Rotaru, decizie radicală Ce se va întâmpla la meciul cu CFR Cluj, după succesul Craiovei cu Mainz

U CRAIOVA - CFR CLUJ. Fanii olteni vor avea acces liber la partida din Liga 1, etapa #19.

Universitatea Craiova - CFR Cluj se joacă duminică, 7 decembrie, de la ora 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Universitatea Craiova este cu un picior în primăvara europeană din Conference League, după ce a obținut a doua victorie consecutivă, 1-0 cu Mainz.

Bucuria a fost atât de mare în tabără oltenilor încât Mihai Rotaru a decis să ia o decizie radicală în ceea ce privește meciul cu CFR Cluj.

U CRAIOVA - CFR CLUJ. Intrare liberă pentru fanii olteni la derby-ul de pe „Oblemenco”

Patronul Craiovei a decis să le facă un cadou fanilor din Bănie, care vor avea intrare gratuită la derby-ul etapei #19 din Liga 1.

Anunțul a fost făcut de crainicul stadionului „Ion Oblemenco”, Toni Sorica, la doar câteva minute după fluierul de final al disputei cu Mainz.

„Vă anunțăm că va fi intrare liberă la meciul cu CFR Cluj. Așteptăm 30.000 de lei în tribună.

Până atunci însă, mai avem în deplasare cu Universitatea Cluj și în Cupa României cu Petrolul”, a fost anunțul făcut de Toni Sorica, crainicul stadionului din Bănie, potrivit digisport.ro.

23.236 de fani au asistat la partida U Craiova - Mainz. Pe stadionul „Ion Oblemenco” s-au aflat 1.048 de suporteri germani

După 17 etape jucate în Liga 1, Universitatea Craiova ocupă locul 3, cu 32 de puncte, în timp ce CFR Cluj este pe 11, cu 19 puncte.

Universitatea Craiova, la un pas de primăvara europeană din Conference League

După victoria cu Mainz, formația din Bănie a ajuns la 7 puncte în grupa XXL din Conference League.

Pănă la finalul fazei principale, Craiova mai are de jucat două meciuri, cu Sparta Praga (acasă) și AEK Atena (deplasare).

Dacă vor termina între pozițiile 9 și 24, elevii lui Filipe Coelho vor evolua în play-off-ul pentru optimi. În schimb, dacă se vor clasa în primele opt se vor califica direct în optimile competiției.

În prezent, Craiova ocupă locul 15, la doar 3 puncte în spatele lui Samsunspor (Turcia), liderul din Conference League.

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 U Craiova - FSV Mainz 05 1-0

- FSV Mainz 05 1-0 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Clasamentul grupei în Conference League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Samsunspor 9-2 10 2. Strasbourg 7-4 10 3. Celje 8-4 9 4. Shakhtar Donetsk 8-5 9 5. Mainz 4-2 9 6. Rakow 7-2 8 7. AEK Larnaca 5-0 8 8. Drita 4=2 8 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Jagiellonia 4-2 8 10. AEK Atena 9-4 7 11. Sparta Praga 5-2 7 12. Rayo Vallecano 8-6 7 13. Lausanne 5-3 7 14. Sigma Olomouc 5-5 7 15. Universitatea Craiova 3-3 7 16. Lech Poznan 9-6 6 17. Fiorentina 6-3 6 18. Crystal Palace 6-4 6 19. Zrinjski 7-8 6 20. AZ Alkmaar 4-7 6 21. Omonia 4-3 5 22. KuPS 4-3 5 23. Noah 4-4 5 24. Rijeka 2-2 5 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Shkendija 2-4 4 26. Lincoln 4-10 4 27. Dynamo Kiev 6-7 3 28. Legia Varșovia 3-5 3 29. Slovan Bratislava 4-7 3 30. Hamrun Spartans 3-6 3 31. Hacken 4-6 2 32. Breidablik 2-7 2 33. Aberdeen 3-10 2 34. Shelbourne 0-4 1 35. Shamrock Rovers 3-9 1 36. Rapid Viena 2-12 0

