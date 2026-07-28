Presa din Rusia a criticat decizia World Gymnastics, care permite păstrarea unor restricții pentru sportivii ruși și belaruși la anumite competiții.

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În luna mai, forul internațional eliminase toate restricțiile și le permisese sportivilor ruși să concureze din nou sub drapelul propriu și cu imnul național.

Situația s-a complicat înaintea Cupei Mondiale de gimnastică ritmică de la Cluj-Napoca, după ce primarul Emil Boc a anunțat că drapelul și imnul Rusiei nu pot fi folosite la competiție.

World Gymnastics a revenit, ulterior, asupra modului de aplicare a deciziei și a precizat că pot exista excepții pentru concursurile programate înainte de hotărârea din mai.

Presa rusă a criticat World Gymnastics și l-a atacat pe Emil Boc: „Șantajul Europei s-a dovedit mai puternic”

Publicația Sport.ru a prezentat hotărârea drept o cedare a forului internațional în fața opoziției venite din Europa și a titrat: „World Gymnastics a anulat accesul deplin al rușilor. Șantajul Europei s-a dovedit mai puternic”.

Articolul susține că forul internațional a făcut un pas înapoi după incidentul de la Cluj-Napoca și după reacțiile mai multor federații europene.

„Muzica nu a cântat prea mult. Cam așa poate fi caracterizată decizia World Gymnastics de a introduce niște modificări ciudate în condițiile de admitere a sportivilor ruși.

Reamintim că Federația Mondială de Gimnastică a eliminat ultimele restricții pentru ruși și i-a obligat pe frații săi mai mici din Europa să urmeze aceeași cale, oricât s-ar fi împotrivit aceștia”, a scris publicația.

Jurnaliștii ruși l-au criticat în termeni duri și pe Emil Boc, după ce primarul din Cluj-Napoca a anunțat că steagul și imnul Rusiei nu vor putea fi folosite în cadrul competiției.

Cum se spune, toată distracția a fost stricată de primarul orașului românesc Cluj-Napoca, Emil Boc, a cărui existență era cunoscută doar de locuitorii orașului până în iunie 2026. Sport.ru, publicație rusă

Emil Boc își motivase poziția prin faptul că România și Uniunea Europeană nu acceptă folosirea „simbolurilor unui stat agresor”.

„Tovarășul Boc a decis brusc să profite de momentul său de glorie și, pe neașteptate, să se ridice de unul singur împotriva tuturor instanțelor internaționale.

În cel mai nepotrivit moment pentru asta, el a făcut o declarație patetică despre imposibilitatea de a sta pe două scaune și și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina.

Declarația lui Boc, în sine, nu prezenta niciun pericol. Ar fi prea multă onoare să acorzi atenție unor funcționari locali de anvergură rurală.

Însă s-a întâmplat ceea ce mulți se temeau că se va întâmpla. Boc s-a dovedit a fi catalizatorul, cuiul scos dintr-o grenadă care dormea liniștită

Imediat, peste zece federații europene au redactat o scrisoare adresată organizațiilor internaționale, prin care au cerut revizuirea deciziei privind accesul deplin al rușilor. Și a început dezmățul”, a mai notat publicația rusă.

Rușii pun presiune pe World Gymnastics: „Unde este garanția că nu se va repeta?”

Publicația rusă a interpretat noua poziție a World Gymnastics drept o concesie:

„Scrie negru pe alb: restricțiile temporare se pot aplica doar acelor competiții care se aflau deja în calendar înainte de adoptarea deciziei din luna mai.

Dar, în primul rând, unde este garanția că, în cazul repetării incidentului din România, de exemplu în sezonul viitor, undeva în Polonia, decizia va fi luată fără echivoc în favoarea rușilor? Și ce a împiedicat acum sancționarea federației române?

Și apoi: ce înseamnă o situație pe care World Gymnastics nu o controlează? Pentru federațiile sportive naționale din Rusia, conflictul din Ucraina este, de asemenea, o situație pe care nu o controlează, dar, dintr-un motiv oarecare, toate au fost suspendate la unison. Așadar, seamănă mai degrabă cu niște concesii.

Iar simplul fapt că o nimica toată, din toate punctele de vedere, a distrus principiile CIO și ale World Gymnastics spune multe. Cel puțin, arată că, atunci când iau decizii, federațiile se tem ele însele de acestea și sunt gata să le anuleze la prima situație tensionată”, a mai notat publicația rusă.

Și clar ca lumina zilei că, mai departe, povestea se poate extinde, după principiul dominoului, și la alte sporturi. Bastionul nostru rămâne deocamdată tot în sportul acvatic. Să nu înceapă să „miroasă a ars” în apă. Sport.ru, publicație rusă

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