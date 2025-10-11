Romanian Wolves - Delta 17-40 Selecționata României  a pierdut la scor primul meci din Europe Super Cup

Romanian Wolves - Delta 17-40. Selecționata olandeză a dominat categoric confruntarea de pe stadionul Arcul de Triumf.

Romanian Wolves, selecționata formată din cei mai în formă jucători din Liga Națională de Rugby, a disputat primul meci din noua ediție a Europe Super Cup.

Romanian Wolves, debut „cu stângul” în Europe Super Cup

Delta a început mai puternic partida și a pus presiune pe apărarea „lupilor” prin atacuri succesive. În cele din urmă, batavii au deschis scorul printr-o lovitură de pedeapsă transformată de Bjorn Dolman, 0-3.

Romanian Wolves a răspuns cu un eseu, însă Jipa, buteurul selecționatei din LNR, nu a reușit să transforme.

La capătul primei jumătăți de oră, Toni Maftei a marcat un eseu ce a fost transformat de Jipa, după ce „lupii” au rezolvat cu succes o acțiune de atac 3 contra 2.

Totuși, Dolman a readus în avantaj Delta, care a intrat la cabine cu un avans de 3 puncte, 12-15.

Delta a scăpat de emoții în repriza secundă

În actul secund, olandezii s-au desprins pe tabelă, grație a două eseuri marcate de fundașul Ilaan Vaasen.

De asemenea, Bjorn Dolman a continuat să își treacă numele pe tabela de marcaj printr-un eseu, lovituri de pedeapsă și transformări de eseuri.

Cu soarta meciului decisă, Romanian Wolves a avut șansa de a reduce din diferență în prelungirile partidei.

Atunci, dintr-o margine la cinci metri de buturile celor de la Delta, „lupii” au format un mol, însă au fost blocați și au continuat atacul folosind linia de trei sferturi.

Balonul a ajuns la Silviu Mircea, care a alunecat și a scăpat balonul, iar „centralul” partidei a pus capăt confruntării.

Lotul Romanian Wolves pentru meciul cu Delta

1. Alexandru Savin (CS Rapid) C, 2. Ionuț Valentin Spiridon (CS Rapid), 3. Mariano Antonio Radu (CS Rapid), 4. Ionuț Donici (CSA Steaua), 5. Andrei Toader (CS Rapid),6. Andrei Bogdan Andreica (CS Rapid), 7. Alexander Dinu (CS Rapid), 8. Eduard Cioroabă (CS Dinamo), 9. Florin Surugiu (CS Rapid), 10. Dănuț Jipa (CS Rapid), 11. Silviu Mircea (CS Rapid), 12. Cristian Bumbac (CS Rapid), 13.Gabriel Pop (CS Rapid), 14. Toni Maftei (CSU ELBI Cluj), 15. Marian Muntianu (CS Rapid).

Rezerve: 16. Sergiu Puescu (CS Dinamo), 17. Dragoș Mihai (CS Rapid), 18. George Motrea (CS Rapid), 19. Denis Loghin (CS Rapid), 20. Kuselo Moyake (CS Rapid), 21. Cristian Nedelcu (CSA Steaua), 22. Ioan-Ștefan Cojocariu (CS Rapid), 23. David Rafael Florea Jilăveanu (CSA Steaua)

Programul Romanian Wolves în Europe Super Cup

Romanian Wolves - Delta 17-40

18 octombrie 2025, Romanian Wolves - Bohemia Rugby Warriors

25 octombrie 2025, Castilla y Leon Iberians - Romanian Wolves

6 decembrie 2025, Romanian Wolves - Lusitanos

13 decembrie 2025, Brussels Devils - Romanian Wolves

