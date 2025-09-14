Man. City - Man. United 3-0  Pep Guardiola a rupt „blestemul” în fața lui Amorim! Haaland a făcut spectacol, dar s-a făcut și de râs
Erling Haaland/ Foto: IMAGO
Campionate

Man. City - Man. United 3-0 Pep Guardiola a rupt „blestemul” în fața lui Amorim! Haaland a făcut spectacol, dar s-a făcut și de râs

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.09.2025, ora 21:43
alt-text Actualizat: 14.09.2025, ora 21:46
  • Manchester City - Manchester United 3-0. „Cetățenii” au făcut spectacol în derby-ul etapei #4 din Premier League.

Primul episod al sezonului din derby-ul orașului Manchester nu a dezamăgit. City și-a arătat intențiile ofensive încă din primele secunde ale jocului.

Doku l-a lansat în adâncime pe Haaland, dar șutul acestuia a trecut puțin pe lângă bara din stânga porții apărate de Bayindir.

Aflat la debut pentru Manchester City, după transferul de la PSG, Donnarumma și-a arătat și el calitățile, când a intervenit la un șut periculos al lui Benjamin Sesko.

Manchester City - Manchester United 3-0. Haaland a făcut spectacol, dar s-a făcut și de râs

În cele din urmă, golul a picat în poarta lui United. Doku l-a ridiculizat pe Shaw, din două încercări a centrat în interiorul careului, iar Foden a deschis scorul cu o lovitură de cap. Era minutul 18.

Până la pauză, jocul a fost unul echilibrat, iar „cetățenii” au intrat cu avantaj minim la cabine.

După reluarea jocului, Erling Haaland, cel care a marcat 5 goluri pentru naționala Norvegiei în meciul istoric cu Moldova, 11-1, și-a continuat recitalul și la echipa de club.

L-a învins pe Bayindir cu o scăriță de efect, după o pasă a aceluiași Doku, în minutul 53.

Două minute mai târziu, fostul atacant de la Borussia Dortmund a avut șansa „dublei”, însă a ratat incredibil din câțiva metri.

A ciupit mingea din fața lui Bayindir și a încercat să înscrie din cădere, dar șutul său a lovit doar stâlpul porții, spre surprinderea coechipierului său, Tijjani Reijnders, care sărbătorea deja reușita.

Totuși, Haaland și-a luat revanșa în minutul 68. Atacantul a plecat din propria jumătate, a rămas singul cu portarul lui United, pe care l-a învins, cu un șut la firul ierbii.

Până la final nu s-a mai întâmplat nimic, iar City s-a impus cu 3-0.

A fost primul succes al lui Pep Guardiola în fața lui Ruben Amorim, după două înfrângeri și un rezultat de egalitate.

Manchester United, pe un butoi de pulbere

După înfrângerea din derby-ul Manchester, formația de pe „Old Trafford” a rămas cu doar 4 puncte acumulate, după primele 4 etape.

Este cel mai slab început de sezon al „diavolilor” din 1992 încoace.

La finalul duelului de pe Etihad, camerele TV l-au surprins pe Sir Jim Ratcliffe, acționarul lui United, îngândurat de ceea ce se întâmplă cu echipa lui Ruben Amorim.

De altfel, cu antrenorul portughez la cârmă, „diavolii” au câștigat doar 8 meciuri în Premier League, din noiembrie 2024 până acum.

Man. City - Man. United 3-0  Pep Guardiola a rupt „blestemul" în fața lui Amorim! Haaland a făcut spectacol, dar s-a făcut și de râs
  • Pe Manchester United o așteaptă un nou derby de foc în etapa următoare. Chelsea va veni pe „Old Trafford”, într-un meci programat sâmbătă, de la ora 19:30.

Manchester City - Manchester United 3-0

  • Au marcat: Foden ('18), Haaland ('53, '68)

Echipele de start:

  • Manchester City : Donnarumma - Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly - B. Silva, Rodri, Reijnders - Foden, Haaland, Doku
  • Rezerve: Trafford - Ake, Bobb, Lewis, Mfuni, Mukasa, Nico, Nunes, Savinho
  • Antrenor: Pep Guardiola
  • Manchester United : Bayindir - Yoro, De Ligt, Shaw - Mazraoui, Fernandes, Ugarte, Dorgu - Mbeumo, Diallo - Sesko
  • Rezerve: Heaton, Lammens - Casemiro, Fredricson, Heaven, Leon, Maguire, Mainoo, Zirkzee
  • Antrenor: Ruben Amorim
  • Stadion: Etihad Stadium (Manchester)
  • Arbitru: Anthony Taylor

Manchester United Manchester City Premier League pep guardiola erling haaland
