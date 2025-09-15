Amenințări cu moartea, rasism, derapaje oribile Ce îi leagă pe Lucescu și Blănuță. Ambii pe lista neagră a ultrașilor lui Dinamo Kiev

Mircea Lucescu a suferit exact ce trăiește acum Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev.

Antrenorul nu a fost acceptat deloc de ultrașii ucraineni, cu care a fost în conflict total mai mult de trei ani.

Fanii radicali alb-albaștri l-au insultat rasist și l-au amenințat cu moartea.

Vladislav Blănuță, 23 de ani, de-abia s-a transferat la Dinamo Kiev și e într-un moment critic în Ucraina.

Blănuță a intrat în mijlocul furtunii: „Dracul ăsta nenorocit nu va mai avea viață în Kiev”

Postările pro-ruse din trecut, în plin război, l-au transformat în marele dușman al White Boys Club, ultrașii propriei echipe.

Fanii radicali au cerut furibund rezilierea contractului, iar scuzele jucătorului nu l-au ajutat.

Nu s-au oprit la insulte. L-au amenințat cu moartea, punându-i portretul drept țintă în poligon și au postat acel videoclip pe social media. Se auzea șuieratul „gloanțelor” care s-au oprit în țintă. De cinci ori au tras!

Mesajul: „Dracul ăsta nenorocit nu va mai avea viață în Kiev”.

La debutul atacantului, weekendul trecut, în campionat, la 2-2 cu Obolon, au afișat în tribune un banner pe care scria „Diavolul Blănuță”, au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve, l-au fluierat când a apărut la marginea terenului și l-au huiduit de fiecare dată când mingea ajungea la el.

Dar antrenorul Oleksandr Șovkovski i-a luat apărarea și a spus: „Blănuță e unul de-ai noștri”.

Ultrașii lui Dinamo Kiev, conflict total cu Lucescu: „Dispari!”

Înaintea lui Blănuță, Mircea Lucescu a trecut și el prin clipe similare la Dinamo Kiev, chiar dacă motivul a fost diferit.

După 12 ani la rivalul Shakhtar (2004-2016), perioadă în care a câștigat clar duelul cu Dinamo (22-14 raportul trofeelor pentru Luce, inclusiv Cupa UEFA), fiind de multe ori în conflict direct, antrenorul a semnat cu clubul kievean, pe 23 iulie 2020. A împlinit 75 de ani în acea lună.

De atunci, ultrașii lui Dinamo au început o campanie totală împotriva lui Lucescu.

Mesajul pe care fanii lui Dinamo Kiev l-au afișat mereu la meciurile de acasă: „Pleacă, Lucescu!” Foto: Facebook WBC Ultras

La fiecare meci acasă, au pus bannere cu „Lucescu, dispari!”, l-au jignit constant, l-au atacat rasist.

Nicio performanță nu i-a mulțumit pe suporterii extremiști. Nici „tripla” campionat-Cupă-Supercupa Ucrainei cucerită în primul sezon, nici readucerea echipei în grupele Champions League. Nimic.

Rasism și amenințare cu moartea împotriva lui Lucescu. Fular transformat în ștreang

Au atins vârful furiei, al abuzurilor și al amenințărilor pe 11 martie 2021, la o partidă din turul „optimilor” Europa League, Dinamo Kiev - Villarreal (0-2; a fost 0-2 și în manșa secundă).

Aceiași ultras WBC au afișat mesaje oribile în peluză. „Pleacă, Lucescu!” era cel mai ușor, aproape că s-a pierdut printre derapaje.

Amenințarea cu moartea a șocat. Lucescu, având în față un fular alb-albastru strâns sub formă de ștreang. „Capul sus, Mister!”, i-au scris în ucraineană.

Amenințare cu moartea la un meci de fotbal Foto: Facebook WBC Ultras

Alături, chipul lui Luce într-un semn de interzis.

Alt banner, rasist. Portretul antrenorului, interzis, și mesajul în engleză: „Fără țigani, vă rugăm!”.

Atac rasist anti-Lucescu Foto: Facebook WBC Ultras

Atacurile nu l-au intimidat pe tehnician. A rămas la Dinamo Kiev până pe 3 noiembrie 2023. Trei ani și trei luni.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport