucial în lupta pentru locul 3, poziție ce duce direct în preliminariile Conference League.

Ce variante are Dinamo pentru meciul cu CFR Cluj

În acest moment, singurul fundaș stânga de meserie disponibil din lotul „câinilor” este Valentin Țicu (25 de ani).

O altă variantă pentru Zeljko Kopic ar fi utilizarea lui Danny Armstrong (28 de ani), cel care a mai jucat pe acea poziție în acest sezon.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 8 37 5 Rapid 8 32 6 FC Argeș 8 30

*beneficiază de rotunjire

