PAOK a primit un gol „murdar”  Răzvan Lucescu, iritat de ce s-a întâmplat în finalul meciului din Europa League: „Nu e prima oară!”

- PAOK - Brann 1-1. Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul echipei din Grecia, s-a declarat dezamăgit de rezultatul partidei din runda #5 a fazei principale din Europa League.
PAOK a deschis scorul în minutul 64, grație reușitei lui Ivanusec, însă Brann a restabilit egalitatea cu un minut înainte de fluierul final, prin Kornvig. Același fotbalist al formației din Norvegia ratase un penalty în minutul 18.
PAOK - Brann 1-1. Răzvan Lucescu: „Este unul dintre acele goluri «murdare»”
Antrenorul român a caracterizat reușita norvegienilor din minutul 89 ca fiind una „murdară” pentru că a venit dintr-o fază care nu ar fi trebuit să le pună probleme jucătorilor săi.
„Este un moment dezamăgitor. Am controlat jocul, cu excepția începutului. După penalty-ul acordat din senin pentru Brann, ne-am echilibrat, am creat ocazii. Și golul egalizator a venit din senin, iar noi am avut ocazia să marcăm al doilea gol, dar ne-a lipsit ceva în ultima parte.
Trebuie să reacționăm. Nu este prima oară când se întâmplă așa ceva.
Golul lor a venit din cel mai prost corner pe care l-au executat. Este inspirația momentului. Cred că am cedat foarte ușor și la primul corner. Este unul dintre acele goluri «murdare» care se înscriu, adică nu dintr-o fază clară”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr.
Răzvan Lucescu: „Nu am pierdut controlul”
Întrebat ce s-a întâmplat cu echipa sa în ultima parte a meciului și dacă ar fi procedat altfel în ceea ce privește schimbările, Răzvan Lucescu a adăugat:
„Nu am pierdut controlul, am primit un gol stupid. Era imposibil să nu facem schimbări, deoarece erau jucători care au dat mai mult decât puteau. Ne-au lipsit Pelkas, Delias, Despodov.
În astfel de meciuri trebuie să ai prospețime în ultimele minute, dar noi nu am avut-o. Voiam prospețime pentru a avea intensitate în ultimele minute, dar ne-a lipsit energia. Am fi putut marca un al doilea gol”, a concluzionat antrenorul român, conform metrosport.gr.
În acest moment, formația antrenată de Răzvan Lucescu se află pe locul 17 în grupa principală din Europa League, cu 8 puncte acumulate după 5 partide.
Pentru PAOK urmează meciul de duminică cu Levadiakos, din cadrul etapei 12 din campionatul Greciei.
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Golaveraj
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Lyon
|11-2
|12
|2. Midtjylland
|12-5
|12
|3. Aston Villa
|8-3
|12
|4. Freiburg
|8-3
|11
|5. Betis
|8-3
|11
|6. Ferencvaros
|9-5
|11
|7. Braga
|9-5
|10
|8. FC Porto
|7-4
|10
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Genk
|7-5
|10
|10. Celta Vigo
|11-7
|9
|11. Lille
|10-6
|9
|12. Stuttgart
|8-4
|9
|13. Plzen
|6-2
|9
|14. Panathinaikos
|9-7
|9
|15. AS Roma
|7-5
|9
|16. Nottingham
|9-5
|8
|17. PAOK
|10-7
|8
|18. Bologna
|7-4
|8
|19. Brann
|6-3
|8
|20. Fenerbahce
|5-5
|8
|21. Celtic
|7-8
|7
|22. Steaua Roșie
|4-5
|7
|23. Dinamo Zagreb
|7-10
|7
|24. FC Basel
|7-7
|6
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Ludogorets
|8-11
|6
|26. Young Boys
|7-12
|6
|27. Go Ahead Eagles
|4-9
|6
|28. Sturm Graz
|4-7
|4
|29. Salzburg
|5-10
|3
|30. Feyenoord
|4-9
|3
|31. FCSB
|3-8
|3
|32. Utrecht
|2-7
|1
|33. Glasgow Rangers
|2-9
|1
|34. Malmo FF
|2-10
|1
|35. Maccabi Tel Aviv
|1-14
|1
|36. Nice
|4-12
|0