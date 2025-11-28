Rotaru, decizie radicală Ce se va întâmpla la meciul cu CFR Cluj , după succesul Craiovei cu Mainz +55 foto
Mihai Rotaru/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

Rotaru, decizie radicală Ce se va întâmpla la meciul cu CFR Cluj, după succesul Craiovei cu Mainz

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.11.2025, ora 11:05
alt-text Actualizat: 28.11.2025, ora 11:11
  • U CRAIOVA - CFR CLUJ. Fanii olteni vor avea acces liber la partida din Liga 1, etapa #19.
  • Universitatea Craiova - CFR Cluj se joacă duminică, 7 decembrie, de la ora 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Universitatea Craiova este cu un picior în primăvara europeană din Conference League, după ce a obținut a doua victorie consecutivă, 1-0 cu Mainz.

Bîrligea, „transferat” la Craiova FOTO: Ce a apărut pe grafica TV la finalul partidei cu  Mainz, din Conference League
Citește și
Bîrligea, „transferat” la Craiova FOTO: Ce a apărut pe grafica TV la finalul partidei cu Mainz, din Conference League
Citește mai mult
Bîrligea, „transferat” la Craiova FOTO: Ce a apărut pe grafica TV la finalul partidei cu  Mainz, din Conference League

Bucuria a fost atât de mare în tabără oltenilor încât Mihai Rotaru a decis să ia o decizie radicală în ceea ce privește meciul cu CFR Cluj.

U CRAIOVA - CFR CLUJ. Intrare liberă pentru fanii olteni la derby-ul de pe „Oblemenco”

Patronul Craiovei a decis să le facă un cadou fanilor din Bănie, care vor avea intrare gratuită la derby-ul etapei #19 din Liga 1.

Anunțul a fost făcut de crainicul stadionului „Ion Oblemenco”, Toni Sorica, la doar câteva minute după fluierul de final al disputei cu Mainz.

„Vă anunțăm că va fi intrare liberă la meciul cu CFR Cluj. Așteptăm 30.000 de lei în tribună.

Până atunci însă, mai avem în deplasare cu Universitatea Cluj și în Cupa României cu Petrolul”, a fost anunțul făcut de Toni Sorica, crainicul stadionului din Bănie, potrivit digisport.ro.

23.236
de fani au asistat la partida U Craiova - Mainz. Pe stadionul „Ion Oblemenco” s-au aflat 1.048 de suporteri germani

După 17 etape jucate în Liga 1, Universitatea Craiova ocupă locul 3, cu 32 de puncte, în timp ce CFR Cluj este pe 11, cu 19 puncte.

Universitatea Craiova, la un pas de primăvara europeană din Conference League

După victoria cu Mainz, formația din Bănie a ajuns la 7 puncte în grupa XXL din Conference League.

Pănă la finalul fazei principale, Craiova mai are de jucat două meciuri, cu Sparta Praga (acasă) și AEK Atena (deplasare).

U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg

Galerie foto (55 imagini)

U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg U Craiova - Mainz. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
+55 Foto
labels.photo-gallery

Dacă vor termina între pozițiile 9 și 24, elevii lui Filipe Coelho vor evolua în play-off-ul pentru optimi. În schimb, dacă se vor clasa în primele opt se vor califica direct în optimile competiției.

În prezent, Craiova ocupă locul 15, la doar 3 puncte în spatele lui Samsunspor (Turcia), liderul din Conference League.

Programul Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • U Craiova - FSV Mainz 05 1-0
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Clasamentul grupei în Conference League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Samsunspor9-210
2. Strasbourg7-410
3. Celje8-49
4. Shakhtar Donetsk8-59
5. Mainz4-29
6. Rakow7-28
7. AEK Larnaca5-08
8. Drita4=28
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Jagiellonia4-28
10. AEK Atena9-47
11. Sparta Praga5-27
12. Rayo Vallecano8-67
13. Lausanne5-37
14. Sigma Olomouc5-57
15. Universitatea Craiova3-37
16. Lech Poznan9-66
17. Fiorentina6-36
18. Crystal Palace6-46
19. Zrinjski7-86
20. AZ Alkmaar4-76
21. Omonia4-35
22. KuPS4-35
23. Noah4-45
24. Rijeka2-25
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Shkendija2-44
26. Lincoln4-104
27. Dynamo Kiev6-73
28. Legia Varșovia3-53
29. Slovan Bratislava4-73
30. Hamrun Spartans3-63
31. Hacken4-62
32. Breidablik2-72
33. Aberdeen3-102
34. Shelbourne0-41
35. Shamrock Rovers3-91
36. Rapid Viena2-120

Citește și

Coelho, emoționat Antrenorul Universității Craiova, despre victoria uriașă în fața lui Mainz: „A fost un mix” + De ce l-a schimbat pe Baiaram
Conference League
22:39
Coelho, emoționat Antrenorul Universității Craiova, despre victoria uriașă în fața lui Mainz: „A fost un mix” + De ce l-a schimbat pe Baiaram
Citește mai mult
Coelho, emoționat Antrenorul Universității Craiova, despre victoria uriașă în fața lui Mainz: „A fost un mix” + De ce l-a schimbat pe Baiaram
Baiaram, ochit de o forță a Turciei Starul de la U Craiova, în „triunghiul de foc” al Istanbulului. Cu cine s-ar duela pe extremă
Superliga
11:49
Baiaram, ochit de o forță a Turciei Starul de la U Craiova, în „triunghiul de foc” al Istanbulului. Cu cine s-ar duela pe extremă
Citește mai mult
Baiaram, ochit de o forță a Turciei Starul de la U Craiova, în „triunghiul de foc” al Istanbulului. Cu cine s-ar duela pe extremă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
CFR Cluj Universitatea Craiova mainz mihai rotaru conference league superliga
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
Handbal
11:30
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
Citește mai mult
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu : „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
Superliga
10:05
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu: „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
Citește mai mult
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu : „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Superliga
28.11
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Citește mai mult
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:31
„Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi” Marius Șumudică, decizie radicală după momentul trăit la Rapid: „Nu pot să fiu chiar cârpă”
„Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi”  Marius Șumudică,  decizie radicală după momentul trăit la Rapid: „Nu pot să fiu chiar cârpă”
11:38
„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie”
„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie”
12:12
„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5”
„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5”
11:44
Dat afară din primul 11! Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru o măsură radicală
Dat afară din primul 11!  Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru  o măsură radicală
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Top stiri din sport
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
Liga 2
28.11
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
Citește mai mult
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
Superliga
28.11
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
Citește mai mult
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Superliga
28.11
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Citește mai mult
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea
Înot
28.11
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea
Citește mai mult
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 30 rapid 10 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 19 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share