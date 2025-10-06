Celta Vigo, punct mare cu Atletico Echipa lui Ionuț Radu a ieșit din zona retrogradabilă » Ce notă a primit românul

Celta Vigo - Atletico Madrid 1-1. Echipa lui Ionuț Radu (28 de ani) a scos un punct din duelul cu formația lui Diego Simeone.

Celta a părăsit pozițiile retrogradabile din La Liga.

Ionuț Radu a fost integralist în partida de pe „Estadio de Balaidos”.

Ionuț Radu, învins doar de coechipieri în Celta Vigo - Atletico Madrid 1-1

Celta Vigo a fost aproape de deschiderea scorului, în primul minut. Ferran Jutgla a centrat pentru Borja Iglesias, care a reluat balonul pe lângă poarta lui Jan Oblak.

În minutul 6, Pablo Barrios a scăpat spre poarta gazdelor, după ce a primit o pasă de la Antoine Griezmann. Ibericul a avansat spre poartă, a intrat în careu și a pasat spre Julian Alvarez.

Hugo Sotelo, fundașul celor de la Celta Vigo, a interceptat balonul și l-a deviat în propria poartă.

În minutul 35 al duelului de pe „Balaidos”, Antoine Griezmann i-a pasat lui Javi Galan, care era scăpat din marcaj. Extrema madrilenilor a șutat puternic, spre colțul lung, dar Ionuț Radu a respins.

Clement Lenglet și-a lăsat echipa in inferioritate numerică, în minutul 40. Fundașul francez a primit cartonașul roșu după ce l-a faultat pe Iago Aspas.

În actul secund, „celeștii” au restabilit egalitatea. Borja Iglesias a primit o pasă, în careul mic, de la Mingueza. Șutul „vârfului” celor de la Celta Vigo a fost deviat către Iago Aspas, care a împins mingea în poartă.

6.5 este nota primită de Ionuț Radu pentru prestația din Celta Vigo - Atletico Madrid, 1-1, potrivit SofaScore

În urma rezultatului de pe „Estadio de Balaidos”, Celta Vigo a scăpat de pozițiile retrogradabile din La Liga. Echipa lui Ionuț Radu se află pe locul 16, cu 6 puncte.

Ionuț Radu, convocat pentru meciurile României din luna octombrie

Ionuț Radu face parte din lotul lui Mircea Lucescu pentru duelurile contra Republicii Moldova (amical) și Austriei (preliminariile Campionatului Mondial 2026).

Lotul României pentru meciurile din luna octombrie:

Portari: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0) , Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

, Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0); Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0); Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0); Atacanți: Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0)

