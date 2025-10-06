Falkirk - Rangers 1-1. Russell Martin (39 de ani), antrenorul oaspeților, a fost escortat de poliție pentru a scăpa de furia fanilor.

Tehnicianul de pe Ibrox a fost demis în urma formei slabe pe care o traversează echipa.

Rangers a remizat pe terenul nou-promovatei Falkirk, 1-1, și Russell Martin a fost huiduit frenetic de suporterii echipei de pe Ibrox.

Russell Martin a fost escortat de poliție după Falkirk - Rangers 1-1

Mai mulți fani au așteptat sosirea antrenorului la autocar, pentru a-l contesta.

Russell Martin s-a îndreptat spre o altă mașină pentru a părăsi arena de la Falkirk.

Vehiculul în care se afla antrenorul celor de la Rangers a fost escortat de poliție pentru a evita posibilele incidente.

Russell Martin a fost demis de conducerea lui Rangers

Russell Martin a fost demis după al cincilea egal din această stagiune a lui Rangers. Anunțul a fost făcut de clubul de pe Ibrox.

„Rangers confirmă că s-a despărțit de antrenorul principal, Russell Martin.

Deși toate perioadele de tranziție necesită timp, rezultatele nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor clubului. Antrenorul secund, Matt Gill, și antrenorul primei echipe, Mike Williamson, vor pleca și ei.

Russell și echipa sa au muncit extraordinar de mult pe tot parcursul timpului petrecut la club. Le mulțumim pentru eforturile depuse și le urăm mult succes în viitor”, se arată în comunicatul emis de Rangers, pe pagina oficială de Facebook.

Cu Russell Martin de bancă, Rangers a înregistrat o singură victorie, împotriva lui Livingstone, în etapa #6 din prima ligă a Scoției, 2-1.

123 de zile a rezistat Russell Martin pe banca celor de la Rangers

Rangers se află într-o situație critică în campionat. Clubul din Glasgow ocupă locul 8, cu 8 puncte acumulate în 7 partide.

Astfel, trupa de pe Ibrox este la 11 lungimi distanță de liderul ligii, Hearts.

