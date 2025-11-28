PAOK a primit un gol „murdar”  Răzvan Lucescu, iritat de ce s-a întâmplat în finalul meciului din Europa League: „Nu e prima oară!”

PAOK - Brann 1-1. Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul echipei din Grecia, s-a declarat dezamăgit de rezultatul partidei din runda #5 a fazei principale din Europa League.

PAOK a deschis scorul în minutul 64, grație reușitei lui Ivanusec, însă Brann a restabilit egalitatea cu un minut înainte de fluierul final, prin Kornvig. Același fotbalist al formației din Norvegia ratase un penalty în minutul 18.

PAOK - Brann 1-1 . Răzvan Lucescu: „Este unul dintre acele goluri «murdare»”

Antrenorul român a caracterizat reușita norvegienilor din minutul 89 ca fiind una „murdară” pentru că a venit dintr-o fază care nu ar fi trebuit să le pună probleme jucătorilor săi.

„Este un moment dezamăgitor. Am controlat jocul, cu excepția începutului. După penalty-ul acordat din senin pentru Brann, ne-am echilibrat, am creat ocazii. Și golul egalizator a venit din senin, iar noi am avut ocazia să marcăm al doilea gol, dar ne-a lipsit ceva în ultima parte.

Trebuie să reacționăm. Nu este prima oară când se întâmplă așa ceva.

Golul lor a venit din cel mai prost corner pe care l-au executat. Este inspirația momentului. Cred că am cedat foarte ușor și la primul corner. Este unul dintre acele goluri «murdare» care se înscriu, adică nu dintr-o fază clară ”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr.

Răzvan Lucescu: „Nu am pierdut controlul”

Întrebat ce s-a întâmplat cu echipa sa în ultima parte a meciului și dacă ar fi procedat altfel în ceea ce privește schimbările, Răzvan Lucescu a adăugat:

„Nu am pierdut controlul, am primit un gol stupid. Era imposibil să nu facem schimbări, deoarece erau jucători care au dat mai mult decât puteau. Ne-au lipsit Pelkas, Delias, Despodov.

În astfel de meciuri trebuie să ai prospețime în ultimele minute, dar noi nu am avut-o. Voiam prospețime pentru a avea intensitate în ultimele minute, dar ne-a lipsit energia. Am fi putut marca un al doilea gol”, a concluzionat antrenorul român, conform metrosport.gr.

În acest moment, formația antrenată de Răzvan Lucescu se află pe locul 17 în grupa principală din Europa League, cu 8 puncte acumulate după 5 partide.

Pentru PAOK urmează meciul de duminică cu Levadiakos, din cadrul etapei 12 din campionatul Greciei.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 11-2 12 2. Midtjylland 12-5 12 3. Aston Villa 8-3 12 4. Freiburg 8-3 11 5. Betis 8-3 11 6. Ferencvaros 9-5 11 7. Braga 9-5 10 8. FC Porto 7-4 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 7-5 10 10. Celta Vigo 11-7 9 11. Lille 10-6 9 12. Stuttgart 8-4 9 13. Plzen 6-2 9 14. Panathinaikos 9-7 9 15. AS Roma 7-5 9 16. Nottingham 9-5 8 17. PAOK 10-7 8 18. Bologna 7-4 8 19. Brann 6-3 8 20. Fenerbahce 5-5 8 21. Celtic 7-8 7 22. Steaua Roșie 4-5 7 23. Dinamo Zagreb 7-10 7 24. FC Basel 7-7 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 8-11 6 26. Young Boys 7-12 6 27. Go Ahead Eagles 4-9 6 28. Sturm Graz 4-7 4 29. Salzburg 5-10 3 30. Feyenoord 4-9 3 31. FCSB 3-8 3 32. Utrecht 2-7 1 33. Glasgow Rangers 2-9 1 34. Malmo FF 2-10 1 35. Maccabi Tel Aviv 1-14 1 36. Nice 4-12 0

